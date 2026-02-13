  • Megjelenítés
Putyin szólt, a jegybank engedelmeskedett: meglepő fordulat jött az orosz gazdaságpolitikában
Portfolio
Az orosz jegybank pénteken 50 bázisponttal, 15,5 százalékra csökkentette az irányadó kamatot. Egyúttal jelezte, hogy a jövőben további monetáris lazításokra lehet számítani. A döntés célja a lassuló, háborús nehézségekkel küzdő gazdaság megtámogatása, amelyet súlyosan terhelnek a magas hitelköltségek – számolt be a Reuters.

A kamatvágás időzítése a politikai elvárásokhoz igazodik: tíz nappal azután született meg, hogy Vlagyimir Putyin a gazdasági növekedés élénkítésére szólította fel a kormányt és a jegybankot. Az orosz gazdaság tavaly lassulni kezdett, miután a jegybank az infláció letörésére jelentősen megemelte a kamatokat.

A döntés meglepte a piacot: a Reuters által megkérdezett 24 elemző többsége kamattartást várt.

Elvira Nabiullina jegybankelnök szerint komolyan mérlegelték a szinten tartást is, de most már bíznak a kamatcsökkentési ciklus folytatásában. Ugyanakkor jelezte, hogy a további lépések az adatoktól függnek; az alapkamat 2026-ra 13,5–14,5 százalékra csökkenhet.

Az infláció az év eleje óta 2,1 százalékkal, éves alapon 6,5 százalékra gyorsult, részben az áfaemelés miatt, ezért az idei előrejelzést 4,5–5,5 százalékra emelték.

A lazítás mozgásterét a költségvetési hiány és az olajpiaci bizonytalanság is szűkíti; a jegybank az idei átlagos olajár-várakozást 45 dollárra csökkentette.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

