Nincs megállás: új rekordon a forint, nagy bajban a dollár!

Kedd reggel 381,6 körül mozog a forint az euróval szemben, míg a dollár ellenében 321,5 környékén alakul a kurzus.

Ma a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatdöntő ülésére figyel a piac. A jegybank decemberben nem változtatott a kamatokon, de jelezte, hogy a korábbi tartós tartás helyett adatvezérelt üzemmódba váltottak, ami azt jelzi, hogy a következő hónapokban akár csökkenhet is a kamat. A decemberi előretekintő iránymutatás után a forint esések indult, azóta azonban a hazai deviza korrigált, és újra 380 környékén mozog az euróval szemben. A nagy kérdés ezért most az lesz, hogy a jegybank milyen üzeneteket fogalmaz meg a kamat várható alakulása kapcsán.

