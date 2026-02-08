Megszólalt a japán miniszter: jöhet a devizapiaci intervenció a jen védelmében?

A miniszter egy televíziós műsorban elmondta, hogy a jen közelmúltbeli árfolyammozgásai miatt
napirendre kerülhet a devizatartalékok igénybevétele.
Ugyanakkor ez szerinte kockázatokat rejt magában, mivel ezeket az alapokat elsősorban devizapiaci intervenciókra tartják fenn.
A miniszter szerint a kormánynak óvatosan kell eljárnia. "A miniszterelnök tisztában van ezzel. Figyelemmel kell kísérnünk a piacokat, és el kell döntenünk, mi a leghatékonyabb vagyonkezelési stratégia Japán számára, hogy szakszerűen járjunk el, anélkül hogy bármilyen problémát okoznánk" – fogalmazott Katajama.
Hozzátette, hogy szükség esetén hétfőn különböző formákban párbeszédet kezdeményeznek a piaci szereplőkkel.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
