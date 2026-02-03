Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

A forint is örülhet a dollár szenvedésének
A nap második felére erősödött kicsit a forint, most 380,7-nél jár az euróval szemben, ami 0,1%-kal marad el a hétfői árfolyamtól. A dollár 322,13 forintba kerül.
Lejtőn a dollár
Estére megint gyengülni kezdett a dollár az euróval szemben, az 1,18 körüli napközbeni szintekről 1,182 fölé emelkedett a jegyzés, ami 0,3%-os dollárgyengülést jelent hétfőhöz képest.
Nap végén erőt mutat a forint
A forint reggel óta egy viszonylag stabil oldalazásban van mind az euróval, mind a dollárral szemben. Bár a nap folyamán láthattunk élesebb elmozdulásokat és korrekciókat (kisebb idősíkon, szűk sávban), és jelenleg is erőt mutat,
az egész napos teljesítményt nézve egyik devizapár sem jelez határozott trendirányt.
Az euróval szembeni árfolyam grafikonján jól látható, hogy a jegyzés a 380 körüli szinten mozog.
A dollárral szemben is az oldalazás az alapirány. Az árfolyam jelenleg 322 körül áll.
A forint piac láthatóan új impulzusra vár, amely kibillentheti ebből az oldalazó csatornából.
Hosszú évek óta nem látott hozammal kecsegtet Németország
A német 30 éves államkötvények hozama 2011 óta nem látott szintre, 3,56 százalékra emelkedett. A befektetők a rekordméretű adósságkibocsátás ellentételezéseként magasabb prémiumot várnak el, miközben a 10 éves kötvények hozama is 2,90 százalékra nőtt - tudósított a Bloomberg.
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Az IMF figyelmeztetése szerint a Babiš-kormány növekedésösztönző politikája 2,3%-ra duzzaszthatja a cseh költségvetési hiányt, ami 2022 óta először kényszerítheti irányadó kamatemelésre a jegybankot. Miközben a szociális kiadások és a jóléti intézkedések pörgetik a gazdaságot, a valutaalap szerint a védelmi és nukleáris beruházások elhalasztása helyett hiteles fiskális fegyelemre lenne szükség a hosszú távú stabilitáshoz.
Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot
Franciaország radikális ötlettel állt elő a G7-ek 2026-os elnökségének kezdetén: Roland Lescure pénzügyminiszter közös uniós és szövetségesi vámtarifák kidolgozását sürgeti a globális gazdasági egyensúlytalanságok megfékezésére - írta meg a Bloomberg.
Ellentétes mozgásban
Az euró-forint árjegyzése január 23. óta egy igen szűk, 3-3,5 forintos sávban mozog.
A jövőre kitekintve: nagyobb, trendszerű mozgásra csak akkor lehet számítani, ha kitör ebből a konszolidációs fázisból.
A dollárral szemben azonban egyértelmű trend látszik: a forint január 28. óta folyamatosan gyengül, ami nagyrészt a dollár index erősödésének köszönhető.
Meglepő lépés az ausztrál jegybanktól: pont az ellenkezőjét teszik, mint a világ többi része
Az Ausztrál Jegybank (RBA) kedden 3,6 százalékról 3,85 százalékra emelte az irányadó kamatot, így Ausztrália lett az első jelentős gazdaság, amely 2026-ban kamatemelésre szánta el magát. A döntéshozók szerint az inflációs nyomás továbbra is elég tartós ahhoz, hogy ismét szigorító lépésekre legyen szükség - írta a Bloomberg.
Váratlan fordulat a török gazdaságban: az elemzők is megdöbbentek a friss adatokon
Törökországban januárban már egymást követő negyedik hónapja lassult az infláció, de a mérséklődés elmaradt az elemzői várakozásoktól, főként az élelmiszerek és más termékek szezonális drágulása miatt - számolt be a Bloomberg.
MNB: a magyarok 7 százaléka adná el a lakását, optimistábban látjuk az anyagi helyzetünket
Javult a magyar háztartások körében a saját anyagi helyzetük alakulására vonatkozó várakozás, az inflációs várakozások csökkenése megállt, és rekordmagas szinten stabilizálódott a jelzáloghitelt felvenni tervezők aránya az Otthon Start program hatására – állapította meg az MNB friss lakossági megtakarítási felmérése.
Megfagyott a forint árfolyama
Bár januárt erősen zárta a forint, a februári kezdés egyelőre még nem hozott érdemi mozgást a magyar devizában.
Előző héten a forint még közel 4 éves csúcsra, 314-ig erősödött.
Kedd reggel a dollár-forint árfolyama 322-es szinten áll.
Az euró ellenében is megvolt a lendület január utolsó hetében,
hiszen 380 alá is benézett az árfolyam,
azóta viszont nem találja az irányt.
Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok
Az amerikai bankok idén minden szegmensben a vállalati hitelek iránti kereslet élénkülésére számítanak – derül ki a Federal Reserve hétfőn közzétett felméréséből. A pénzintézetek többsége szerint az alacsonyabb kamatok és a növekvő beruházási igények egyaránt segíthetik a várt bővülést - írja a Reuters.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újraindul nyárra a vonatforgalom Veszprém és Ajka között
Lezárult a jogi csatározás a közbeszerzési eljáráson induló cégek között.
Erre nagyon figyelj, ha aranyat, ezüstöt vennél!
Itt vannak a tanulságok.
Kiadták az utasítást: vadászgépek és hadihajók indulnak meg Grönlandra
Konkrét terveket készítenek a NATO arktiszi missziójára.
Figyelmeztet Zelenszkij: csúnyán átverték Donald Trumpot - Példátlanul súlyos támadás történt
Sötétségbe borult Ukrajna.
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Újabb Epstein-kapcsolat: korábbi brit uniós biztost vizsgál az Európai Bizottság
Az EU korábbi kereskedelmi biztosa pénzügyi kapcsolatban állhatott Epsteinnel.
Strasbourg állíthatja meg a hazai titkosszolgálati gyakorlatot: orvosok, pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek lehetnek érintettek
A megbízhatósági vizsgálatokhoz kapcsolódóan történtek titkosszolgálati megfigyelések.
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart
1000 milliárd dollár.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.