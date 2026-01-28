Váratlan mozgás a dollárnál, a forint is reagál

Erős kijelentést tett Nagy Márton
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy saját értékelést adott a Magyarországra is hatással levő európai konjunktúráról egy véleménycikkben. Úgy látja, hogy a kínai autóipari szereplők költségelőnye, technológiai tempója és alkalmazkodóképessége strukturális versenyhátrányba hozta az európai autóipart, amelynek válsága különösen Németországban jelentkezik élesen. Ebből Magyarország számára azt a következtetést vonja le, hogy jelenleg erősek a kockázatok, amelyekre az iparpolitika részleges átalakítása lehet a válasz.
Kapaszkodik a dollár
A keddi nagy zuhanás után délelőtt már 0,5 százalékos erősödésben áll a zöldhasú a közös uniós devizával szemben, az árfolyam 1,2 alá is benézett, most 1,199 alatt jár.
A forint viszont jól tartja magát, a nyitó szint közelében, 379,9-nél mozog az eurókurzus.
A dollárhoz képest viszont közel 1,5 egységgel gyengült a magyar deviza, most már 317 forint felett van az árfolyam.
Most már komolyan aggódnunk kell Kína miatt: vészjelzés jött a gazdaságból
Kína gazdasága deflációs spirálba került: a túltermelés, a gyenge belső kereslet és a zuhanó profitok egymást erősítve fékezik a növekedést, miközben a beruházások is először estek vissza éves alapon. A torz szerkezet – magas megtakarítás, alacsony fogyasztás, exportkényszer – egyszerre növeli a japán típusú stagnálás és a globális kereskedelmi feszültségek kockázatát. A kínai állam reakciói pedig a deflációt geopolitikai problémává emelik, így az már nem pusztán belső makrogazdasági kérdés, hanem az egész világot fenyegetheti.
Beismerte az EKB vezetője: olyan veszély fenyeget, ami az egész kontinens gazdaságát megrengetheti
A globális gazdasági és geopolitikai turbulencia könnyen visszavetheti az euróövezet fellendülését – figyelmeztetett Piero Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja a spanyol El Paísnak adott interjúban.
Már készül a válságterv miatti válságterv Európa nagy betegjénél
Mindenki attól az 1000 milliárd eurós (380 ezer milliárd forintos) beruházási tervtől várja az európai gazdaság legerősebb stimulását, amit még 2025-ben jelentett be a német kormány. A berlini szövetségi kabinet azonban most már újragondolja a nagy költekezési elképzeléseit: a válságtervre egy újabb 6 pontos akciótervet emelnek, hátha az már meghozza a tartós növekedést miután az idei, visszafogott GDP-bővülési mutatókat is visszahúzták.
A forint gyengül a dollárhoz képest
A tegnapi nagy menetelés után a forint már 1,8 egységes gyengülésben van, az árfolyam 317,5-ig ment fel.
Egyelőre megtört a forint lendülete
Az euróhoz képest a forint nem tud tovább erősödni: bár tesztelte a 379,1-es szintet, onnan a nyitószintet jelentő 380 forintos kurzusig erősödött vissza.
Délkelet-Ázsiában is csúcsokon a devizák
A ringgit 0,9 százalékkal erősödve 3,9187-es árfolyamot ért el a dollárral szemben, ami 2018 áprilisa óta a legerősebb szint. A malajziai fizetőeszköz ezzel szerdán a dél-koreai von mögött a második legjobban teljesítő ázsiai deviza lett.
A feltörekvő ázsiai valuták erősödését az is támogatta, hogy Donald Trump amerikai elnök nyíltan a gyengébb dollár mellett foglalt állást, ami hosszabb távú leértékelődési várakozásokat keltett a piacon. Abdul Rasheed Ghaffour, a malajziai jegybank elnöke hangsúlyozta, hogy az ország erős gazdasági fundamentumai és a kormányzati reformok tartósan támogathatják a ringgit árfolyamát.
A pénzügyi válság óta nem látott falat tört szét az EURUSD
A nagy dollárgyengülés eredményeként az EUR/USD kurzusa áttörte a 2008-as válság utáni legerősebb támaszt, a 200 hónapos mozgóátlagot is, amely az utóbbi években már inkább ellenállásként működött. Áttörésével azonban nagy tér nyílhat meg felfelé.
Főként akkor kerülhet erre sor, ha a Federal Reserve a monetáris lazításra utaló kommunikáció felé fordul, vagy történik egy olyan váratlan geopolitikai esemény – például egy Irán elleni amerikai invázió –, ami tartósan az amerikai deviza ellen hathat és a befektetőket a dollárkitettségük csökkentésére ösztönzi.
Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni
Az euró tartós erősödése esetén az Európai Központi Banknak újabb kamatcsökkentést kellene megfontolnia, mert az árfolyam alakulása befolyásolhatja az inflációs előrejelzéseket – figyelmeztetett Martin Kocher, az osztrák jegybank elnöke, az EKB kormányzótanácsának tagja a Financial Times tudósítása szerint.
A svájci frank menetel tovább
A világ klasszikus válságok során választott menekülő devizája már 1,31 felett jár a dollárral szemben, ami technikailag történelmi csúcshoz közeli szintet jelent, kedden az árfolyam már 1,3138-nál is volt.
A forint viszont erősödik az alpesi devizával szemben: a CHFHUF-kurzus 413,4 alá jött le.
Porlad tovább a dollár, rég nem látott helyzetben a forint
Szerda reggel továbbra is a dollár látványos gyengülése határozza meg a devizapiaci képet, különösen az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,20 közelében mozog, miután a keddi kereskedésben 2021 óta nem látott szint fölé ugrott, és bár a hajnali órákban kisebb korrekció látszik, az euró továbbra is kifejezetten erős a zöldhasúval szemben.
A befektetők a dollárral kapcsolatban egyre inkább azt árazzák, hogy a Trump-adminisztráció kifejezetten tolerálja, sőt hallgatólagosan támogatja a gyengébb árfolyamot.
A trumpi logika az lehet, hogy a devalvált valuta az export versenyképességét javíthatja, miközben a Fedre nehezedő politikai nyomás is erősíti a bizonytalanságot.
A forint a nemzetközi dollárgyengülés egyik nyertese: az euróval szemben 380 alá erősödött, az EURHUF 379,9 körül jár, az euró erősödése húzza magával a magyar devizát. Ismét erősítő hatású lehet a carry trade: a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot kedden, így a kamatkülönbözet miatt vonzó befektetési célpont a forint.
A dollárral szemben a kurzus 316–317 forint között alakul, közel többhavi csúcsához a magyar deviza szempontjából.
A USD/HUF az elmúlt napokban több mint két százalékot esett, ami jól mutatja, hogy a globális dolláreladási hullám a régiós devizákat is érdemben támogatja.
A forint mozgása egyelőre összhangban van a nemzetközi kockázatvállalási hangulattal, és nem látszik olyan hazai tényező, amely önmagában ellensúlyozná ezt a trendet.
A főbb devizák közül a jen a dollár gyengülése ellenére továbbra is sérülékeny, de a 150-es szint közeléből valamelyest korrigált, miközben az euró és a svájci frank egyaránt erős a dollárral szemben.
A dollárindex a négyéves mélypont közelében ingadozik, ami jelzi, hogy a befektetők egyre inkább a laza amerikai monetáris politika és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezet tartós hatásait árazzák.
A piac figyelme a nap folyamán egyértelműen az amerikai jegybankra irányul: este dönt a Federal Reserve az irányadó kamatról, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója adhat iránymutatást a következő hónapok kamatpályájáról és a dollár kilátásairól.
Emellett reggel érkeznek a KSH decemberi turisztikai adatai, amelyek a hazai konjunktúráról adhatnak képet, de az árfolyamok szempontjából a Fed kommunikációja és az esetleges Trump-nyilatkozatok lehetnek az igazán piacmozgató tényezők, különösen a dollár további sorsát és ezen keresztül a forint rövid távú mozgását illetően.
