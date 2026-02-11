Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot

A dollár leértékelődése nem elsősorban az amerikai adatok gyengülésével indult, ugyanakkor az eheti makronaptár lényegesen megerősítette a zöldhasúval kapcsolatos romló piaci hangulatot. Tegnap a decemberi kiskereskedelmi forgalom havi alapon stagnált a várt 0,4%-os növekedéssel szemben, ami azt jelenti, hogy reál értelemben az értékesítési volumen csökkent.

A munkaerőpiacon az ADP heti bérszámfejtési adatai szintén meglehetősen gyengék lettek, és olyan ütemmel konzisztensek, amely a magánszektorban alacsony, havi 20–25 ezres foglalkoztatásbővülést jelez. A Foglalkoztatási Költségindex (ECI) visszafogott, 0,7%-os emelkedést mutatott, ami 2021 harmadik negyedéve óta a legkisebb növekedés; a magánszektorbeli bérdinamika éves alapon 3,3%-ra lassult. Az egy munkanélkülire jutó álláshelyek száma 0,88 alá csökkent, és az alacsony kilépési ráta is azt jelzi, hogy a munkaerőpiac a korábbi túlfűtött keresletből a munkaerő-túlkínálat irányába tolódott el.

A mai foglalkoztatási jelentés kulcsfontosságú esemény a devizapiac számára. Egy érdemben gyenge adat valószínűleg ahhoz vezetne, hogy a piacok áprilisi kamatcsökkentést kezdjenek árazni, és a dollárindex (DXY) a következő napokban tesztelheti a 96,0-s szintet.

Az ING elemzői 80 ezres új munkahelyszámot várnak, ami optimistább a konszenzusnál (65 ezer) és a piaci várakozásoknál is: a Bloomberg előrejelzése Kevin Hassett hétfői megjegyzései óta 50 ezerről 37 ezerre esett. Az ING szakértői nem számítanak jelentős negatív meglepetésre a 2025-ös bérszámfejtési revíziókban (konszenzus: –825 ezer), és a munkanélküliségi ráta esetében sem várnak felfelé irányuló meglepetést, azt 4,4%-on stabilnak látják.

Amennyiben az ING (optimistábbnak mondható) forgatókönyve valósul meg, a dollárt terhelő közelmúltbeli makrogazdasági pesszimizmus egy része enyhülhet.

Ugyanakkor a széles körű és tartós dollárerősödés feltételei továbbra sem látszanak adottnak.