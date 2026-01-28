Itt van a Fed kamatdöntése!

A fogyasztás továbbra is ellenálló, miközben az üzleti beruházások összességében gyorsultak. A lakáspiaci kép vegyes: a kínálati oldalon van némi alkalmazkodás, de a magas hitelkamatok továbbra is fékezik a forgalmat.

Az FOMC várakozása szerint a növekedés a következő negyedévekben a potenciálhoz közelebb, mérsékeltebb ütemben alakulhat. A munkaerőpiacon a leépítések általában alacsonyak maradtak, de a munkaerőfelvétel és az álláshirdetések aktivitása visszafogottabb, mint korábban. A munkanélküliségi ráta a korábbi mérsékelt emelkedés után valamelyest stabilizálódott, miközben a privát szektor bérdinamikája némileg gyorsult. A munkaerőkereslet tehát normalizálódott, miközben a munkaerőkínálat bővülése sem egyértelműen erős (ez főleg a migrációs törvénynek köszönhető), így az egyensúly helyreállása továbbra is “ragadós” folyamat.

Az infláció jelentősen csökkent a 2022-es csúcs óta, de továbbra is a cél felett van, és az legfrissebb adatok szerint ez tartósan így is maradhat.

A szolgáltatási infláció fokozatosan lassul, miközben az árupiaci komponensek inkább volatilisek a vámok fokozatosan megjelenő hatása miatt.

A rövid távú inflációs várakozások összességében mérsékeltek, a hosszabb távú várakozások a legtöbb mutató szerint továbbra is a Fed inflációs céljával konzisztensek, de a kockázati megítélés érzékeny maradt a bejövő adatokra.