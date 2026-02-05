Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az év második felének eseményei pedig arra utaltak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. 2026 januárjában azonban több olyan esemény is történt, ami felborította az európai makrogazdasági összképet, ez pedig az EKB-t és a piacokat is várakozásaik újragondolására késztették.
Bár a jelenlegi gazdasági viszonyok között komoly meglepetésnek számítana egy esetleges kamatcsökkentés vagy -emelés, az EKB kommunikációja akár érdemben is változhat ma 2025 decemberéhez képest.
Összességében tehát a mai nap fő kérdése várhatóan nem maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a januári események inflációs és növekedési hatásait, illetve hogy milyen irányt mutat a jelenlegi bizonytalan gazdasági és piaci környezetben.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése
Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy ütést kaptak a Rheinmetall részvényei - Mi történik a 4iG partnerénél?
Több mint 6 százalékos a mínusz.
Megszólaltak a pénztárak a tavalyi hajcihőről: volt, aki 27 millió forint nyugdíjpénzt vett fel lakáscélra
A Grantis gyűjtötte össze az adatokat.
Aggasztó jelet találtunk: még csak most jöhet a nagy esés a tőzsdéken?
Legutóbb 20 százalékos esés jött pár hét alatt.
Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?
Egy NATO-tagállam máris vizsgálatot indított.
Milliókba kerülhet az építőiparban: ezt a három hibát mindenképp kerüld el az AI használatakor
A PlanRadar szakértői cikke.
Komoly veszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok
Az előrejelzésnek is komoly hiányosságai vannak.
Figyelmeztet a Nobel-békedíjas szervezet: jöhet az elképzelhetetlen, küszöbön az atomháború
A pusztulás felé masírozhat az emberiség.
Kirobbanó kereset: ráugrottak a befektetők a magyar kötvényekre
Újabb sikeres aukciót tartott az ÁKK.
Kevesebb dugó, kevesebb kibocsátás, kevesebb frusztráció - AI a közlekedésben
A mesterséges intelligencia alkalmazása azonnal érthető és "látható" a közúti közlekedésben. A dugók, a parkolási nehézségek és a kiszámíthatatlan menetidők mindennapi élmények, így
A Wise is emeli az ingyenes készpénzfelvételi limitet - így spórolhatsz még többet hazai ingyenes bankszámlával
Habár egyre többen fizetünk bankkártyával, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik mindennapokban, ezért nem mindegy, mennyibe kerül a felvétele. Jó hír a gyakran készpénzt használ
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Korunk egyik legégetőbb problémája, ám ma már szinte senki nem beszél róla
Bár a klímaváltozás hatásai fokozódnak, a téma a gazdasági válságok és a lehangoló hírektől való elfáradás miatt egyre inkább kiszorul a közbeszédből.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük
Az MNB volt elnöke válaszolt kérdéseinkre.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?