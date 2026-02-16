Lecsengett a sajtótájékoztató, az új megerősítés még mozgásba hozhatja a forintot

Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika
Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az esemény középpontjában egy új nukleáris együttműködési megállapodás állt, de azt is megtudhattuk, hogy kőolaj és földgáz is előkerült a megbeszéléseken. Az energetikai témák mellett szó volt Trump Magyarországra látogatásának lehetőségéről, valamint az Amerika és Irán között húzódó konfliktusról.
Izgatottan várja a forint a friss bejelentéseket
Kicsit gyengülni látszik a forint a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter Marco Rubio sajtótájékoztatója előtt. A dollárral szemben 318,5-re, az euróval szemben pedig közel 377,9-re gyengült a reggeli erősödéshez képest.
A sajtótájékoztató egyelőre csúszik, de leginkább atom- és más energiaüzletekről érkezhetnek részletek.
Tovább erősödik a forint az amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatója előtt
A reggeli erősödő kezdés után tovább erősítette pozícióját a magyar deviza, amely a dollárral szembe nemrég 318 alá is benézett a reggeli órákban.
Hasonló a tendencia az euróval szemben is, ahol a mai legerősebb pontján 377,35 alatt volt kicsivel.
Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!
2003-ban még népszavazáson utasították el az eurót, most újra napirenden a bevezetés Svédországban. A vitát ezúttal nem elsősorban gazdasági, hanem geopolitikai érvek fűtik. Az orosz fenyegetés, Kína térnyerése és Donald Trump "Amerika az első" külpolitikája rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak a kisebb gazdaságok a nagyhatalmi vetélkedés korában. Ebben a környezetben a svédek egy része azt gondolja, hogy még inkább érdemes Európa magjához tartozni – tudósított a Bloomberg.
Magyar-amerikai bejelentések lőhetik ki, vagy akaszthatják meg a forintot
Az elmúlt hét végén a 319,5-ös szintnél oldalazott az USD/HUF, hétfő reggel egyelőre erősödéssel kezd a forint az amerikai devizával szemben, az árfolyam 319 alá is benézett, már 318,7 körül jár.
Az euró esetében is jól kezdi a napot a magyar valuta, míg múlt pénteken a 379 körüli sávnál akadt meg az árfolyam, hétfőn hajnalban lejött a kurzus 378,1 környékére.
A japán jen a hét elején gyengüléssel indított, miután az előző héten közel 3%-ot erősödött az amerikai dollárral szemben. Hétfőn kora reggel 0,2%-kal 153,07 jen/dollárig gyengült, miközben a dollár stabil maradt. A forgalom várhatóan alacsony, mivel az Egyesült Államokban, Kínában, Tajvanon és Dél-Koreában is ünnepnap van.
A jen múlt heti erősödése – a legnagyobb heti ugrás mintegy 15 hónapja – Szanae Takacsi miniszterelnök földcsuszamlásszerű választási győzelméhez és a költségvetési aggodalmak enyhüléséhez kapcsolódott. Ugyanakkor a friss makroadatok rávilágítottak a japán gazdaság gyengeségeire: az október–decemberi negyedévben évesített alapon mindössze 0,2%-os növekedést ért el.
Ez a gyenge teljesítmény megnehezítheti a monetáris szigorítás útját a Bank of Japan számára. A jegybank márciusi ülésén a piacok mindössze 20% esélyt adnak egy kamatemelésnek, miközben az elemzők szerint a jen rövid távon ismét gyengülő pályára állhat.
Az Egyesült Államokban a januári infláció a vártnál kisebb mértékben emelkedett, ami erősítette a kamatcsökkentési várakozásokat, de nem teremt azonnali nyomást a Fed számára.
Az euró gyakorlatilag változatlanul 1,186 dolláron állt, a font enyhén 1,364 dollárra gyengült. A dollárindex 96,96 ponton stabilizálódott, miután az előző héten 0,8%-ot esett. A svájci frank is kissé gyengült 0,7685 frank/dollárig, annak ellenére, hogy a múlt héten több mint 1%-ot erősödött; a befektetők egyre inkább tartanak a Svájci Nemzeti Bank esetleges beavatkozásától a frank túlzott erősödésének fékezésére.
A mai nap nem számítunk különösebb piacbefolyásoló adatközlésre, azonban az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása okozhat váratlan mozgásokat a forint árfolyamban.
Az előzetes értesülések szerint Marco Rubio 11 óra tájékán fog közös sajtótájékoztatót tartani a magyar miniszterelnökkel.
