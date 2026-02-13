  • Megjelenítés
EKB jegybankár: az euró nem azért erősödött, mert az eurózóna gazdasága erősödött volna
Deviza

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) egyelőre kivár, és azt figyeli, milyen mértékben fékezi a gazdaságot az euró tavaly kezdődött, jelentős felértékelődése. Martins Kazaks, az EKB Kormányzótanácsának tagja szerint a devizapiaci mozgások késleltetett hatása azokat csak az elkövetkező hónapokban láthatjuk - írta meg a Bloomberg.

A lett jegybankelnök rámutatott: a tapasztalatok szerint nagyjából tizenkét hónapra van szükség ahhoz, hogy az árfolyamváltozások átgyűrűzzenek a reálgazdaságba.

Ez azt jelenti, hogy a közös európai valuta tavalyi erősödésének tényleges, gazdaságfékező hatásaival csak a következő hónapokban szembesülhetünk igazán.

Bár a jegybanki előrejelzések egyelőre gyorsuló növekedéssel és a 2 százalékos cél közelében stabilizálódó inflációval számolnak, a döntéshozók – élükön Christine Lagarde elnökkel – többször jelezték, hogy éberek és készek reagálni az euró erősödésére.

Az euró árfolyama látványos utat járt be az elmúlt időszakban: 2025 első felében 14 százalékot erősödött, idén év elején pedig 2021 óta először törte át az 1,20 dolláros szintet.

Kazaks szerint azonban ez az erősödés csalóka:

Az aggaszt, hogy az euró az elmúlt évben nem azért erősödött, mert az euróövezet gazdasága megerősödött, hanem azért, mert nőtt a bizonytalanság és gyengült az amerikai dollár.

Ez nehéz helyzetbe hozhatja az európai vállalatokat és, mivel Európa alapvetően versenyképességi problémákkal küzd az Egyesült Államokkal és Kínával szemben; ezen strukturális gondok orvoslása nélkül a gazdaság tűrőképessége is alacsonyabb egy erős devizánál.

A kialakult helyzetre reagálva az EKB jelenleg "megfigyelő üzemmódban" van. Kazaks hangsúlyozta, hogy ez a fokozott figyelem nem egyenlő a verbális intervencióval, és egyelőre nincs szükség azonnali beavatkozásra a devizapiacon.

A jegybank a múlt héten változatlanul, 2 százalékon hagyta az irányadó betéti kamatot, és a piaci várakozások szerint a közeljövőben sem valószínű a módosítás.

A Kormányzótanács tagja szerint a monetáris politika feltételrendszere jelenleg megfelelő, az inflációs kilátásokat övező kockázatok pedig kiegyensúlyozottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

