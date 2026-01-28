Itt van a Fed kamatdöntése!

Így reagál Powell a dollár közelmúltbeli esésére
A jegybank elnöke megerősítette, hogy a testület mandátuma a foglalkoztatás és az infláció, a dollár mozgásával a pénzügyminisztérium foglalkozik.
Mennyire stabilizálódott a munkaerőpiac?
Powell elmondása szerint a tavaly őszi kormányzati leállás miatti bizonytalanság lassan elmúlik, az adatok pedig azt mutatják, hogy
a gazdasági aktivitás érezhetően élénkült, ami előbb-utóbb a munkaerőpiaci keresletben is meg fog mutatkozni.
Kérdések következnek
Az első kérdés Lisa Cook legfelsőbb bírósági meghallgatására és Scott Bessent kritikájára vonatkozott. Powell úgy véli, hogy a Fed történetének legfontosabb tárgyalása ez és nehezen lett volna távolmaradását megmagyarázni.
Az amerikai gazdaság helyzetének értékelésével kezdi Powell a sajtótájékoztatót
A fogyasztás továbbra is ellenálló, miközben az üzleti beruházások összességében gyorsultak. A lakáspiaci kép vegyes: a kínálati oldalon van némi alkalmazkodás, de a magas hitelkamatok továbbra is fékezik a forgalmat.
Az FOMC várakozása szerint a növekedés a következő negyedévekben a potenciálhoz közelebb, mérsékeltebb ütemben alakulhat. A munkaerőpiacon a leépítések általában alacsonyak maradtak, de a munkaerőfelvétel és az álláshirdetések aktivitása visszafogottabb, mint korábban. A munkanélküliségi ráta a korábbi mérsékelt emelkedés után valamelyest stabilizálódott, miközben a privát szektor bérdinamikája némileg gyorsult. A munkaerőkereslet tehát normalizálódott, miközben a munkaerőkínálat bővülése sem egyértelműen erős (ez főleg a migrációs törvénynek köszönhető), így az egyensúly helyreállása továbbra is “ragadós” folyamat.
Az infláció jelentősen csökkent a 2022-es csúcs óta, de továbbra is a cél felett van, és az legfrissebb adatok szerint ez tartósan így is maradhat.
A szolgáltatási infláció fokozatosan lassul, miközben az árupiaci komponensek inkább volatilisek a vámok fokozatosan megjelenő hatása miatt.
A rövid távú inflációs várakozások összességében mérsékeltek, a hosszabb távú várakozások a legtöbb mutató szerint továbbra is a Fed inflációs céljával konzisztensek, de a kockázati megítélés érzékeny maradt a bejövő adatokra.
Hamarosan kezdődik a sajtótájékoztató
Magyar idő szerint 20:30-kor kezdődik Jerome Powell jegybankelnök sajtótájékoztatója, melyben először a kamatdöntés hátteréről és az amerikai gazdaság helyzetéről beszél, majd válaszol az újságírói kérdésekre.
Nem változott a Fed előretekintő iránymutatása
Az amerikai jegybank a közlemény értelmében továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad, azaz a gazdaság állapota és a kockázatok alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről.
Nem volt egyhangú a mai döntés
Stephen Miran és Christopher J. Waller 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett voksolt.
Így értékeli az amerikai gazdaság állapotát a Fed közleménye
A rendelkezésre álló mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység stabil ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése továbbra is alacsony, a munkanélküliségi ráta azonban a stabilizálódás jeleit mutatja.
Az infláció továbbra is kissé magas szinten van.
Nem változott az irányadó ráta
A Fed változatlanul a 3,5 – 3,75 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot (Fed funds rate). A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók korábbi nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy az amerikai gazdaság dinamikusan növekszik (és a munkaerőpiac helyzete sem romlik érezhetően), miközben az infláció továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van – és a várakozások alapján marad is egészen 2027 közepéig.
Hamarosan jön a Fed kamatdöntése!
A Federal Reserve (Fed) 2025 őszén sorozatban három kamatvágással a 3,5 - 3,75-ös sávba mérsékelte az irányadó rátát, de a decemberi sajtótájékoztatón megfogalmazott irány és az elmúlt hetek eseményei arra utalnak, hogy egy időre szünet következhet a kamatcsökkentési ciklusban. A friss piaci és elemzői várakozások szerint a következő kamatvágás legkorábban nyáron következhet, melyet az év végéig egy további csökkentés követhet.
Az elmúlt napokban ugyanakkor több, piacok számára kiemelt jelentőségű esemény is történt, Donald Trump venezuelai akciójától és a Grönland körüli vitáktól kezdve, a dollár jelentős gyengülésén és az amerikai kötvénypiacok figyelmeztető jelein át egészen a japán piaci sokkig és a japán-amerikai összehangolt devizapiaci intervenció lehetőségéig.
A közelmúlt legfontosabb piaci eseménye egyértelműen a dollár látványos esése, melynek hátteréről és jövőjéről alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:
A mai nap fő kérdése várhatóan nem is maga a kamatdöntés lesz, hanem az, hogy a Fed hogyan értékeli a makrogazdaság állapotát és a felsorolt kockázatok hatásait, illetve ad-e jelzést a monetáris politika jövőbeli irányával kapcsolatban.
A kamatdöntés szokásosan 20.00-kor érkezik, amit 20.30-kor a sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben közvetítünk.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
