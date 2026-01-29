Sorra kapja a csapásokat a dollár, megy vele a forint is

Többéves mélypontok közelébe gyengült a dollár ma reggelre, jelezve, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter tegnapi nyilatkozata és az esti Fed-kamatdöntés csak rövid időre tudott új irányt szabni a kereskedésnek.

Az euró jegyzése jelenleg a keddi 1,20-as mélypont közelében van (1,198), míg a dollár-forint piacon 317,1 körül alakul a kurzus.

A nemzetközi piacok nagy mozgásai a hazaira is átgyűrűznek, így a dollár-forint kurzus mellett az euró-forint árfolyamban is nagyobb elmozdulások látszanak. A kora reggeli 379,7-es szintről mostanra 380,2-ig gyengült a kurzus.

