Váratlan mozgás a dollárnál, a forint is reagál

Szerda reggel továbbra is a dollár látványos gyengülése határozza meg a devizapiaci képet, különösen az euróval szemben. Az EUR/USD árfolyam 1,20 közelében mozog, miután a keddi kereskedésben 2021 óta nem látott szint fölé ugrott, és bár a hajnali órákban kisebb korrekció látszik, az euró továbbra is kifejezetten erős a zöldhasúval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A befektetők a dollárral kapcsolatban egyre inkább azt árazzák, hogy a Trump-adminisztráció kifejezetten tolerálja, sőt hallgatólagosan támogatja a gyengébb árfolyamot.

A trumpi logika az lehet, hogy a devalvált valuta az export versenyképességét javíthatja, miközben a Fedre nehezedő politikai nyomás is erősíti a bizonytalanságot.

A forint a nemzetközi dollárgyengülés egyik nyertese: az euróval szemben 380 alá erősödött, az EURHUF 379,9 körül jár, az euró erősödése húzza magával a magyar devizát. Ismét erősítő hatású lehet a carry trade: a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékon tartotta az irányadó kamatot kedden, így a kamatkülönbözet miatt vonzó befektetési célpont a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben a kurzus 316–317 forint között alakul, közel többhavi csúcsához a magyar deviza szempontjából.

A USD/HUF az elmúlt napokban több mint két százalékot esett, ami jól mutatja, hogy a globális dolláreladási hullám a régiós devizákat is érdemben támogatja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint mozgása egyelőre összhangban van a nemzetközi kockázatvállalási hangulattal, és nem látszik olyan hazai tényező, amely önmagában ellensúlyozná ezt a trendet.

A főbb devizák közül a jen a dollár gyengülése ellenére továbbra is sérülékeny, de a 150-es szint közeléből valamelyest korrigált, miközben az euró és a svájci frank egyaránt erős a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárindex a négyéves mélypont közelében ingadozik, ami jelzi, hogy a befektetők egyre inkább a laza amerikai monetáris politika és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai környezet tartós hatásait árazzák.

A piac figyelme a nap folyamán egyértelműen az amerikai jegybankra irányul: este dönt a Federal Reserve az irányadó kamatról, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatója adhat iránymutatást a következő hónapok kamatpályájáról és a dollár kilátásairól.

Emellett reggel érkeznek a KSH decemberi turisztikai adatai, amelyek a hazai konjunktúráról adhatnak képet, de az árfolyamok szempontjából a Fed kommunikációja és az esetleges Trump-nyilatkozatok lehetnek az igazán piacmozgató tényezők, különösen a dollár további sorsát és ezen keresztül a forint rövid távú mozgását illetően.

Címlapkép forrása: Shutterstock