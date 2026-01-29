Elgázolták a forintot

Az árfolyamok volatilitása (ingadozása) alapján nagy az idegesség ma a devizapiacokon. Az euró-forint kurzus az elmúlt percekben 380,0-nál és 380,7-nél is járt, most épp 380,6.

Hasonló ingadozás látszik a dollár-forint piacon is, melyen a jegyzés a 317,1 - 318,1-es sáv két végpontját tesztelte az elmúlt percekben. A jegyzés most 318,0 forintnál jár.