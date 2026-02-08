  • Megjelenítés
FONTOS Elsöprő győzelmet aratott Japánban a kormánypárt az előzetes mérések alapján
Megszólalt a japán miniszter: jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?
Deviza

Megszólalt a japán miniszter: jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?

Portfolio
Japánnak "szakszerű" megközelítést kell alkalmaznia, ha hatalmas devizatartalékait kiadások és adócsökkentések finanszírozására akarja felhasználni – jelentette be vasárnap Katajama Szacuki pénzügyminiszter.

A miniszter egy televíziós műsorban elmondta, hogy a jen közelmúltbeli árfolyammozgásai miatt

napirendre kerülhet a devizatartalékok igénybevétele.

Ugyanakkor ez szerinte kockázatokat rejt magában, mivel ezeket az alapokat elsősorban devizapiaci intervenciókra tartják fenn.

A miniszter szerint a kormánynak óvatosan kell eljárnia. "A miniszterelnök tisztában van ezzel. Figyelemmel kell kísérnünk a piacokat, és el kell döntenünk, mi a leghatékonyabb vagyonkezelési stratégia Japán számára, hogy szakszerűen járjunk el, anélkül hogy bármilyen problémát okoznánk" – fogalmazott Katajama.

Még több Deviza

Sorra dőlnek a csúcsok, semmi sem állítja meg a forintot - Meddig tarthat a lendület?

Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Nincs mese, újabb kamatemelések jöhetnek

Hozzátette, hogy szükség esetén hétfőn különböző formákban párbeszédet kezdeményeznek a piaci szereplőkkel.

Kapcsolódó cikkünk

Megkezdődtek az előrehozott választások Japánban

Nincs mese, újabb kamatemelések jöhetnek

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility