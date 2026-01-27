Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár

A forint 379,9-ig ment az euróval szemben.

A forint 2024 januárja óta nem volt olyan erős az euróval szemben, mint most.

Miközben az EURUSD 1,195-ig emelkedett.

A dollárral szemben pedig 2022 februárja óta nem látott csúcsot látunk.