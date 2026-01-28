Senki nem számolt vele, most Trump miatt egyre valószínűbb, hogy lépésre kényszerül az EKB

Francois Villeroy de Galhau, az EKB Kormányzótanácsának tagja arra figyelmeztetett, hogy a közös valuta túlzott erősödése lefelé nyomhatja a fogyasztói árakat. A francia jegybankár a LinkedInen közzétett bejegyzésében kiemelte:

bár a jegybanknak nincs hivatalos árfolyamcélja, az euró további felértékelődése kockázatot jelent az infláció szempontjából.

Az eurózóna inflációja jelenleg némileg elmarad a jegybank 2 százalékos céljától, és az előrejelzések szerint idén és jövőre is ez alatt marad. Ez különösen érzékennyé teszi a döntéshozókat minden olyan tényezőre, amely tovább lassíthatja az áremelkedés ütemét.

Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke a Bloomberg Televíziónak nyilatkozva szintén óvatosságra intett. Szerinte egyelőre nem látnak egyértelmű jeleket az euró további jelentős erősödésére, de az elmúlt napok piaci mozgásai aggodalomra adtak okot.

Kocher nem sokkal azelőtt beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte: nem aggasztja a dollár gyengülése. A kijelentés után az euró átmenetileg 1,20 dollár fölé erősödött, amire 2021 júniusa óta nem volt példa. A közös valuta az idén eddig mintegy 2 százalékkal drágult a dollárral szemben.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke már júliusban jelezte, hogy az 1,20 dolláros szint még kezelhetőnek tekinthető.

Ugyanakkor szerinte ennél erősebb euró már jóval bonyolultabb helyzetet teremtene a jegybank számára.

Carsten Brzeski, az ING frankfurti makrogazdasági vezetője úgy véli, ha az euró tovább erősödik, egyre hangosabbá válhatnak a kamatcsökkentést sürgető hangok az EKB-n belül.

Villeroy a dollár gyengülését Washington kiszámíthatatlan gazdaságpolitikájával magyarázta. Úgy fogalmazott: a dollár a legtöbb valutával, köztük az euróval szemben is jelentősen veszít értékéből, ami az amerikai gazdaságpolitika iránti bizalom megrendülését jelzi.

