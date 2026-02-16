Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!

Svédország most már a NATO teljes jogú tagja és az uniós partnereink mellett erősítjük a védelmünket. De egy lábbal még mindig kívül állunk: nem vagyunk tagjai a valutakooperációnak

– mondta Cecilia Rönn, a Liberális Párt képviselője egy parlament előtti interjúban Stockholmban.

Egy Rönn kezdeményezésére tartott vitán Elisabeth Svantesson pénzügyminiszter bejelentette, hogy támogatja az euróbevezetés előnyeit és hátrányait feltáró vizsgálat elindítását. A szeptemberi választások előtt ez egyelőre csak a párbeszédet nyitja meg, a tényleges elemzés a voksolás után kezdődne.

A fordulat mögött egy befolyásos svéd közgazdász, Lars Calmfors áll, aki a 2003-as népszavazás előtt a kormány euró bevezetésének előnyeit és hátrányait vizsgáló szakbizottságát vezette, és akkor még óvatosságra intett. Most viszont az euró mellett érvel.

Ez az Európával való több együttműködéshez való hozzájárulás lenne, amire úgy tűnik, hogy szükségünk van. Természetesen Oroszország, Kína és az USA miatt, ami sokkal megbízhatatlanabb lett

– mondta Calmfors.

A közgazdász szerint az eurózóna kereskedelemre és közvetlen külföldi befektetésekre gyakorolt pozitív hatása jelentősebbnek bizonyult, mint amit két évtizede vártak. Emellett a svéd és az eurózónás gazdasági ciklusok jelentősen közeledtek egymáshoz, így az önálló monetáris politika jelentősége csökkent. A svéd államadósság alacsony szintje pedig lehetővé teszi, hogy szükség esetén a költségvetési politika vegye át a stabilizáló szerepet.

Az üzleti szféra régóta sürgeti a váltást. Christer Gardell, a stockholmi székhelyű Cevian Capital alapítója szerint a kis, alacsony likviditású és volatilis korona hátrányt jelent a svéd ipar számára. A szomszédos Finnország – amely Oroszországgal közös, 1300 kilométeres határa miatt kezdettől fogva biztonságpolitikai kérdésként is kezelte az eurót – szintén arra bátorítja Svédországot és Dániát, hogy csatlakozzanak a valutaövezethez.

Az akadályok azonban jelentősek. A svédek csaknem fele továbbra is ellenzi az eurót és csupán harmaduk támogatja. Igaz, ez az adat sokkal kedvezőbb, mint egy évtizede, amikor még a lakosság 75 százaléka ellenezte a közös valutát, de a szükséges mértékű támogatottságtól még messze van. Ráadásul mivel 2003-ban népszavazással döntöttek, a politikusok nehezen kerülhetnék meg az újabb referendumot. A pártok közül egyedül a kétszázalékos támogatottságú Liberálisok állnak egyértelműen az euró mellett. A Mérsékelt Párt és kisebb szövetségesei csak a vizsgálatot támogatják, a közvélemény-kutatásokat vezető szociáldemokraták nem foglaltak állást. A Zöldek és a Baloldal ellenzik a csatlakozást, a második helyen álló, mintegy húszszázalékos támogatottsággal bíró Svéd Demokraták pedig a leghatározottabban elutasítják azt.

Ha a politikai és társadalmi akadályokat sikerülne leküzdeni, a korona feladása Calmfors becslése szerint legalább négy évet venne igénybe. Ebből két évet az árfolyam-stabilitási mechanizmusban (ERM II) való kötelező részvétel tenne ki. Rönn a NATO-csatlakozás példáját idézve bizakodó: a semlegesség feladása korábban elképzelhetetlennek tűnt, ám Oroszország Ukrajna elleni inváziója után minden a vártnál gyorsabban történt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ