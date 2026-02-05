  • Megjelenítés
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Hamarosan érkezik a bejelentés az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntéséről. Egy hónappal ezelőtt az európai gazdasági és piaci szakértők nagy része egy viszonylag nyugodt 2026-os évet vártak monetáris politikai szempontból, a januári világgazdasági események azonban a várakozások újragondolására késztették a döntéshozókat és a befektetőket is. A mai kamatdöntő ülés legfontosabb kérdése várhatóan nem maga a döntés, hanem az lesz, hogy a közelmúlt eseményei mennyire térítették el az EKB-t a korábban kijelölt monetáris politikai pályáról.
Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az év második felének eseményei pedig arra utaltak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. 2026 januárjában azonban több olyan esemény is történt, ami felborította az európai makrogazdasági összképet, ez pedig az EKB-t és a piacokat is várakozásaik újragondolására késztették.

Bár a jelenlegi gazdasági viszonyok között komoly meglepetésnek számítana egy esetleges kamatcsökkentés vagy -emelés, az EKB kommunikációja akár érdemben is változhat ma 2025 decemberéhez képest.

Összességében tehát a mai nap fő kérdése várhatóan nem maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a januári események inflációs és növekedési hatásait, illetve hogy milyen irányt mutat a jelenlegi bizonytalan gazdasági és piaci környezetben.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.

Tovább a cikkhez
Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

