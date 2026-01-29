Sorra kapja a csapásokat a dollár, megy vele a forint is
Többéves mélypontok közelébe gyengült a dollár ma reggelre, jelezve, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata és az esti Fed-kamatdöntés csak rövid időre tudott új irányt szabni a kereskedésnek.
Az euró jegyzése jelenleg a keddi 1,20-as mélypont közelében van (1,198), míg a dollár-forint piacon 317,1 körül alakul a kurzus.
A nemzetközi piacok nagy mozgásai a hazaira is átgyűrűznek, így a dollár-forint kurzus mellett az euró-forint árfolyamban is nagyobb elmozdulások látszanak. A kora reggeli 379,7-es szintről mostanra 380,2-ig gyengült a kurzus.
Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején
Januárban megakadt a gazdasági hangulat trendszerű emelkedése Magyarországon. Bár a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, a cégek hangulata romlott, és így a kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal csökkent.
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Sokáig a magyar gazdaságpolitika kőbe vésett célja volt, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenő pályán legyen. A nagy cél érdekében még törvénybe is foglalták, hogy évről évre csökkennie kellene az adósságrátának. Ehhez képest 2025-ben sorozatban a második évben nem sikerült megugrani ezt a célt, és 2026-ban is kisebb csoda kell ahhoz, hogy ne kússzon tovább felfelé az adósság. Úgy tűnik, hogy a tartósan beragadt növekedés, illetve a költségvetési kiigazítás elmaradása akár tartósan veszélybe sodorhatja a magyar kormányzati törekvéseket. Ez pedig a piac felé sem jó üzenet, a hitelminősítők például kiemelten figyelik az adósság pályáját.
Itt van a Fed kamatdöntése!
Idei első kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta az irányadó ráta mértékét az amerikai Federal Reserve. A jegybank lépése megfelelt az elemzői és piaci várakozásoknak. A döntést követő sajtótájékoztatón Jerome Powell, a Fed elnöke kiemelte, hogy a munkaerőpiac állapota a decemberi ülés óta stabilizálódott, az infláció pedig továbbra is a 2 százalékos árstabilitási cél felett van, így a jelenlegi monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Az előrejelzések szerint 2026 második felében tompulni kezd a vámok árfelhajtó hatása, a gyorsuló gazdasági aktivitás hatásainak pedig előbb-utóbb a munkaerőpiacon is látszania kell. A jegybank előretekintő iránymutatása nem változott, a testület továbbra is adatvezérelt üzemmódban marad.
