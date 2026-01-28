Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Az elmúlt hetek eseményei alapján alighanem minden befektető számára nyilvánvalóvá vált, hogy 2026 eddigi legnagyobb piaci története a dollár történelmi gyengülése (bár a japán kötvénypiac összeomlása csak egy hajszállal marad el ettől). Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan külpolitikája évtizedes tabukat renget meg, miközben az amerikai gazdaságból felemás jelek érkeznek a zöldhasú jövőbeli pályájáról. A dollár igazi ellensége azonban nem Trump politikája vagy az amerikai gazdaság, hanem egy láthatatlan és lassú folyamat, amit sokan figyelmen kívül hagynak. A devizapiacok azonban mostanra pattanásig feszültek, ez pedig akár komolyabb viharokat is okozhat a következő napokban.

Az elmúlt napokban Donald Trump amerikai elnök globális világrendet felforgató kijelentései és a dollár hirtelen gyengülése uralták a szalagcímeket. A befektetők többsége már tavaly óta sejti, hogy az amerikai pénzügyi eszközök nemzetközi szerepe az országéval egyetemben átalakulóban van, a közelmúlt eseményei pedig az eddig kétkedőknek is csattanós választ adtak.

A dollár tavalyihoz hasonló gyengülése azt üzeni, hogy a háttérben már megszületett a befektetők ítélete,

eközben azonban olyan helyzet állt elő, ami viharos napokat okozhat a globális devizapiacokon.