  • Megjelenítés
FONTOS Itt az MNB kamatdöntése!
Így reagált a forint az MNB kamatdöntésére
Deviza

Így reagált a forint az MNB kamatdöntésére

Portfolio
Kedden délelőtt hullámvasútra került a forint, majd az MNB kamatdöntése után 381-es szint alá kapaszkodott az euró ellenében. A dollár esése tovább folytatódik, ami új csúcsra lökte a forintot a zöldhasúval szemben.
Megosztás

381 alatt

Az MNB kamatdöntése után 380,7-ig kapaszkodott a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben újabb rekordot, 318,9-es árfolyamot látunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az USDHUF-ot az is segíti, hogy a dollár tovább esik az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Itt az MNB kamatdöntése!

Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.

Tovább a cikkhez
Itt az MNB kamatdöntése!
Megosztás

Kapaszkodik a forint

A dollárral szemben 319,6-os árfolyamot látunk, ez újabb több mint 4 éves rekordot jelent a forint szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindez természetesen nem független attól, hogy az EURUSD 1,191-ig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Korrigál a forint

382-ig korrigált a forint délelőtt az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Folytatódik a japán hullámvasút

A jelek szerint nem enyhül a feszültség a japán piacon, a jen ma reggelre 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében. Közben a tízéves kötvényhozam 5 bázisponttal 2,285%-ra emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapott egy gyomrost a forint

Reggel gyengülni kezdett a forint, hirtelen 382,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a hétfő esti szintnél. A dollár-forint árfolyam fél százalékkal 322,7-ig ugrott hirtelen.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ma eldőlhet a forint sorsa

Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility