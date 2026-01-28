Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Az elmúlt napokban Donald Trump amerikai elnök globális világrendet felforgató kijelentései és a dollár hirtelen gyengülése uralták a szalagcímeket. A befektetők többsége már tavaly óta sejti, hogy az amerikai pénzügyi eszközök nemzetközi szerepe az országéval egyetemben átalakulóban van, a közelmúlt eseményei pedig az eddig kétkedőknek is csattanós választ adtak.
A dollár tavalyihoz hasonló gyengülése azt üzeni, hogy a háttérben már megszületett a befektetők ítélete,
eközben azonban olyan helyzet állt elő, ami viharos napokat okozhat a globális devizapiacokon.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés