Itt az EKB kamatdöntése!

Az első kérdésre való válasz előtt Lagarde kijelenti, hogy egyhangú döntést hozott ma is a Kormányzótanács.

A növekedési és inflációs kockázatok értékelésével kapcsolatban Lagarde azt mondja, hogy azok "nagy általánosságban kiegyenlítettek", de egy-egy döntés előtt egyesével kell megvizsgálni őket.

A dollár gyengülésével és az euró erősödésével kapcsolatban az EKB elnöke kiemeli, hogy a testületnek nincs konkrét árfolyamcélja, bár az erős eurónak érezhető növekedési és inflációs kockázatai vannak.

Ezt az átgyűrűző hatást monitorozzuk folyamatosan, ahogy tettük azt most is

- mondja az EKB elnöke.

A mostanihoz hasonló dollárgyengülés történt már korábban is, például 2025 tavaszán is. Az akkori tapasztalatokat azóta az EKB stábja beépítette az alappálya-előrejelzésekbe

- jelenti ki Lagarde. Az EKB első embere szerint az euró-dollár jegyzés jelenleg bőven a történelmileg megszokott sávban mozog, de az EKB továbbra is kiemelten figyeli a devizapiaci folyamatok növekedési és inflációs hatásait.