Kihúzták a forint alól a szőnyeget, erős mozgások a dollárnál

Az ING friss elemzésében arról ír, hogy a dollár széles körű gyengülést mutatott, miután technikai szintek estek el, és a piacon egyre több szereplő épít short pozíciókat, részben a Fed esetleges dollár/jen intervenciós szerepének, részben a Trump-adminisztráció láthatóan gyenge dollárt toleráló hozzáállásának hatására. Ha a dollárindex tartósan letöri a tavalyi 96,20 körüli mélypontot, technikailag egy újabb mintegy 3 százalékos leértékelődési hullám nyílhat meg, amit a mai Fed-kamatdöntés és a nagy technológiai cégek gyorsjelentései tovább erősíthetnek vagy épp megállíthatnak.

Az ING szerint kiemelendő, hogy eközben az euró erősödése úgy következett be, hogy közben az eurókamat-várakozások estek,

ami azt jelzi, hogy az EKB-n belül egyre komolyabb félelem lehet a túl erős árfolyam dezinflációs hatásától.

Amennyiben az EUR/USD tartósan 1,19 felett marad, a technikai kép akár egy 1,23–1,24-es célzónát is megnyithat, miközben a globális dollárgyengülési narratíva és a svájci frank iránti erős kereslet is alátámasztja az európai devizák iránti érdeklődést.

A Magyar Nemzeti Bank kommunikációja nem hozott érdemi szigorítást, miközben a piac azonnal 380 alá erősítette az eurót, ami két éves forinterős csúcs, ami

az ING szerint így gyakorlatilag „zöld lámpát” adott egy februári kamatcsökkentéshez.

Az ING szerint a hozamgörbén egyre több kamatvágás árazódik, rövid távon a gyenge dollár és az ukrajnai béketárgyalások reménye támogathatja a forintot, középtávon viszont a kamatcsökkentési ciklus eleje ismét nyomást helyezhet rá a magas carry-pozíciók miatt.

Kiemelik még, hogy a cseh jegybank vezetői részéről egyre nyíltabban kerül szóba a kamatcsökkentés lehetősége, akár már februárban napirendre vehetik a kérdést, és idén összességében akár 50 bázispontos lazítás is szóba jöhet. A piac ennek megfelelően egyre alacsonyabb kamatpályát áraz, ami lefelé tolja a korona hozamelőnyét, és az EUR/CZK-t fokozatosan a 24,35–24,40-es sáv felé terelheti, különösen ha az infláció januárban a vártnál gyengébb lesz.