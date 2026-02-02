Keményen üzent Trump kedvenc embere, megvan az új piaci narratíva

Hassett szerint a jegybanknak elsősorban a pénzügyi stabilitás biztosítására, az alacsonyabb kamatszintre, valamint a munkanélküliség és az infláció mérséklésére kellene összpontosítania. Mindezt szerinte "régimódi módon, csendben" kellene végeznie, nagyobb nyilvános kommunikáció nélkül.

Hassett kijelentésével Kevin Warsh, az amerikai Fed következő elnöke is egyetért, ezért a piacok a jelenleg a korábban vártnál szigorúbb kamatpolitikát és szűkülő likviditást áraznak. Az utóbbit leginkább megszenvedő arany, ezüst és kriptoeszközök - tehát az elmúlt hónapok nyertesei - úgy zuhantak a hétvégén és ma is, mintha nem lenne holnap.

Hassett – aki maga is a Fed-elnöki pozíció jelöltjei között szerepelt – úgy véli, hogy Trump Fed-elnökjelöltje, Kevin Warsh "a megfelelő ember a megfelelő időben". Hassett kiemelte, hogy Warsh adatvezérelt gondolkodású, és erős, független személyiség.

Ugyanakkor figyelmeztetett:

ha a gazdasági adatok jelentősen megváltoznak, és az infláció hirtelen megugrik, akkor nem lesz lehetőség arra, hogy a kamatokat akár 1 százalékig is csökkentsék.

Hassett azt is elmondta, hogy Trump szerint az Egyesült Államok jelenleg pozitív kínálati sokkot él át. Az elnök a lakhatással és a megélhetési költségekkel kapcsolatos programját az évértékelő beszédében fogja részletesen ismertetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ