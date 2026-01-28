Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

Kocher egyelőre mérsékeltnek nevezte a közös valuta dollárral szembeni erősödését, és úgy látja, ez még nem indokol azonnali beavatkozást. Ugyanakkor jelezte:

ha az euró tovább erősödik, és ez alacsonyabb inflációs pályát vetít előre, a jegybanknak lépnie kell.

„Nem önmagában az árfolyam számít, hanem az, hogy az erősödő árfolyam alacsonyabb inflációt eredményez – ez pedig már monetáris politikai kérdés” – fogalmazott.

A befektetők figyelme a dollár gyengülésére irányul, miután feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között Grönland kapcsán. Sokan a Trump-adminisztráció kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt mérséklik amerikai kitettségüket. Az euró kedden több mint négyéves csúcsra, 1,199 dolláros árfolyamra erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kocher szerint az euró erősödése leszoríthatja az importárakat, ugyanakkor rontja az európai vállalatok versenyképességét az amerikai szereplőkkel szemben. Hozzátette: a kínai jüan az euróhoz képest szerinte "strukturálisan alulértékelt".

Az osztrák jegybankelnök nem kívánt konkrét árfolyamszintet megjelölni, amely felett aggódni kezdene.

Nem lenne komoly dolog árfolyamcélt kijelölni – inflációs célunk van

– hangsúlyozta.

A kereskedelmi feszültségekkel kapcsolatban Kocher felidézte: bár Donald Trump a múlt héten visszakozott a Grönland miatt kilátásba helyezett európai vámoktól, a kereskedelmi kockázatok „továbbra is fennállnak, és félő, hogy belátható ideig fenn is maradnak”.

Az euróövezet gazdasága ugyanakkor a globális kereskedelmi bizonytalanság ellenére ellenállóbbnak bizonyult a vártnál. Az idei növekedési kilátásokat illetően óvatos optimizmussal tekint előre Kocher.

A kockázatok között kiemelte az esetleges további kereskedelmi feszültségeket, a geopolitikai fejleményeket és a részvénypiacok lehetséges korrekcióját. Pozitív tényezőként említette, hogy a háztartások csökkenő megtakarítási rátája élénkítheti a fogyasztást.

A jövő heti EKB-ülés előtt Kocher hangsúlyozta: jelenleg nincs szükség kamatváltoztatásra, de a bizonytalan környezetben kulcsfontosságú megőrizni a monetáris politikai döntéshozatal teljes mozgásterét. A kamatszint várhatóan az ötödik egymást követő ülésen is 2 százalékon marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ