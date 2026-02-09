  • Megjelenítés
Rossz hírek érkeztek Oroszországból
MTI
Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.

Az ipari termelés 1,3 százalékkal nőtt 2025-ben, ami lassulás a 2024. évi 5,1 százalékhoz viszonyítva. A tavalyi utolsó negyedévben az ipari termelés 2,3 százalékkal, a harmadik negyedévben 1,2 százalékkal, a második negyedévben 1,5 százalékkal, az első negyedévben pedig 0,1 százalékkal bővült éves összevetésben.

2,3 százalékos növekedését várja az idei évre.

Ugyancsak a statisztikai hivatal adatai szerint tavaly 2,6 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a 2024. évi 7,2 százalék után. A gazdaságfejlesztési minisztérium 2,5 százalékos növekedéssel számolt a múlt évre, az idei évre pedig 1,1 százalék növekedést becsül.

Emelkedő munkanélküliség

Oroszországban a decemberi munkanélküliség 2,2 százalékra emelkedett a novemberi, történelmi mélypontnak számító 2,1 százalékról. Oroszországban 1 millió 643 ezer munkanélküli volt, 7 ezerrel több, mint novemberben.

