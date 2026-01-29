  • Megjelenítés
Már a románok is beelőznének: előbb fizethetnek euróval, mint mi

Még évekig várhat az euró bevezetésére Románia, a tartósan magas költségvetési hiány miatt ugyanis egyelőre nincs reális esély a közös valuta átvételére. Ilie Bolojan miniszterelnök berlini nyilatkozata szerint az euróövezeti csatlakozás legkorábban a 2028-as választások környékén kerülhet napirendre - tudósított a Maszol.

Románia euróövezeti csatlakozása belátható időn belül nem valósulhat meg, mivel az ország költségvetési hiánya jóval meghaladja a maastrichti kritériumokban rögzített, a GDP 3 százalékában meghúzott küszöböt. Erről Ilie Bolojan román miniszterelnök beszélt szerdán Berlinben, miután tárgyalt Friedrich Merz német kancellárjelölttel.

A kormányfő a sajtótájékoztatón rámutatott, hogy Románia az elmúlt években jelentős államháztartási deficitet halmozott fel, ami jelenleg gyakorlatilag kizárja az eurózónához való csatlakozást.

A 2024-re várt költségvetési hiány a becslések szerint a GDP 6,2–6,3 százaléka körül alakul, vagyis több mint kétszerese a megengedett szintnek.

A román kormány hosszú távú terve szerint 2030-ra sikerülhet a hiányt a GDP 3 százaléka alá szorítani, ez azonban fokozatos, több éven át tartó költségvetési kiigazítást igényel. Bolojan külön kiemelte, hogy míg a szomszédos Bulgária már teljesíti az euróövezeti deficitkritériumokat, Románia számára ez még távoli cél, ezért a közös valuta átvétele jelenleg nem szerepel a kabinet közvetlen prioritásai között.

A miniszterelnök szerint reális forgatókönyv, hogy a 2028-ban esedékes parlamenti választásokon az euróövezeti tagság kérdése a választási kampány egyik központi témájává válik.

Bolojan reményét fejezte ki, hogy addigra a román politikai pártok között széles körű megállapodás születhet az ország monetáris jövőjéről, hasonlóan ahhoz a konszenzushoz, amely korábban az európai uniós és a NATO-csatlakozás ügyében alakult ki a politikai elit körében.

Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.

A balkáni ország nagy gazdasági áttörést remél a közös európai valuta bevezetésétől, a pénzügyi rendszerben és a kockázati megítélésben pedig már látszanak is a fellendülés jelei.

Bulgária ugyanakkor 2025 végére mély politikai válságba került, az abból való kilábalás pedig minden szakértők szerint a valós reálgazdasági felzárkózás alapvető feltétele lenne.

