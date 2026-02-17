Megütötték a fontot, esik az árfolyam

Gyengül a font kedden, miután a friss munkaerőpiaci adatok a bérnövekedés vártnál nagyobb lassulását és a munkanélküliség emelkedését mutatták. Ez megerősítheti a Bank of England további kamatcsökkentése melletti érveket.

A brit fizetőeszköz 0,29 százalékkal gyengült a dollárral szemben, így az árfolyam 1,359 dollárra esett. Az adatok közzététele előtt a jegyzés még 1,3613 dolláron állt.

Az átlagos heti keresetek évesített növekedési üteme a novemberi

4,6 százalékról 4,2 százalékra lassult, ezzel alulmúlva az elemzői várakozásokat.

A munkanélküliségi ráta decemberben az előző havi 5,1 százalékról 5,2 százalékra emelkedett, ami megfelelt az előrejelzéseknek.

A font idén összességében mintegy 0,8 százalékkal erősödött a dollárral szemben. A folyamatban szerepet játszott a Trump-kormányzat kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája miatt tapasztalható dollárgyengülés, valamint a brit gazdaság élénkülésére utaló jelek is.

