Nincs megállás: új rekordon a forint, nagy bajban a dollár!

380 alatt!
A forint 379,9-ig ment az euróval szemben.
Miközben az EURUSD 1,195-ig emelkedett.
Megindult a forint
Varga Mihály beszéde közben 380,4-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.
A következő hónapok inflációs adatai dönthetnek a kamatcsökkentésről
A jegybank folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről - így kommentálta a jegybank a mai kamatdöntését az indoklásában. Az előremutató információkat illetően az MNB szó szerint megismételte a decemberi üzeneteit, ez azt jelenti, hogy a következő hónap(ok)ban kedvező inflációs adat(ok) esetén jöhet a monetáris lazítás.
Alig mozog az árfolyam
Varga Mihály beszéde közben alig mozdul az árfolyam, az EURHUF 380,8 és 381,2 között mozog.
Döntött a jegybank, megszólal Varga Mihály
Nem okozott meglepetést az MNB Monetáris Tanácsa azzal, hogy kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot. A döntést követően sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket Varga Mihály jegybankelnök.
Hamarosan kezdődik az MNB tájákoztatója
A forint 381 körül várja Varga Mihály tájékoztatóját és az MNB közleményét.
381 alatt
Az MNB kamatdöntése után 380,7-ig kapaszkodott a forint.
A dollárral szemben újabb rekordot, 318,9-es árfolyamot látunk.
Az USDHUF-ot az is segíti, hogy a dollár tovább esik az euróval szemben.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az eddigi 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezzel nem okozott meglepetést a befektetőknek. Az elemzők szerint ugyanakkor egyre közelebb lehet az első kamatcsökkentés időpontja, akár már februárban léphet a jegybank, így a mai ülés után talán a szokásosnál is nagyobb figyelem övezheti a kommunikációt.
Kapaszkodik a forint
A dollárral szemben 319,6-os árfolyamot látunk, ez újabb több mint 4 éves rekordot jelent a forint szempontjából.
Mindez természetesen nem független attól, hogy az EURUSD 1,191-ig emelkedett.
Korrigál a forint
382-ig korrigált a forint délelőtt az euróval szemben.
Folytatódik a japán hullámvasút
A jelek szerint nem enyhül a feszültség a japán piacon, a jen ma reggelre 0,4%-kal gyengült a dollár ellenében. Közben a tízéves kötvényhozam 5 bázisponttal 2,285%-ra emelkedett.
Kapott egy gyomrost a forint
Reggel gyengülni kezdett a forint, hirtelen 382,6-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-kal magasabb a hétfő esti szintnél. A dollár-forint árfolyam fél százalékkal 322,7-ig ugrott hirtelen.
Ma eldőlhet a forint sorsa
Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.
Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
