Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni
Az euró tartós erősödése esetén az Európai Központi Banknak újabb kamatcsökkentést kellene megfontolnia, mert az árfolyam alakulása befolyásolhatja az inflációs előrejelzéseket – figyelmeztetett Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke, az EKB kormányzótanácsának tagja a Financial Times tudósítása szerint.
A svájci frank menetel tovább
A világ klasszikus válságok során választott menekülő devizája már 1,31 felett jár a dollárral szemben, ami technikailag történelmi csúcshoz közeli szintet jelent, kedden az árfolyam már 1,3138-nál is volt.
A forint viszont erősödik az alpesi devizával szemben: a CHFHUF-kurzus 413,4 alá jött le.
Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint
Szerda reggel továbbra is a dollár látványos gyengülése határozza meg a devizapiaci képet, különösen az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,20 közelében mozog, miután a keddi kereskedésben 2021 óta nem látott szint fölé ugrott, és bár a hajnali órákban kisebb korrekció látszik, az euró továbbra is kifejezetten erős a zöldhasúval szemben.
A befektetők a dollárral kapcsolatban egyre inkább azt árazzák, hogy a Trump-adminisztráció kifejezetten tolerálja, sőt hallgatólagosan támogatja a gyengébb árfolyamot.
A trumpi logika az lehet, hogy a devalvált valuta az export versenyképességét javíthatja, miközben a Fedre nehezedő politikai nyomás is erősíti a bizonytalanságot.
A forint a nemzetközi dollárgyengülés egyik nyertese: az euróval szemben 380 alá erősödött, az EURHUF 379,9 körül jár, az euró erősödése húzza magával a magyar devizát. Ismét erősítő hatású lehet a carry trade: a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot kedden, így a kamatkülönbözet miatt vonzó befektetési célpont a forint.
A dollárral szemben a kurzus 316–317 forint között alakul, közel többhavi csúcsához a magyar deviza szempontjából.
A USD/HUF az elmúlt napokban több mint két százalékot esett, ami jól mutatja, hogy a globális dolláreladási hullám a régiós devizákat is érdemben támogatja.
A forint mozgása egyelőre összhangban van a nemzetközi kockázatvállalási hangulattal, és nem látszik olyan hazai tényező, amely önmagában ellensúlyozná ezt a trendet.
A főbb devizák közül a jen a dollár gyengülése ellenére továbbra is sérülékeny, de a 150-es szint közeléből valamelyest korrigált, miközben az euró és a svájci frank egyaránt erős a dollárral szemben.
A dollárindex a négyéves mélypont közelében ingadozik, ami jelzi, hogy a befektetők egyre inkább a laza amerikai monetáris politika és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezet tartós hatásait árazzák.
A piac figyelme a nap folyamán egyértelműen az amerikai jegybankra irányul: este dönt a Federal Reserve az irányadó kamatról, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója adhat iránymutatást a következő hónapok kamatpályájáról és a dollár kilátásairól.
Emellett reggel érkeznek a KSH decemberi turisztikai adatai, amelyek a hazai konjunktúráról adhatnak képet, de az árfolyamok szempontjából a Fed kommunikációja és az esetleges Trump-nyilatkozatok lehetnek az igazán piacmozgató tényezők, különösen a dollár további sorsát és ezen keresztül a forint rövid távú mozgását illetően.
