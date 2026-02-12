Megjött az inflációs adat, meg is szenvedi a forint

Riasztó adatokról beszél már a jegybank is, bedőlés közeli helyzetbe kerül az orosz gazdaság
Elvira Nabjullina jegybankelnök agresszív inflációellenes politikája miatt az orosz központi bank kényes egyensúlyozásra kényszerül: egyszerre kell elkerülnie a recessziót, és meg kell előznie, hogy a bankszektorban felgyülemlő feszültségek pénzügyi válsággá fajuljanak. Eközben a háborúban álló ország gazdasága lassul, csak a hadiipar tartja felszínen.
Már 380,75
Napon belül már másfél egység felett gyengült a forint az euróhoz képest. A piacok egyelőre az inflációs adat alapján árazzák, hogy lazításba kezdhet a Magyar Nemzeti Bank a lassuló pénzromlási mutatókat látva.
Átvitte a forint a kulcsszintet
Az inflációs adat hírére továbbgyengül a forint, már 380,4 közelében jár az euróárfolyam.
A dollárral szemben is esik a forint: már 320,4-be kerül egy dollár, ami kulcsszintnek tekinthető a magyar deviza számára, megnyílhat 322,5-ig a tér a további gyengülésre.
Gyengén teljesített a brit gazdaság
A brit éves GDP-növekedés ugyan felülmúlta a 2024-eset, de a tavalyi utolsó havi bővülés lanyha volt.
Itt a bejelentés az árrésstopról
A kormány arról döntött, hogy meghosszabbítják az árrésstopot további 3 hónappal. A döntés nem okoz meglepetést: furcsa lett volna, ha a választások előtt elengedik az árakat, főleg úgy, hogy januárban 2,1 százalékos volt a visszatekintő drágulás. Ilyen alacsony adatot 2018 óta nem láttunk.
Gyorsan megütötték a forint
A januári infláció 2,1 százalék volt Magyarországon, ami alulmúlta a Portfolio által megkérdezett elemzők által várt 2,3 százalékos szintet. Az alacsonyabb érték akár lehetőséget is ad a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a tartás helyett megkezdje a kamatvágásokat. A forint a hírre gyorsan 380,2 fölé gyengült az euróhoz képest.
Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!
Januárban mindössze 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az egy évvel korábbi szinthez képest, ez elmarad az elemzők várakozásaitól. Utoljára 2018 márciusában láttunk ennél alacsonyabb inflációs adatot. A mostani statisztika megalapozhatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) február végi kamatcsökkentését.
Már izgatottak a piacok az inflációs adat miatt
Az inflációs adatok közlése előtt a forint 379,8-ig gyengült az euróval szemben. De az igazi mozgások csak az adatok közlése után indulhatnak meg.
Két hír döntheti el a forint sorsát – jöhet a feszülés a devizapiacokon
A devizapiacokon a hét egyik legfontosabb története a jen felpattanása: a japán fizetőeszköz a hét eleje óta mintegy 2,6 százalékkal erősödött a dollárral szemben, és ezzel a legnagyobb heti nyereség felé tart több mint egy év távlatában. Az adott lendületet az ázsiai valutának, hogy a hétvégén fölényes győzelmet aratott az előrehozott választásokon a kormánykoalíció, így még szabadabb a mozgásterük.
A kurzus a 152,3-as szint közelébe is benézett, majd 154 körül stabilizálódott. A Reuters által megkérdezett elemzők szerint technikai szempontból a 152,05-ös zóna kulcsfontosságú támasz:
ennek tartós áttörése azt jelezné, hogy a több éves dollárerős trendben érdemi momentumváltás indult el.
A jen erősödése mögött részben a spekulatív piacon korábban felépített jen shortok leépítése is áll. A 160-as dollárszint körüli korábbi intervenciós beavatkozás továbbra is ott lebeg a piac felett, ami korlátozhatja a jen esetleges további gyengülését.
Az euró/dollár jegyzése eközben 1,19 alá csúszott, jelenleg 1,18 közepe körül mozog. Az elmúlt napokban nem láttunk éles trendfordulót, inkább egy enyhe dollárkorrekció zajlott, miután a meglepően erős amerikai munkaerőpiaci adatok sem tudtak tartós dollárerősödést kiváltani. A piaci logika most az, hogy a jó amerikai adatok globális növekedési optimizmust is tükröznek, ami a kockázatosabb, nem dollár alapú eszközöknek kedvez.
Valamint elkezdték kiárazni a Federal Reserve további kamatcsökkentéseit.
Rövid távon az 1,18-as zóna fontos támasz, míg felfelé az 1,20 környéke jelent komoly ellenállást. A következő impulzust az amerikai heti munkanélküli-segélykérelmek adhatják, amelyek a Fed kamatpályájára vonatkozó várakozásokat is finomíthatják.
A forint az elmúlt három napban enyhén gyengült az euróval szemben, de a mozgás egyelőre kontrollált. Az EUR/HUF grafikon alapján a hét elején 377 környékéről indult emelkedés, majd 378–379 között oldalazott az árfolyam, szerdán pedig hirtelen ugrással 379,5 közelébe ment fel.
Rövid távon a 380-as lélektani szint a kulcs: ennek áttörése 382 irányába nyithatna teret, míg visszafelé 378 alatt enyhülne a nyomás. Ebben kulcsszerepe lesz a hamarosan érkező inflációs adatoknak.
A dollárral szemben a forint valamivel stabilabb képet mutat: az USD/HUF jegyzése 320 közelében mozog, a mai kereskedésben 319,2 és 320,2 között alakult az eddigi sáv. Év eleje óta a forint több mint 2 százalékkal erősödött a dollár ellenében, ami részben a globális dollárgyengülésnek, részben a viszonylag magas hazai kamatszintnek köszönhető.
Itthon a már említett, csütörtök reggeli KSH-inflációs adat lehet a nap meghatározó eseménye. Ha az árindex a vártnál magasabb lesz, az erősítheti azokat a piaci várakozásokat, hogy az MNB hosszabb ideig tart fenn szigorúbb monetáris kondíciókat, ami rövid távon támaszt adhat a forintnak. Ezzel szemben egy meglepetésszerűen alacsony infláció gyorsabb kamatcsökkentési pályát árazhatna be, ami a forintgyengülés irányba hat.
A délelőtti kormányinfó is hordozhat árfolyamkockázatot: ha az árrésstopok meghosszabbítását vagy kivezetését is bejelenthetik, az inflációs kilátások rövid távú torzításán keresztül hathat a kamatvárakozásokra.
Nemzetközi szinten a brit GDP- és ipari termelési adatok a fonton keresztül közvetve az euró/dollár mozgására is hatással lehetnek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli-segélykérelmek száma adhat újabb impulzust: egy gyenge adat erősítheti a dollár korrekcióját és ezzel együtt a forintot is, míg egy ismét erős munkaerőpiaci jelzés az amerikai deviza felé terelheti a piacokat.
Érdemes figyelni az európai politikai fejleményeket is: az uniós vezetők informális, belgiumi találkozója – ahol a versenyképesség és a belső piac megerősítése kerül napirendre – hosszabb távon az euró kilátásait befolyásolhatja, különösen, ha konkrét gazdaságpolitikai irányok rajzolódnak ki.
Donald Trump kiadta a parancsot a légierőnek - Amerikai gépeket észleltek az ellenséges állam körül
Folyamatosan pásztázzák Irán védelmi képességeit.
Európai cégóriásról álmodnak, de Brüsszel "lábbal tiporja" összeolvadási elképzeléseket
Még a versenyképességi hivatkozások sem hatják meg a versenyjogi biztost.
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot
Kínában zuhannak az eladások.
Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy azonnal elrendelték az evakuációt – Nappallá vált az éjszaka az egykori Sztálingrádnál
Még reggel is küzdenek a hatóságok a lángokkal, robbanásokkal.
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
Új szabályok jönnek az autópiacon.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Továbbra is kérdéses, Moszkva pontosan mit akar.
Megszületett a döntés: megkapja Ukrajna a Nightfall-rendszert – De van a történetben egy kellemetlen csavar
Ezzek alaposan odacsaphatnak Oroszországnak - ha még időben megérkezik az eszköz.
