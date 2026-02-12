Megjött az inflációs adat, meg is szenvedi a forint

A devizapiacokon a hét egyik legfontosabb története a jen felpattanása: a japán fizetőeszköz a hét eleje óta mintegy 2,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és ezzel a legnagyobb heti nyereség felé tart több mint egy év távlatában. Az adott lendületet az ázsiai valutának, hogy a hétvégén fölényes győzelmet aratott az előrehozott választásokon a kormánykoalíció, így még szabadabb a mozgásterük.

A kurzus a 152,3-as szint közelébe is benézett, majd 154 körül stabilizálódott. A Reuters által megkérdezett elemzők szerint technikai szempontból a 152,05-ös zóna kulcsfontosságú támasz:

ennek tartós áttörése azt jelezné, hogy a több éves dollárerős trendben érdemi momentumváltás indult el.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jen erősödése mögött részben a spekulatív piacon korábban felépített jen shortok leépítése is áll. A 160-as dollárszint körüli korábbi intervenciós beavatkozás továbbra is ott lebeg a piac felett, ami korlátozhatja a jen esetleges további gyengülését.

Az euró/dollár jegyzése eközben 1,19 alá csúszott, jelenleg 1,18 közepe körül mozog. Az elmúlt napokban nem láttunk éles trendfordulót, inkább egy enyhe dollárkorrekció zajlott, miután a meglepően erős amerikai munkaerőpiaci adatok sem tudtak tartós dollárerősödést kiváltani. A piaci logika most az, hogy a jó amerikai adatok globális növekedési optimizmust is tükröznek, ami a kockázatosabb, nem dollár alapú eszközöknek kedvez.

Valamint elkezdték kiárazni a Federal Reserve további kamatcsökkentéseit.

Rövid távon az 1,18-as zóna fontos támasz, míg felfelé az 1,20 környéke jelent komoly ellenállást. A következő impulzust az amerikai heti munkanélküli-segélykérelmek adhatják, amelyek a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozásokat is finomíthatják.

A forint az elmúlt három napban enyhén gyengült az euróval szemben, de a mozgás egyelőre kontrollált. Az EUR/HUF grafikon alapján a hét elején 377 környékéről indult emelkedés, majd 378–379 között oldalazott az árfolyam, szerdán pedig hirtelen ugrással 379,5 közelébe ment fel.

Rövid távon a 380-as lélektani szint a kulcs: ennek áttörése 382 irányába nyithatna teret, míg visszafelé 378 alatt enyhülne a nyomás. Ebben kulcsszerepe lesz a hamarosan érkező inflációs adatoknak.

A dollárral szemben a forint valamivel stabilabb képet mutat: az USD/HUF jegyzése 320 közelében mozog, a mai kereskedésben 319,2 és 320,2 között alakult az eddigi sáv. Év eleje óta a forint több mint 2 százalékkal erősödött a dollár ellenében, ami részben a globális dollárgyengülésnek, részben a viszonylag magas hazai kamatszintnek köszönhető.

Itthon a már említett, csütörtök reggeli KSH-inflációs adat lehet a nap meghatározó eseménye. Ha az árindex a vártnál magasabb lesz, az erősítheti azokat a piaci várakozásokat, hogy az MNB hosszabb ideig tart fenn szigorúbb monetáris kondíciókat, ami rövid távon támaszt adhat a forintnak. Ezzel szemben egy meglepetésszerűen alacsony infláció gyorsabb kamatcsökkentési pályát árazhatna be, ami a forintgyengülés irányba hat.

A délelőtti kormányinfó is hordozhat árfolyamkockázatot: ha az árrésstopok meghosszabbítását vagy kivezetését is bejelenthetik, az inflációs kilátások rövid távú torzításán keresztül hathat a kamatvárakozásokra.

Nemzetközi szinten a brit GDP- és ipari termelési adatok a fonton keresztül közvetve az euró/dollár mozgására is hatással lehetnek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli-segélykérelmek száma adhat újabb impulzust: egy gyenge adat erősítheti a dollár korrekcióját és ezzel együtt a forintot is, míg egy ismét erős munkaerőpiaci jelzés az amerikai deviza felé terelheti a piacokat.

Érdemes figyelni az európai politikai fejleményeket is: az uniós vezetők informális, belgiumi találkozója – ahol a versenyképesség és a belső piac megerősítése kerül napirendre – hosszabb távon az euró kilátásait befolyásolhatja, különösen, ha konkrét gazdaságpolitikai irányok rajzolódnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images