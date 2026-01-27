  • Megjelenítés
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár

Kedden délelőtt hullámvasútra került a forint, majd az MNB kamatdöntése után 380-as szint alá kapaszkodott az euró ellenében. A dollár esése tovább folytatódik, ami új csúcsra lökte a forintot a zöldhasúval és az euróval szemben. Donald Trump amerikai elnök szavai késő este újabb dollárgyengülési hullámot hoztak a piacokra.
Ezt figyelik a befektetők

A dollárindex alakulása kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy elesett a 2008 óta tartó trendvonal, ennek megfelelően pedig egy komoly tér nyílhat meg lefelé. Az első érdemi technikai kapaszkodót az évezred egyik legfontosabb zónája, a 92–93 pontos sáv jelentheti: ez egyébként 1997 óta a legerősebb támasz: 

dollar index 2601271
Euró-forint: 379

A forint általános erősödést is mutatott, melynek nyomán az euróval szembeni kurzusa a 379-es szintet is ostromolta.

Utoljára ilyen erős a forint az euró ellenében 2023 decemberében volt.

Dollár-forint: 315

A dollár esti hirtelen gyengülése a forinttal szemben is jelentkezett: a jegyzések megközelítették a 315-ös szintet. A forint legutóbb 2022 februárjában volt ennyire erős a dollár ellenében.

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este azt nyilatkozta, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása. Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz tovább zuhant.

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Stabilan 380 forinton az euró

Kora este kissé gyengült, majd 380 forint környékén állapodott meg az euró árfolyama.

Egy dollárért 317,2 forintot kérnek a bankközi piacon, az utóbbi órákban itt sem volt nagy elmozdulás, miközben egy euró 1,198 dollárt ér.

379 közelében

Az elmúlt időszakban 379,1-nél is járt a forint az euróval szemben, ami természetesen új csúcsot jelent.

Később 379,9-nél stabilizálódott a forint.

Megy tovább a forint

Nincs megállás, 379,44-nél jár a forint az euróval szemben.

Egyrészt a dollár esése támogatja a forintot, másrészt az MNB közleményének és Varga Mihálynak a hangvétele is segítette a forint stabilitását.

380 alatt!

A forint 379,9-ig ment az euróval szemben.

A forint 2024 januárja óta nem volt olyan erős az euróval szemben, mint most.

Miközben az EURUSD 1,195-ig emelkedett.

A dollárral szemben pedig 2022 februárja óta nem látott csúcsot látunk.

Megindult a forint

Varga Mihály beszéde közben 380,4-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.

A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről

A jegybank folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről - így kommentálta a jegybank a mai kamatdöntését az indoklásában. Az előremutató információkat illetően az MNB szó szerint megismételte a decemberi üzeneteit, ez azt jelenti, hogy a következő hónap(ok)ban kedvező inflációs adat(ok) esetén jöhet a monetáris lazítás.

A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről
Alig mozog az árfolyam

Varga Mihály beszéde közben alig mozdul az árfolyam, az EURHUF 380,8 és 381,2 között mozog.

Döntött a jegybank, megszólal Varga Mihály

Nem okozott meglepetést az MNB Monetáris Tanácsa azzal, hogy kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot. A döntést követően sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket Varga Mihály jegybankelnök.

Döntött a jegybank, megszólal Varga Mihály
Hamarosan kezdődik az MNB tájákoztatója

A forint 381 körül várja Varga Mihály tájékoztatóját és az MNB közleményét.

381 alatt

Az MNB kamatdöntése után 380,7-ig kapaszkodott a forint.

A dollárral szemben újabb rekordot, 318,9-es árfolyamot látunk.

Az USDHUF-ot az is segíti, hogy a dollár tovább esik az euróval szemben.

Itt az MNB kamatdöntése!

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.

Itt az MNB kamatdöntése!
Kapaszkodik a forint

A dollárral szemben 319,6-os árfolyamot látunk, ez újabb több mint 4 éves rekordot jelent a forint szempontjából.

Mindez természetesen nem független attól, hogy az EURUSD 1,191-ig emelkedett.

Korrigál a forint

382-ig korrigált a forint délelőtt az euróval szemben.

Folytatódik a japán hullámvasút

A jelek szerint nem enyhül a feszültség a japán piacon, a jen ma reggelre 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében. Közben a tízéves kötvényhozam 5 bázisponttal 2,285%-ra emelkedett.

Kapott egy gyomrost a forint

Reggel gyengülni kezdett a forint, hirtelen 382,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a hétfő esti szintnél. A dollár-forint árfolyam fél százalékkal 322,7-ig ugrott hirtelen.

Ma eldőlhet a forint sorsa

Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.

Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.

