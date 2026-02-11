Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot

Olyan történik a dollárral, amire közel két évtizede nem volt példa
A dollár átszakított egy 18 éves trendvonalat, majd Trump Warsh-kinevezése egyetlen nap alatt felrobbantotta a piacot: tépték a zöldhasút, zuhantak a nemesfémek és rángatózott a teljes risk-univerzum. A pánik azonban csak a nyitójelenet. A valódi kérdés most az, mi következik a pozíciótisztítás után: korszakváltás, vagy egy brutális visszateszt egy sokkal mélyebb pénzügyi átrendeződés előtt?
Emelkednek a hozamok az amerikai kötvénypiacon
A vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok a kötvénypiacon is jelentős reakciót váltottak ki: a 10 éves lejáratú kötvények hozama percek alatt mintegy 8 bázisponttal emelkedett.
A mozgás hátterében az áll, hogy az adatok az amerikai gazdaság újragyorsulásának narratíváját erősítik, ami hosszú időre befagyaszthatja a jelenlegi magas kamatszintet.
Óriási meglepetés az amerikai munkaerőpiacon
A vártnál sokkal nagyobb lett a foglalkoztatottság bővülése, miközben a munkanélküliségi ráta csökkent, a bérek növekedése lassult. Ez egy újabb adat ami azt támoagtja, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsul és nem volt szükség a kamatcsökkentésekre. Éppen ahogy ősszel felhívtuk erre a szkenárióra a figyelmet.
Pattan a dollár
Alaposan meglepték a piacokat az amerikai munkaerőpiac januári állapotáról érkező friss adatok. A munkanélküliségi ráta a várt 0,1 százalékpontos emelkedés helyett ugyanennyivel gyengült, míg a farmokat nem tartalmazó üzleti szektorban a várt 70 000 helyett 130 000 új állást nyitottak januárban.
Az új adatok egyértelműen az amerikai gazdaság újragyorsulását támasztják alá és időben kitolják a piacok kamatcsökkentési várakozásait.
A dollár-forint árfolyam 320 fölé szúrt fel a meglepően erős amerikai munkaerőpiaci adatokra reagálva, míg az EURUSD jegyzés 0,42 százalékos dollárerősödést mutatva 1,183-ig csökkent.
Bejelentette az MNB: változik a kötelező banki tartalékráta
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának januári döntése nyomán 2026 márciusától 8-ról 6 százalékra csökken a bankok kötelező tartalékrátája - áll az MNB közleményében. A szakértők szerint ugyanakkor ez csupán egy technikai lépés, amely a kifutó jegybanki programok likviditási hatását ellensúlyozza.
379 környékén a forint
A forint a kora reggeli órák óta enyhe gyengülésben van, az euróval szemben 379 környékén mozog jelenleg a korzus.
A dollárban hasonló minta rajzolódik ki, ott 318,4 környékén jár a jegyzés.
Döntő jelentőségű foglalkoztatási adatok jönnek az USA-ból
A dollár leértékelődése nem elsősorban az amerikai adatok gyengülésével indult, ugyanakkor az eheti makronaptár lényegesen megerősítette a zöldhasúval kapcsolatos romló piaci hangulatot. Tegnap a decemberi kiskereskedelmi forgalom havi alapon stagnált a várt 0,4%-os növekedéssel szemben, ami azt jelenti, hogy reál értelemben az értékesítési volumen csökkent.
A munkaerőpiacon az ADP heti bérszámfejtési adatai szintén meglehetősen gyengék lettek, és olyan ütemmel konzisztensek, amely a magánszektorban alacsony, havi 20–25 ezres foglalkoztatásbővülést jelez. A Foglalkoztatási Költségindex (ECI) visszafogott, 0,7%-os emelkedést mutatott, ami 2021 harmadik negyedéve óta a legkisebb növekedés; a magánszektorbeli bérdinamika éves alapon 3,3%-ra lassult. Az egy munkanélkülire jutó álláshelyek száma 0,88 alá csökkent, és az alacsony kilépési ráta is azt jelzi, hogy a munkaerőpiac a korábbi túlfűtött keresletből a munkaerő-túlkínálat irányába tolódott el.
A mai foglalkoztatási jelentés kulcsfontosságú esemény a devizapiac számára. Egy érdemben gyenge adat valószínűleg ahhoz vezetne, hogy a piacok áprilisi kamatcsökkentést kezdjenek árazni, és a dollárindex (DXY) a következő napokban tesztelheti a 96,0-s szintet.
Az ING elemzői 80 ezres új munkahelyszámot várnak, ami optimistább a konszenzusnál (65 ezer) és a piaci várakozásoknál is: a Bloomberg előrejelzése Kevin Hassett hétfői megjegyzései óta 50 ezerről 37 ezerre esett. Az ING szakértői nem számítanak jelentős negatív meglepetésre a 2025-ös bérszámfejtési revíziókban (konszenzus: –825 ezer), és a munkanélküliségi ráta esetében sem várnak felfelé irányuló meglepetést, azt 4,4%-on stabilnak látják.
Amennyiben az ING (optimistábbnak mondható) forgatókönyve valósul meg, a dollárt terhelő közelmúltbeli makrogazdasági pesszimizmus egy része enyhülhet.
Ugyanakkor a széles körű és tartós dollárerősödés feltételei továbbra sem látszanak adottnak.
Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban
A forint a közelmúltban produkált látványos felértékelődése nyomán nagyon közel került a túlértékeltnek mondható állapotához - állapította meg friss elemzésében Tatha Ghose, a Commerzbank közgazdásza.
Gyengülésben a forint, célkeresztben a 380
Reggel óta 1,5 egységet gyengült a forint, az euró-forint árfolyamkereszt a 379-es szintig emelkedett, ami múlt péntek óta a leggyengébb szintje a hazai fizetőeszköznek.
Az elmúlt napok nagy meneteléseit adja most vissza tehát a forint. Az is látványos, hogy a lengyel zloty ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, vagyis most is érvényesül, hogy a legérzékenyebb a kilengésekre a forint árfolyama.
Távolabb a kétéves csúcs
A hétfői, euróval szembeni kétéves csúcs után kedden gyengült a forint árfolyama. Eddig ma inkább a gyengülés folytatását láthatjuk. Igaz, az elmozdulás nem drámai mértékű.
Ezzel szemben a dollárnál enyhe erősödést láthatunk.
Megszólal ma Varga Mihály
Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendez ma konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel.
Beszédet mond majd
- Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
- Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
- valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
A januári inflációs adatok holnap érkeznek majd.
Fontos adatra vár a forint – folytatódik a menetelés?
A forint a kedvező a költségvetési adatok hatására hétfőn még nagyot erősödött:
az euróval szemben több mint kétéves csúcson, 376-nál is járt a jegyzés.
Ezt követően azonban kedden ismét visszatért 378 fölé az EUR/HUF. Jelenleg is ezen szint körül billeg az árfolyam:
Eközben a dollárral szemben a január vége óta nem látott 316-os szinten is állt már a forint. Az euróhoz hasonlóan azonban a gyengülésről (korrekcióról) szólt a keddi nap, és egészen 318-ig emelkedett az USD/HUF.
A zöldhasú az euróval szemben is kisebb gyengülésben van most, és épp az elmúlt napokban kialakult 1,192-es ellenállási zónát teszteli a kurzus. A délutáni órák azonban hozhatnak nagy kilengéseket, hiszen fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Leszedték a keresztvizet Ukrajna EU-s támogatásairól az uniós auditorok
Több más uniós tervnél is stop táblát mutatnak Brüsszelnek.
Váratlan trend robbant be: 100 százalékos adó sem állítaná meg a brit vásárlókat
Rengetegen kerestek rá a "spanyolországi ingatlanvásárlás" kifejezésre.
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek - Ez csak egy dolgot jelenthet
Lviv térségében csapódtak be a Kinzsalok.
Megérkeztek a 2 millió forintos fizetések Magyarországra
Itt a friss Salary Guide.
Olyan történik a dollárral, amire közel két évtizede nem volt példa
Besétáltak a csapdába a longosok, most pedig jön a kivégzés.
Újabb csúszás jöhet a paksi atomprojektben - Hidegzuhanyként jött a Roszatom bejelentése
A kivitelezési terveket is érintheti.
Ennek nem fognak örülni a Fehér Házban: elkaszálták Trump vendettáját a "hazaárulók" ellen
Az elnök a halálbüntetést emlegette korábban.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratégiát kell választaniuk. A matematika azonban azt mutatja: ez a döntés akár 30 százalékkal
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?