A dollár farvizén jutna lendülethez a forint

Rontott ma a forint régiós versenytársaihoz képest
A forint a mai nap folyamán az euróval szemben 0,09, a dollárral ellenében 0,34 százalékot gyengült, a régiós devizákkal szemben pedig nagyjából ezen értékek közti teljesítményt tud felmutatni.
- A lengyel zloty jegyzése 0,15 százalékos forintgyengülés után most 89,66,
- a cseh koronáé 0,21 százalékos forintgyengülés után 15,87,
- míg a román lejé minimális (0,05 százalékos) forinterősödés után 74,17 forint.
378 körül mozog az euró jegyzése
Folytatódik az oldalazás az euró-forint piacon, a jegyzés az elmúlt órákban jellemzően a 378,0 - 378,5-ös sávban mozgott. A kurzus most is ezen sáv alsó részében jár (378,1).
Erős ipari adatok érkeztek az USA-ból, 320 fölé is benézett a dollár
A ma közzétett ipari adatok az amerikai gazdaság újragyorsulásának narratíváját erősítik, ezért várhatóan mérséklődtek a kamatvágási várakozások. A hírre a devizapiac dollárerősödéssel reagált: a zöldhasú árfolyama az elmúlt percekben 320,1 fölé is emelkedett, hogy aztán azóta 320,0-ig mérséklődjön.
Az EURUSD kurzus szintén dollárerősödést tükröz, mostanáig 1,181-ig mérséklődve.
Több, mint 1 egységgel lett drágább a dollár tegnaphoz képest
Az elmúlt percekben egészen 319,9-ig emelkedett a dollár árfolyama, amely mintegy 1,2 egységgel és 0,38 százalékkal haladja meg a tegnap esti záró értéket.
Kirobbanó formában az amerikai ipar
Egy újabb olyan amerikai adat érkezett, ami a gazdaság újragyorsulása mellett szól. Az ipari termelés magára talált, az ingatlanpiac is kezd magára találni.
A csillogó tető alatt megrepedt az alap: miért süket az amerikai részvénypiac a jó hírekre?
Az elmúlt napokat a részvénypiacokon egyértelműen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírek uralták, bizonyítva, hogy a narratíva változása képes komplett szektorokat térdre kényszeríteni. Az amerikai nagy indexek hónapok óta nem mennek semerre, aminek a fő oka, hogy két fontos tartóoszlop repedezni kezdett. Ha ezek megtörnek, akkor kell igazán óvatosnak lenni. Nem rémisztgetünk, piaci keretrendszert adunk.
Ismét erőre kapott a dollár
Újra erősödni kezdett a dollár az elmúlt percekben: az euró egységéért újra csak 1,182 dollárt kell fizetni, míg a zöldhasú egysége most 319,7 forintba kerül.
Politikai mestertervről suttognak: komoly manőver részeként lehet új vezetője Európa egyik legfontosabb gazdasági testületének
A Financial Times értesülései szerint Christine Lagarde idő előtt távozhat az Európai Központi Bank éléről. Ez a lépés szűkítheti az utódlásért versengő jelöltek mezőnyét, és helyzeti előnyhöz juttathatja a jelenlegi legesélyesebbnek tartott szakembereket - számolt be a Bloomberg.
Megérkezett a korrekció
Piaci korrekció követte az elmúlt percek forintgyengülését: az euró kurzusa 378,2-ig, a dolláré 319,3-ig mérskélődött.
Magához tért az euró - gyengül a forint
Mostanáig gyengülő trend határozta meg az euró mai árfolyamát, az elmúlt percekben azonban fordulat következett be a devizapiacokon: a közös európai fizetőeszköz jegyzése a forint ellenében 377,8-ról 378,5-ig, a dollár ellenében 1,183-ról 1,185-ig emelkedett.
Hosszú távon kitarthat a forint ereje
Az ING elemzői szerint Magyarországon a hétfői jelentős forintmozgás után kedden nem látszott érdemi korrekció, a piac stabilizálódni tűnik, és a választások előtti pozitív hangulat várhatóan fennmarad. Bár nem egyértelmű, hogy lesz-e még nagyobb forintpiaci mozgás az MNB jövő keddi ülése előtt (ahol sokan a kamatcsökkentések újraindítását várják), a szervezet elemzői szerint a piac a következő hetekben is inkább „bullish” maradhat, bár időszakos korrekciókra bármikor bekövetkezhetnek.
Gyengülni kezdett a forint
Emelkedett az euró és a dollár árfolyama is az elmúlt percekben, előbbi 380, utóbbi 319,5 most.
Újra erősödik a dollár
Ismét enyhe erősödésbe kapcsolt a dollár az euróval és a forinttal szemben is. A közös európai fizetőeszköz egységéért most 1,183 dollárt kell adni, míg a dollár-forint kurzus most ismét 319,3 fölé emelkedett.
Tartja magát a forint
Továbbra is 378 forint alatti eurójegyzést látunk a devizapiacon (377,7), miközben az utóbbi percekben a dollár árfolyama is mérséklődött (319,0).
Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra
Japán exportja több mint három éve nem látott ütemben bővült januárban. A növekedést elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető félvezetők iránti kereslet hajtotta, miközben az Egyesült Államokba irányuló járműkivitel visszaesett - jelentette a Bloomberg.
Folytatódik az oldalazás a devizapiacon
Nincs érdemi elmozdulás a forint árfolyamában: az euró jegyzése 377,8, a dolláré 319,3 forint.
Súlyos figyelmeztetés jött az IMF-től: óriási hibát készül elkövetni a frissen újraválasztott miniszterelnök
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) óva intette Japánt a forgalmi adó csökkentésétől, miközben a szervezet előrejelzése szerint az államadósság kamatterhei 2031-re megduplázódnak. A figyelmeztetés különösen aktuális, mivel Takaicsi Szanae miniszterelnök éppen az élelmiszerek áfamentességéről szóló vita felgyorsítására készül - közölte a Bloomberg.
Kapitány István: A Tisza Párt az egészségügy és oktatás fejlesztésével támasztaná fel a gazdasági növekedést Magyarországon
Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági szakértője szerint a jelenlegi kormány elszalasztotta a történelmi lehetőséget Magyarország felzárkóztatására. Az egykori Shell-vezető úgy véli, az ország gazdasági teljesítménye azért a leggyengébb az EU-ban, mert a kormányzat nem a versenyképességre és a termelékenység növelésére koncentrált. A Tisza Párt programjának középpontjában éppen ezért az egészségügy és az oktatás fejlesztése, valamint az orosz energiafüggőség megszüntetése áll - közölte a 24.hu.
Csapkodás látszik a dollár árfolyamában
Kis túlzással percenként irányt vált a dollár-forint árfolyam, most éppen 319,1 felé emelkedik a kurzus.
Ehhez képest az euró-dollár kurzus csendes kereskedésről árulkodik, a közös európai fizetőeszköz egységéért most 1,183 dollárt kell adni.
Tovább kapaszkodik a forint
Az elmúlt percekben is erősödni tudott a forint az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz jegyzése 377,6-ig mérséklődött.
Nagyot csökkent a brit infláció, jöhet a kamatcsökkentés
A januári brit inflációs adat vegyes képet fest a gazdaságról: az inflációs ráta 3,4%-ról 3,0%-ra lassult, főleg az alacsonyabb üzemanyagárak és szezonális tényezők miatt, miközben az élelmiszer-infláció szintén nagyot esett (4,5%-ról 3,6%-ra), ami csökkenti a tartós inflációs félelmeket.
Ugyanakkor a szolgáltatási infláció makacsabb a vártnál; az ING számítása szerint a „core services” drágulási üteme 4,0%-ról 4,3%-ra kúszott, ami óvatosságra intheti a brit jegybankot.
Összességében a mai inflációs adat önmagában nem írja újra a befektetők kamatcsökkentési várakozásait, de az alapkép inkább a márciusi és júniusi kamatcsökkentés felé mutat, amit a gyengülő munkaerőpiac és lassuló bérdinamika is támogat.
Az adatok árfolyamhatása az ING szakértői szerint enyhén font-negatív a kamatvágási várakozások erősödése miatt, de a ragadós szolgáltatási infláció fékezheti a font gyengülését, ezért a reakció valószínűleg mérsékelt lesz.
A várakozásokkal ellentétben a font egyelőre inkább erősödő képet mutat a mai nap: az euróval szemben 0,13 százalékos erősödésben van a brit deviza (bár ezt vélhetően inkább euró-oldali hírek okozzák), a dollárral szemben pedig stagnálás látszik az árfolyamban.
Még egy kicsit nagyobb lett a tavalyi államadósság
2025 végén négyéves csúcsra, 74,9%-ra emelkedett a magyar GDP-arányos államadósság. A ma megjelent pénzügyi számlák statisztikában nem ez volt a meglepetés, hanem az, hogy a friss adat kicsit magasabb az közölt kormányzati várakozásnál is. A tavalyi költségvetési hiány viszont kisebb lehetett.
Ezért erősödhet a forint
2025 egyértelműen a forint éve volt, az elemzők többsége azonban úgy gondolta, hogy a magyar deviza szárnyalása a választások előtti hónapokban csillapodni fog. Egyelőre azonban erről szó sincsen, a magyar fizetőeszköz árfolyama többéves csúcsok közelében mozog az euró és a dollár ellenében is.
Bár a forint erejének legfontosabb támaszai a továbbra is magas kamatszint, valamint a rövid távú költségvetési kockázatok mérséklődése, a gyakran csak "Tisza-betként" hivatkozott befektetői spekuláció is egyre meghatározóbb oka lehet az árfolyammozgásnak.
A forint erősödése egyelőre a mai napon is folytatódik. Az euró jegyzése 377,8, míg a dolláré 319,1 forintig mérséklődött az elmúlt percekben.
A külföld finanszíroz, Trump bejelent: újabb megaprojektek indulnak az USA-ban
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a tavaly nyáron aláírt amerikai–japán kereskedelmi megállapodás keretében elindulnak az első beruházási projektek: egy gáztüzelésű erőmű Ohióban, egy nyersolaj-exportlétesítmény a Mexikói-öbölben és egy szintetikusgyémánt-üzem Georgiában - jelentette a Nikkei Asia.
Láthatatlan hazai erők hajtják a forintot, külföldről érkezhet a fordulat
Erősödéssel nyitotta a hetet a forint, a magyar deviza euróval szembeni árfolyama hétfő reggel a 377-es szintet is megközelítette. Ezután enyhén gyengülő pályára állt a forint árfolyama és jellemzően a 378,0 - 378,5-ös sávban mozgott. A kurzus ma reggel rövid időre kitört ebből a sávból, de enyhe kilengés után ismét 378 fölé mozdult az euró árfolyama (378,1).
A dollár jegyzésében ennél nagyobb mozgások történtek az elmúlt két napban: 318 és 320,5 között ingadozott a kurzus. A mai napot enyhe gyengüléssel kezdi a magyar deviza, az elmúlt percekben 319,3-ig emelkedett az árfolyam.
Idő előtt távozhat az EKB elnöke, politikai okok állhatnak a háttérben
Christine Lagarde a vártnál korábban távozhat az Európai Központi Bank (EKB) éléről. A jegybankelnök várhatóan nem tölti ki 2027 októberéig szóló, nyolcéves mandátumát. A tervek szerint még a jövő áprilisi francia elnökválasztás előtt lemond, lehetővé téve, hogy Emmanuel Macron leköszönő francia elnök és Friedrich Merz német kancellár közösen dönthessen az utódjáról - közölte a Financial Times.
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Előzetesen sokan azt gondolták, hogy 2026 elején a választások közeledtével megfordul, vagy minimum csillapodik majd a forint lendülete. A politikai bizonytalanság mellett ezt sugallta volna a költségvetés ingatag helyzete, a borítékolható választás előtti osztogatások. Eddig azonban a magyar deviza rácáfolt az ellendrukkerekre, megállíthatatlanul száguld, sőt egyre jobban eltávolodik a régiós versenytársaktól. Ez pedig arra utal, hogy egyre megalapozottabbak lehetnek azok a vélemények, melyek szerint a piac már a Tisza Párt esetleges választási győzelmét árazza. De miért örülnek ennek ennyire a befektetők?
