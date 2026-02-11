  • Megjelenítés
Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot
Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot

A keddi gyengülést követően próbál magára találni a forint az euróval és a dollárral szemben, ám a szerda délelőtti kereskedés alapján ezt nem sok sikerrel teszi. Délután meglepően erős munkaerőpiaci adatok érkeztek az Egyesült Államokból, aminek következtében a dollár erősödésnek indult.
A vártnál jóval erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok a kötvénypiacon is jelentős reakciót váltottak ki: a 10 éves lejáratú kötvények hozama percek alatt mintegy 8 bázisponttal emelkedett.

A mozgás hátterében az áll, hogy az adatok az amerikai gazdaság újragyorsulásának narratíváját erősítik, ami hosszú időre befagyaszthatja a jelenlegi magas kamatszintet.

US10Y
10 éves lejáratú amerikai kötvényhozamok alakulása. Forrás: trading View.
Óriási meglepetés az amerikai munkaerőpiacon

A vártnál sokkal nagyobb lett a foglalkoztatottság bővülése, miközben a munkanélküliségi ráta csökkent, a bérek növekedése lassult. Ez egy újabb adat ami azt támoagtja, hogy az amerikai gazdaság újra gyorsul és nem volt szükség a kamatcsökkentésekre. Éppen ahogy ősszel felhívtuk erre a szkenárióra a figyelmet.

Pattan a dollár

Alaposan meglepték a piacokat az amerikai munkaerőpiac januári állapotáról érkező friss adatok. A munkanélküliségi ráta a várt 0,1 százalékpontos emelkedés helyett ugyanennyivel gyengült, míg a farmokat nem tartalmazó üzleti szektorban a várt 70 000 helyett 130 000 új állást nyitottak januárban.

Az új adatok egyértelműen az amerikai gazdaság újragyorsulását támasztják alá és időben kitolják a piacok kamatcsökkentési várakozásait.

A dollár-forint árfolyam 320 fölé szúrt fel a meglepően erős amerikai munkaerőpiaci adatokra reagálva, míg az EURUSD jegyzés 0,42 százalékos dollárerősödést mutatva 1,183-ig csökkent.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának januári döntése nyomán 2026 márciusától 8-ról 6 százalékra csökken a bankok kötelező tartalékrátája - áll az MNB közleményében. A szakértők szerint ugyanakkor ez csupán egy technikai lépés, amely a kifutó jegybanki programok likviditási hatását ellensúlyozza.

379 környékén a forint

A forint a kora reggeli órák óta enyhe gyengülésben van, az euróval szemben 379 környékén mozog jelenleg a korzus.

A dollárban hasonló minta rajzolódik ki, ott 318,4 környékén jár a jegyzés.

Döntő jelentőségű foglalkoztatási adatok jönnek az USA-ból

A dollár leértékelődése nem elsősorban az amerikai adatok gyengülésével indult, ugyanakkor az eheti makronaptár lényegesen megerősítette a zöldhasúval kapcsolatos romló piaci hangulatot. Tegnap a decemberi kiskereskedelmi forgalom havi alapon stagnált a várt 0,4%-os növekedéssel szemben, ami azt jelenti, hogy reál értelemben az értékesítési volumen csökkent.

A munkaerőpiacon az ADP heti bérszámfejtési adatai szintén meglehetősen gyengék lettek, és olyan ütemmel konzisztensek, amely a magánszektorban alacsony, havi 20–25 ezres foglalkoztatásbővülést jelez. A Foglalkoztatási Költségindex (ECI) visszafogott, 0,7%-os emelkedést mutatott, ami 2021 harmadik negyedéve óta a legkisebb növekedés; a magánszektorbeli bérdinamika éves alapon 3,3%-ra lassult. Az egy munkanélkülire jutó álláshelyek száma 0,88 alá csökkent, és az alacsony kilépési ráta is azt jelzi, hogy a munkaerőpiac a korábbi túlfűtött keresletből a munkaerő-túlkínálat irányába tolódott el.

A mai foglalkoztatási jelentés kulcsfontosságú esemény a devizapiac számára. Egy érdemben gyenge adat valószínűleg ahhoz vezetne, hogy a piacok áprilisi kamatcsökkentést kezdjenek árazni, és a dollárindex (DXY) a következő napokban tesztelheti a 96,0-s szintet.

Az ING elemzői 80 ezres új munkahelyszámot várnak, ami optimistább a konszenzusnál (65 ezer) és a piaci várakozásoknál is: a Bloomberg előrejelzése Kevin Hassett hétfői megjegyzései óta 50 ezerről 37 ezerre esett. Az ING szakértői nem számítanak jelentős negatív meglepetésre a 2025-ös bérszámfejtési revíziókban (konszenzus: –825 ezer), és a munkanélküliségi ráta esetében sem várnak felfelé irányuló meglepetést, azt 4,4%-on stabilnak látják.

Amennyiben az ING (optimistábbnak mondható) forgatókönyve valósul meg, a dollárt terhelő közelmúltbeli makrogazdasági pesszimizmus egy része enyhülhet.

Ugyanakkor a széles körű és tartós dollárerősödés feltételei továbbra sem látszanak adottnak.

A forint a közelmúltban produkált látványos felértékelődése nyomán nagyon közel került a túlértékeltnek mondható állapotához - állapította meg friss elemzésében Tatha Ghose, a Commerzbank közgazdásza.

Gyengülésben a forint, célkeresztben a 380

Reggel óta 1,5 egységet gyengült a forint, az euró-forint árfolyamkereszt a 379-es szintig emelkedett, ami múlt péntek óta a leggyengébb szintje a hazai fizetőeszköznek.

Az elmúlt napok nagy meneteléseit adja most vissza tehát a forint. Az is látványos, hogy a lengyel zloty ellenében is gyengül a hazai fizetőeszköz, vagyis most is érvényesül, hogy a legérzékenyebb a kilengésekre a forint árfolyama.

Távolabb a kétéves csúcs

A hétfői, euróval szembeni kétéves csúcs után kedden gyengült a forint árfolyama. Eddig ma inkább a gyengülés folytatását láthatjuk. Igaz, az elmozdulás nem drámai mértékű.

Ezzel szemben a dollárnál enyhe erősödést láthatunk.

Megszólal ma Varga Mihály

Az innováció és a gazdasági együttműködés erősítéséről rendez ma konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Innováció, ami összeköt címmel.

Beszédet mond majd

  • Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
  • Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter,
  • valamint Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A januári inflációs adatok holnap érkeznek majd.

A forint a kedvező a költségvetési adatok hatására hétfőn még nagyot erősödött:

az euróval szemben több mint kétéves csúcson, 376-nál is járt a jegyzés.

Ezt követően azonban kedden ismét visszatért 378 fölé az EUR/HUF. Jelenleg is ezen szint körül billeg az árfolyam:

Eközben a dollárral szemben a január vége óta nem látott 316-os szinten is állt már a forint. Az euróhoz hasonlóan azonban a gyengülésről (korrekcióról) szólt a keddi nap, és egészen 318-ig emelkedett az USD/HUF.

A zöldhasú az euróval szemben is kisebb gyengülésben van most, és épp az elmúlt napokban kialakult 1,192-es ellenállási zónát teszteli a kurzus. A délutáni órák azonban hozhatnak nagy kilengéseket, hiszen fontos munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból.

