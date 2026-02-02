  • Megjelenítés
Keményen üzent Trump kedvenc embere, megvan az új piaci narratíva
Deviza

Keményen üzent Trump kedvenc embere, megvan az új piaci narratíva

Kevin Hassett, Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadója szerint a Federal Reserve-nek arra kell törekednie, hogy mérlegfőösszegét a lehető legalacsonyabb szintre csökkentse. Erről a Fox News vasárnapi műsorában beszélt - közölte a Bloomberg.

Hassett szerint a jegybanknak elsősorban a pénzügyi stabilitás biztosítására, az alacsonyabb kamatszintre, valamint a munkanélküliség és az infláció mérséklésére kellene összpontosítania. Mindezt szerinte "régimódi módon, csendben" kellene végeznie, nagyobb nyilvános kommunikáció nélkül.

Hassett kijelentésével Kevin Warsh, az amerikai Fed következő elnöke is egyetért, ezért a piacok a jelenleg a korábban vártnál szigorúbb kamatpolitikát és szűkülő likviditást áraznak. Az utóbbit leginkább megszenvedő arany, ezüst és kriptoeszközök - tehát az elmúlt hónapok nyertesei - úgy zuhantak a hétvégén és ma is, mintha nem lenne holnap.

Hassett – aki maga is a Fed-elnöki pozíció jelöltjei között szerepelt – úgy véli, hogy Trump Fed-elnökjelöltje, Kevin Warsh "a megfelelő ember a megfelelő időben". Hassett kiemelte, hogy Warsh adatvezérelt gondolkodású, és erős, független személyiség.

Ugyanakkor figyelmeztetett:

ha a gazdasági adatok jelentősen megváltoznak, és az infláció hirtelen megugrik, akkor nem lesz lehetőség arra, hogy a kamatokat akár 1 százalékig is csökkentsék.

Hassett azt is elmondta, hogy Trump szerint az Egyesült Államok jelenleg pozitív kínálati sokkot él át. Az elnök a lakhatással és a megélhetési költségekkel kapcsolatos programját az évértékelő beszédében fogja részletesen ismertetni.

