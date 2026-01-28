  • Megjelenítés
Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni
Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

Az euró tartós erősödése esetén az Európai Központi Banknak újabb kamatcsökkentést kellene megfontolnia, mert az árfolyam alakulása befolyásolhatja az inflációs előrejelzéseket – figyelmeztetett Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke, az EKB kormányzótanácsának tagja a Financial Times tudósítása szerint.

Kocher egyelőre mérsékeltnek nevezte a közös valuta dollárral szembeni erősödését, és úgy látja, ez még nem indokol azonnali beavatkozást. Ugyanakkor jelezte:

ha az euró tovább erősödik, és ez alacsonyabb inflációs pályát vetít előre, a jegybanknak lépnie kell.

Nem önmagában az árfolyam számít, hanem az, hogy az erősödő árfolyam alacsonyabb inflációt eredményez – ez pedig már monetáris politikai kérdés” – fogalmazott.

A befektetők figyelme a dollár gyengülésére irányul, miután feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között Grönland kapcsán. Sokan a Trump-adminisztráció kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt mérséklik amerikai kitettségüket. Az euró kedden több mint négyéves csúcsra, 1,199 dolláros árfolyamra erősödött.

Kocher szerint az euró erősödése leszoríthatja az importárakat, ugyanakkor rontja az európai vállalatok versenyképességét az amerikai szereplőkkel szemben. Hozzátette: a kínai jüan az euróhoz képest szerinte "strukturálisan alulértékelt".

Az osztrák jegybankelnök nem kívánt konkrét árfolyamszintet megjelölni, amely felett aggódni kezdene.

Nem lenne komoly dolog árfolyamcélt kijelölni – inflációs célunk van

– hangsúlyozta.

A kereskedelmi feszültségekkel kapcsolatban Kocher felidézte: bár Donald Trump a múlt héten visszakozott a Grönland miatt kilátásba helyezett európai vámoktól, a kereskedelmi kockázatok „továbbra is fennállnak, és félő, hogy belátható ideig fenn is maradnak”.

Az euróövezet gazdasága ugyanakkor a globális kereskedelmi bizonytalanság ellenére ellenállóbbnak bizonyult a vártnál. Az idei növekedési kilátásokat illetően óvatos optimizmussal tekint előre Kocher.

A kockázatok között kiemelte az esetleges további kereskedelmi feszültségeket, a geopolitikai fejleményeket és a részvénypiacok lehetséges korrekcióját. Pozitív tényezőként említette, hogy a háztartások csökkenő megtakarítási rátája élénkítheti a fogyasztást.

A jövő heti EKB-ülés előtt Kocher hangsúlyozta: jelenleg nincs szükség kamatváltoztatásra, de a bizonytalan környezetben kulcsfontosságú megőrizni a monetáris politikai döntéshozatal teljes mozgásterét. A kamatszint várhatóan az ötödik egymást követő ülésen is 2 százalékon marad.

