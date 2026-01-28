  • Megjelenítés
Senki nem számolt vele, most Trump miatt egyre valószínűbb, hogy lépésre kényszerül az EKB
Deviza

Senki nem számolt vele, most Trump miatt egyre valószínűbb, hogy lépésre kényszerül az EKB

Portfolio
Az Európai Központi Bank egyre több döntéshozója beszél arról, hogy szorosan figyelik az euró erősödését, mert a további árfolyamemelkedés még tovább csökkentheti az inflációt az eurózónában, amire lazítással reagálhat a jegybank – számolt be a Bloomberg.

Francois Villeroy de Galhau, az EKB Kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy a közös valuta túlzott erősödése lefelé nyomhatja a fogyasztói árakat. A francia jegybankár a LinkedInen közzétett bejegyzésében kiemelte:

bár a jegybanknak nincs hivatalos árfolyamcélja, az euró további felértékelődése kockázatot jelent az infláció szempontjából.

Az eurózóna inflációja jelenleg némileg elmarad a jegybank 2 százalékos céljától, és az előrejelzések szerint idén és jövőre is ez alatt marad. Ez különösen érzékennyé teszi a döntéshozókat minden olyan tényezőre, amely tovább lassíthatja az áremelkedés ütemét.

Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke a Bloomberg Televíziónak nyilatkozva szintén óvatosságra intett. Szerinte egyelőre nem látnak egyértelmű jeleket az euró további jelentős erősödésére, de az elmúlt napok piaci mozgásai aggodalomra adtak okot.

Még több Deviza

Váratlan mozgás a dollárnál, a forint is reagál

Ötéves mélypontra zuhant a dollár, de közben pattanásig feszült a helyzet a piacokon

Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

Kapcsolódó cikkünk

Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

Kocher nem sokkal azelőtt beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: nem aggasztja a dollár gyengülése. A kijelentés után az euró átmenetileg 1,20 dollár fölé erősödött, amire 2021 júniusa óta nem volt példa. A közös valuta az idén eddig mintegy 2 százalékkal drágult a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Luis de Guindos, az EKB alelnöke már júliusban jelezte, hogy az 1,20 dolláros szint még kezelhetőnek tekinthető.

Ugyanakkor szerinte ennél erősebb euró már jóval bonyolultabb helyzetet teremtene a jegybank számára.

Carsten Brzeski, az ING frankfurti makrogazdasági vezetője úgy véli, ha az euró tovább erősödik, egyre hangosabbá válhatnak a kamatcsökkentést sürgető hangok az EKB-n belül.

Villeroy a dollár gyengülését Washington kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájával magyarázta. Úgy fogalmazott: a dollár a legtöbb valutával, köztük az euróval szemben is jelentősen veszít értékéből, ami az amerikai gazdaságpolitika iránti bizalom megrendülését jelzi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Ballisztikus rakétacsapás érte Zelenszkij szülővárosát, Kijev lassan élhetetlenné válik - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility