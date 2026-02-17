  • Megjelenítés
Megütötték a fontot, esik az árfolyam
Deviza

Megütötték a fontot, esik az árfolyam

Portfolio
Gyengül a font kedden, miután a friss munkaerőpiaci adatok a bérnövekedés vártnál nagyobb lassulását és a munkanélküliség emelkedését mutatták. Ez megerősítheti a Bank of England további kamatcsökkentése melletti érveket.

A brit fizetőeszköz 0,29 százalékkal gyengült a dollárral szemben, így az árfolyam 1,359 dollárra esett. Az adatok közzététele előtt a jegyzés még 1,3613 dolláron állt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az átlagos heti keresetek évesített növekedési üteme a novemberi

4,6 százalékról 4,2 százalékra lassult, ezzel alulmúlva az elemzői várakozásokat.

A munkanélküliségi ráta decemberben az előző havi 5,1 százalékról 5,2 százalékra emelkedett, ami megfelelt az előrejelzéseknek.

Még több Deviza

Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára

Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!

A font idén összességében mintegy 0,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben. A folyamatban szerepet játszott a Trump-kormányzat kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt tapasztalható dollárgyengülés, valamint a brit gazdaság élénkülésére utaló jelek is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Pályát váltott a forint – de a csúcstámadás egyelőre várat magára
Borús jóslatot mondott a háborúról a Rheinmetall-vezér, beszámolt az orosz területszerzésekről Geraszimov – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Újabb ország fontolgatja az euró bevezetését!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility