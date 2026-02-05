  • Megjelenítés
Itt az EKB kamatdöntése!
Itt az EKB kamatdöntése!

Megérkezett a bejelentés az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntéséről, melyben a testület Kormányzótanácsa változatlanul a 2 százalékos szinten hagyta az irányadó betéti rátát. A mai kamatdöntő ülés legfontosabb kérdése azonban nem maga a döntés, hanem az, hogy a közelmúlt eseményei (hirtelen gyengülő dollár és erősödő euró, geopolitikai ellentétek, meglepő növekedési és inflációs adatok) mennyire térítették el az EKB-t a korábban kijelölt monetáris politikai pályáról. Ezen kérdésekre vélhetően Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatója adja meg a válaszokat. Az eseményről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Az euró szerepe és erőssége nem feltétlenül jár együtt

Lagarde egyértelműen kijelenti, hogy az euró nemzetközi szerepe és más devizákhoz viszonyított erőssége nem jár kéz a kézben.

Az erős euróval azonban jár egy feladat, a likviditásnyújtás - mondja az EKB elnöke, aki egy fontos bejelentést is tett ezzel kapcsolatban.

Az EKB jelenleg éppen azon dolgozik, hogy a likviditásnyújtó repo-ügyletek struktúráját átalakítsa és azokat elérhetőbbé, valamint népszerűbbé tegye az Európán kívüli országok számára. A következő napokban várhatóan több információval tudok szolgálni ez ügyben

- zárja válaszát Lagarde.

Kérdések következnek

Az első kérdésre való válasz előtt Lagarde kijelenti, hogy egyhangú döntést hozott ma is a Kormányzótanács.

A növekedési és inflációs kockázatok értékelésével kapcsolatban Lagarde azt mondja, hogy azok "nagy általánosságban kiegyenlítettek", de egy-egy döntés előtt egyesével kell megvizsgálni őket.

A dollár gyengülésével és az euró erősödésével kapcsolatban az EKB elnöke kiemeli, hogy a testületnek nincs konkrét árfolyamcélja, bár az erős eurónak érezhető növekedési és inflációs kockázatai vannak.

Ezt az átgyűrűző hatást monitorozzuk folyamatosan, ahogy tettük azt most is

- mondja az EKB elnöke.

A mostanihoz hasonló dollárgyengülés történt már korábban is, például 2025 tavaszán is. Az akkori tapasztalatokat azóta az EKB stábja beépítette az alappálya-előrejelzésekbe

- jelenti ki Lagarde. Az EKB első embere szerint az euró-dollár jegyzés jelenleg bőven a történelmileg megszokott sávban mozog, de az EKB továbbra is kiemelten figyeli a devizapiaci folyamatok növekedési és inflációs hatásait.

A pénzügyi rendszer állapota nem változott érdemben

A vállalati hitelezés, valamint a kötvénykibocsátás volumene nem változott érdemben az elmúlt hónapban. A bankközi kamatok szintén alig változtak, miközben a kötvényhozamok enyhén mérséklődtek.

Az elmúlt hónap váratlan piaci eseményei erős volatilitást okoztak

- reflektál az EKB első embere a devizapiaci- és részvénypiaci eseményekre. Elmondása szerint a vállalati hitelek iránti kereslet stabil maradt, miközben a kihelyezett jelzáloghitelek mennyisége enyhén emelkedett a tavalyi év végén.

Nagy a bizonytalanság az inflációs kockázatokban

A volatilis világkereskedelem miatt továbbra is bizonytalanok az inflációs kockázatok. Az országok gazdaságélénkítő programjai, illetve az ellátási láncokban fellépő feszültségek emelhetik az inflációt, miközben a fogyasztói árak lassulását az erős euró, a kockázatvállalási hajlandóság csökkenése, valamint a vámháború miatti exportkereslet-csökkenés segítheti.

Ezek most a legfőbb kockázatok

Lagarde szerint a világkereskedelmi bizonytalanság ismét növekedett, ami visszahúzhatja a fogyasztást és a beruházásokat, illetve csökkentheti a külső keresletet. A geopolitikai ellentétek kiéleződése és az orosz-ukrán háború továbbra is fékezi a gazdasági növekedést.

A pozitív kockázatok között Lagarde a kereskedelmi megállapodások keresletnövelő hatását, az állami gazdaságélénkítő intézkedések hatását, valamint az új technológiák európai vállalatok általi bevezetését említi.

Az inflációs kilátásokra tért át az EKB elnöke

2025 novemberéhez képest (2,2 százalék) decemberben (1,9 százalék) és idén januárban is érezhetően lassult az euróövezeti infláció, az éves fogyasztói árindex jelenleg jóval az árstabilitási cél alatt van (1,7 százalék).

A tartósabb ármozgásokat megragadó maginfláció szintén csökkenő trendet mutat, a tavaly novemberi 2,4 százalékról decemberben 2,3 százalékra, 2026 januárjában pedig 2,3 százalékra süllyedt.

A korábban kifejezetten ragadósnak bizonyuló szolgáltatásinfláció szintén sokat mérséklődött, a területen a fogyasztói áremelkedés üteme a tavaly novemberi 3,5 százalékos szintről mostanra 3,2 százalékig csökkent.

Lagarde szerint a szolgáltatásárak lassuló emelkedése mellett a nyersanyagárak csökkenése is érdemben hozzájárult (a nyersanyagárak 2026 januárjában 4,1 százalékkal csökkentek éves alapon a decemberi 1,9 százalékos mérséklődés után) az aggregált inflációs mutatók mérséklődéséhez. Bár a termékárak (azon belül is az élelmiszerárak) emelkedése némileg gyorsult, ezek hatását ellensúlyozta a szolgáltatásinfláció hűlése.

Lagarde szerint a legújabb adatok és várakozások továbbra sem veszélyeztetik a jegybank árstabilitási célját: a bérdinamika a következő hónapokban várhatóan fokozatosan hűl (bár bizonytalan marad), miközben a hosszú távú inflációs várakozások 2 százalék körül horgonyoznak. 

A gazdasági növekedés hátteréről beszél Lagarde

Az eurózóna gazdasága az előzetes adatok szerint 2025 negyedik negyedévében 0,3 százalékkal növekedhetett negyedéves alapon, nagyban köszönhetően a fogyasztás és a beruházások, valamint az export növekedésének. Lagarde szerint termelési oldalon a növekedés motorja hosszabb távon is a szolgáltatószektor (azon belül is az informatikai szektor) lehet, míg a felhasználást illetően egyértelműen a fogyasztás a legnagyobb húzóerő. Az EKB elnöke kiemeli, hogy az építőipari momentum szintén erősödik, ami támogatja a gazdaság növekedését.

Az eurózóna gazdasága profitál a robosztus munkaerőpiacból is, amelyet rekord alacsony munkanélküliség és bővülő foglalkoztatás támogat. A reáljövedelmek várhatóan emelkedni fognak a következő hónapokban, a megtakarítási ráta pedig csökkenni fog, támogatva ezzel a fogyasztást.

A legfőbb növekedési kockázatot továbbra is a kereskedelmi háború és az erős euró jelenti

- mondja az EKB elnöke.

Így indokolja az EKB első embere a mai kamatdöntést

Lagarde Bulgária köszöntése után a mai kamatdöntést indokolja. Az EKB elnöke elmondja, hogy az eurózóna inflációja az elmúlt hónapokban az árstabilitási célt jelentő 2 százalék körül mozgott, januárban azonban 0,3 százalékponttal az alá süllyedt. Az elmúlt hónap eseményeinek köszönhetően a középtávon várható drágulási ütem némileg csökkent, a hosszú távú várakozások azonban továbbra is a 2 százalékos szint környékén horgonyzottak.

Mindeközben az eurózóna gazdasága a globális kihívások ellenére ellenálló maradt (ezt támasztják alá a meglepően erős 2025. negyedik negyedéves adatok is), a belföldi kereslet erősödése miatt a növekedési kilátások fokozatosan javulnak.

A jövőt tekintve az EKB nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad.

Kezdődik a sajtótájékoztató

Lagarde elsőként Bulgáriának gratulál a sikeres euróövezeti csatlakozáshoz és köszönti Dimitar Radevet, a Bolgár Nemzeti Bank elnökét az EKB Kormányzótanácsában.

Erősödik az euró

Nem mozdult érdemben az euró-dollár árfolyam az EKB kamatdöntését követően, magyar idő szerint 14.30-kor azonban az amerikai munkaerőpiacról érkező vártnál rosszabb adatok megjelenése után 1,181 közelébe emelkedett a kurzus. Az árfolyammozgás időzítése alapján a jegyzés mostani emelkedését inkább a dollár, semmint az euró körüli hírek okozták.

Nem változott a kommunikáció hangvétele

A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem.

Így indokolja a döntést az EKB közleménye

Az EKB Kormányzótanácsának inflációs kilátásokra vonatkozó értékelése alapján az áremelkedés üteme középtávon az árstabilitási célt jelentő 2 százalék környékén stabilizálódik, miközben az eurózóna gazdasága a kihívásokkal teli globális környezet ellenére továbbra is növekedést mutat.

A robusztus munkaerőpiac, a magánszektor szilárd mérlegei, a korábbi kamatcsökkentések pozitív hatása, valamint a fokozatosan megvalósuló állami gazdaságélénkítő intézkedések egyaránt támogatják az euróövezet gazdasági növekedését.

Az EKB stábja ugyanakkor figyelmeztet, hogy a kilátások azonban továbbra is bizonytalanok, elsősorban a folyamatos globális kereskedelmi viták és a geopolitikai feszültségek miatt.

Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak, korábban ugyanis többen is elmondták, hogy a kamatszint megfelelő helyen van, a kockázatok pedig kiegyensúlyozottak. Bár az elmúlt hetekben a Kormányzótanács tagjai új kockázatként kiemelték az erős eurót, a devizapiaci fejlemények egyelőre nem bizonyultak elegendőnek egy erősebb reakcióhoz.

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal lazított a monetáris politikán, de a kamatciklus júniusban véget ért, az év második felének eseményei pedig arra utaltak, hogy hosszabb ideig nem fog tovább mérséklődni az irányadó ráta. 2026 januárjában azonban több olyan esemény is történt, ami felborította az európai makrogazdasági összképet, ez pedig az EKB-t és a piacokat is várakozásaik újragondolására késztették.

Bár a jelenlegi gazdasági viszonyok között komoly meglepetésnek számítana egy esetleges kamatcsökkentés vagy -emelés, az EKB kommunikációja akár érdemben is változhat ma 2025 decemberéhez képest.

Összességében tehát a mai nap fő kérdése várhatóan nem maga a döntés lesz, hanem az, hogy az EKB hogyan értékeli az a januári események inflációs és növekedési hatásait, illetve hogy milyen irányt mutat a jelenlegi bizonytalan gazdasági és piaci környezetben.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor a sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Európa legtöbb piaci és makrogazdasági szakértője egy csendes, nyugodt évként tekintett 2026-ra, inflációs- és kamatpályát tekintve legalábbis biztosan. Ehhez képest az elmúlt hónapban reálgazdasági, devizapiaci és geopolitikai sokkok sorozata formálta a kilátásokat, felszínre hozva egy régóta elfeledett, mindent felforgató forgatókönyvet is. Az Európai Központi Bank (EKB) idei első kamatdöntése egy olyan helyzetben érkezik, amelyre sem a döntéshozók, sem a befektetők nem voltak igazán felkészülve.

Tovább a cikkhez
Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

