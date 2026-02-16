Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők

Szaúd-Arábia márciusban érezhetően növelte a Kínába irányuló kőolajexportját, miután az Arab Light típusú nyersolaj jegyzése több mint öt éve nem látott mélységbe süllyedt.

Kereskedői források szerint az állami olajvállalat, a Saudi Aramco márciusban mintegy 56-57 millió hordó nyersolajat szállít Kínába, szemben az előző havi 48 millió hordóval. Az árcsökkentés következtében a szaúdi olaj vonzóbbá vált a térség más szállítóinak azonnali piaci (spot) tételeinél, miközben a globális túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak.

India szintén a szokásosnál több szaúdi olajat importál márciusban. A hosszú távú szerződésekben rögzített mennyiségeken felül legalább egymillió hordóval többet vesznek át, bár ez elmarad a februári kétmillió hordós többlettől. India az amerikai nyomás hatására igyekszik diverzifikálni beszerzési forrásait és csökkenteni orosz olajimportját. Donald Trump nemrég úgy nyilatkozott, hogy Újdelhi egy kereskedelmi megállapodás részeként leállítja az orosz vásárlásokat. Bár az indiai kormány ezt hivatalosan nem erősítette meg, energiabiztonsági szempontjait többször is hangsúlyozta.

Dél-Korea és Japán finomítói ugyancsak a szokásosnál nagyobb szaúdi szállítmányokra számíthatnak márciusban, a pontos mértékről azonban egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok.

Irak, az OPEC második legnagyobb termelője szintén növelheti márciusi exportját.

A szaúdi gyakorlattól eltérően az ország olajának egy részét azonnali piacon (spot alapon) értékesíti. Márciusra a konkrét célországhoz nem kötött, szabadon kereskedhető tételek volumene a szokásosnál nagyobbra duzzadt, ami további vásárlói érdeklődést vonzhat.

