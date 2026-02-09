  • Megjelenítés
Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban
Deviza

Történelmi mélyponton a dollár: az IMF-vezér elárulta, mi várható a következő hónapokban

Nem szabad túlértékelni a dollár elmúlt egy évben tapasztalt gyengülését: az amerikai fizetőeszköz szerinte belátható időn belül megőrzi vezető szerepét a világgazdaságban – állítja Krisztalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója.

Nem szabad hagynunk, hogy az árfolyam rövid távú ingadozásai elragadjanak minket. Belátható időn belül nem látok változást a dollár szerepében

– mondta Georgieva a Bloombergnek adott interjújában.

Az IMF vezérigazgatója kiemelte, hogy érdemes alaposan megvizsgálni, miért tölt be ilyen fontos szerepet a dollár a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Ennek okaként az amerikai tőkepiacok mélységét és likviditását, a gazdaság méretét, valamint az ország erős vállalkozói szellemét említette.

Ahogy arról írtunk, az amerikai deviza ismét erősen gyengül, 18 éves trendvonalról szakad éppen le. A Bloomberg dollárindexe – amely a zöldhasú árfolyamát tíz másik vezető devizával szemben méri – tavaly 8,1 százalékkal esett, ami 2017 óta a legnagyobb éves csökkenés. Idén további 1,3 százalékkal gyengült. Az euró már 0,75 százalékkal erősödött az amerikai devizához képest.

A befektetőket a Trump-kormányzat vámintézkedései és az amerikai költségvetés romló helyzete aggasztja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Ezt erősíti, hogy hétfőn a kínai szabályozók arra kérték a pénzintézeteket: mérsékeljék amerikai államkötvény-állományukat, a koncentrációs kockázatokra és a piaci volatilitásra hivatkozva.

Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok "mindig is az erős dollár politikáját követte", és hogy a hatóságok nem avatkoztak be a deviza gyengítése érdekében. Nyilatkozata két héttel azután hangzott el, hogy Donald Trump elnököt megkérdezték, aggasztja-e a dollár leértékelődése. „Nem, szerintem ez nagyszerű” – válaszolta akkor Trump.

Georgieva rámutatott, hogy a gyengébb dollár sok feltörekvő piac számára kedvező lehet, mivel csökkenti a devizaadósságok kamatterheit.

Mindezt a piaci adatok is tükrözik: a JPMorgan Chase indexei szerint a feltörekvő piaci államkötvények felára az amerikai államkötvényekhez képest mintegy 250 bázispontra csökkent. Ez 2013 januárja óta a legalacsonyabb érték, és közel 500 bázisponttal szűkebb, mint a koronavírus-járvány csúcsán, öt évvel ezelőtt volt.

