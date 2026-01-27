Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár

Ezt figyelik a befektetők
A dollárindex alakulása kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy elesett a 2008 óta tartó trendvonal, ennek megfelelően pedig egy komoly tér nyílhat meg lefelé. Az első érdemi technikai kapaszkodót az évezred egyik legfontosabb zónája, a 92–93 pontos sáv jelentheti: ez egyébként 1997 óta a legerősebb támasz:
Euró-forint: 379
A forint általános erősödést is mutatott, melynek nyomán az euróval szembeni kurzusa a 379-es szintet is ostromolta.
Utoljára ilyen erős a forint az euró ellenében 2023 decemberében volt.
Dollár-forint: 315
A dollár esti hirtelen gyengülése a forinttal szemben is jelentkezett: a jegyzések megközelítették a 315-ös szintet. A forint legutóbb 2022 februárjában volt ennyire erős a dollár ellenében.
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este azt nyilatkozta, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása. Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz tovább zuhant.
Stabilan 380 forinton az euró
Kora este kissé gyengült, majd 380 forint környékén állapodott meg az euró árfolyama.
Egy dollárért 317,2 forintot kérnek a bankközi piacon, az utóbbi órákban itt sem volt nagy elmozdulás, miközben egy euró 1,198 dollárt ér.
379 közelében
Az elmúlt időszakban 379,1-nél is járt a forint az euróval szemben, ami természetesen új csúcsot jelent.
Később 379,9-nél stabilizálódott a forint.
Megy tovább a forint
Nincs megállás, 379,44-nél jár a forint az euróval szemben.
Egyrészt a dollár esése támogatja a forintot, másrészt az MNB közleményének és Varga Mihálynak a hangvétele is segítette a forint stabilitását.
380 alatt!
A forint 379,9-ig ment az euróval szemben.
A forint 2024 januárja óta nem volt olyan erős az euróval szemben, mint most.
Miközben az EURUSD 1,195-ig emelkedett.
A dollárral szemben pedig 2022 februárja óta nem látott csúcsot látunk.
Megindult a forint
Varga Mihály beszéde közben 380,4-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.
A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről
A jegybank folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről - így kommentálta a jegybank a mai kamatdöntését az indoklásában. Az előremutató információkat illetően az MNB szó szerint megismételte a decemberi üzeneteit, ez azt jelenti, hogy a következő hónap(ok)ban kedvező inflációs adat(ok) esetén jöhet a monetáris lazítás.
Alig mozog az árfolyam
Varga Mihály beszéde közben alig mozdul az árfolyam, az EURHUF 380,8 és 381,2 között mozog.
Döntött a jegybank, megszólal Varga Mihály
Nem okozott meglepetést az MNB Monetáris Tanácsa azzal, hogy kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot. A döntést követően sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket Varga Mihály jegybankelnök.
Hamarosan kezdődik az MNB tájákoztatója
A forint 381 körül várja Varga Mihály tájékoztatóját és az MNB közleményét.
381 alatt
Az MNB kamatdöntése után 380,7-ig kapaszkodott a forint.
A dollárral szemben újabb rekordot, 318,9-es árfolyamot látunk.
Az USDHUF-ot az is segíti, hogy a dollár tovább esik az euróval szemben.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.
Kapaszkodik a forint
A dollárral szemben 319,6-os árfolyamot látunk, ez újabb több mint 4 éves rekordot jelent a forint szempontjából.
Mindez természetesen nem független attól, hogy az EURUSD 1,191-ig emelkedett.
Korrigál a forint
382-ig korrigált a forint délelőtt az euróval szemben.
Folytatódik a japán hullámvasút
A jelek szerint nem enyhül a feszültség a japán piacon, a jen ma reggelre 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében. Közben a tízéves kötvényhozam 5 bázisponttal 2,285%-ra emelkedett.
Kapott egy gyomrost a forint
Reggel gyengülni kezdett a forint, hirtelen 382,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a hétfő esti szintnél. A dollár-forint árfolyam fél százalékkal 322,7-ig ugrott hirtelen.
Ma eldőlhet a forint sorsa
Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.
Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.
