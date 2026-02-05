Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az év második felének eseményei pedig arra utaltak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. 2026 januárjában azonban több olyan esemény is történt, ami felborította az európai makrogazdasági összképet, ez pedig az EKB-t és a piacokat is várakozásaik újragondolására késztették.

Bár a jelenlegi gazdasági viszonyok között komoly meglepetésnek számítana egy esetleges kamatcsökkentés vagy -emelés, az EKB kommunikációja akár érdemben is változhat ma 2025 decemberéhez képest.

Összességében tehát a mai nap fő kérdése várhatóan nem maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a januári események inflációs és növekedési hatásait, illetve hogy milyen irányt mutat a jelenlegi bizonytalan gazdasági és piaci környezetben.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

