Nincsenek határok a forint előtt, képtelen hibázni a magyar deviza

Hétfőn újabb többéves csúcsra erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, sőt, a régióban is kiemelkedően teljesít a magyar deviza. Úgy tűnik, hogy a magas kamatszint és a választásokkal kapcsolatos befektetői várakozások egyelőre erős támaszt adnak a forintnak, ehhez jön még a dollár gyengüléséből adódó lendület.

Kedd reggel 376,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest. A magyar deviza

legutóbb 2023 végén volt a mostaninál erősebb

az euróval szemben, egyelőre úgy tűnik, hogy folyamatosan rácáfol a kétkedőkre, hiszen amikor már azt hinnénk, hogy kifullad a lendület, akkor újabb és újabb csúcsokat dönt. Ennek részben a még mindig magas, 6,5%-os kamatszint, illetve a közelgő választásokkal kapcsolatos befektetői várakozások az okai. A piac ugyanis egyre reálisabb forgatókönyvként árazza, hogy a Tisza Párt esetleges győzelmével egy kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitika jön majd.

Nem csak a fejlett devizákkal szemben menetel a forint, a régióban is felülteléjesítő, a lengyel zlotyval szemben például szintén két éve nem látott szintre erősödött. Ez részben a kamatkülönbözetnek, részben más magyar specifikus tényezőknek köszönhető.

A következő napokban a csütörtök reggel érkező januári inflációs adatra lesz érdemes kiemelten figyelni, hiszen az áremelkedési ütem várhatóan jelentős visszaesése akár az MNB kamatcsökkentését is megalapozhatja a következő hónapokban. Az elemzők szerint akár már a február végén esedékes ülésen lazíthat a Monetáris Tanács, de legkésőbb márciusban eljöhet az első vágás ideje.

A nemzetközi hangulat is besegít a forintnak, hiszen tegnap megint a dollár erőteljes gyengülésétől volt hangos a devizapiac. A hírek szerint ugyanis a kínai vezetés arra utasította az ország bankjait, hogy csökkentsék amerikai állampapír-állományukat. Ma reggel az euró-dollár 1,19 felett jár, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent hétfő estéhez képest.

A japán jen a hétvégi parlamenti választások után próbál erőre kapni, kedd reggelre 0,3%-ot javított a dollárral szemben, így lassan a 155-ös szintet közelíti.

