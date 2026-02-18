Láthatatlan erők hajtják a forintot, a külföldi csapásokat is állja a magyar deviza

A januári brit inflációs adat vegyes képet fest a gazdaságról: az inflációs ráta 3,4%-ról 3,0%-ra lassult, főleg az alacsonyabb üzemanyagárak és szezonális tényezők miatt, miközben az élelmiszer-infláció szintén nagyot esett (4,5%-ról 3,6%-ra), ami csökkenti a tartós inflációs félelmeket.

Ugyanakkor a szolgáltatási infláció makacsabb a vártnál; az ING számítása szerint a „core services” drágulási üteme 4,0%-ról 4,3%-ra kúszott, ami óvatosságra intheti a brit jegybankot.

Összességében a mai inflációs adat önmagában nem írja újra a befektetők kamatcsökkentési várakozásait, de az alapkép inkább a márciusi és júniusi kamatcsökkentés felé mutat, amit a gyengülő munkaerőpiac és lassuló bérdinamika is támogat.

Az adatok árfolyamhatása az ING szakértői szerint enyhén font-negatív a kamatvágási várakozások erősödése miatt, de a ragadós szolgáltatási infláció fékezheti a font gyengülését, ezért a reakció valószínűleg mérsékelt lesz.

A várakozásokkal ellentétben a font egyelőre inkább erősödő képet mutat a mai nap: az euróval szemben 0,13 százalékos erősödésben van a brit deviza (bár ezt vélhetően inkább euró-oldali hírek okozzák), a dollárral szemben pedig stagnálás látszik az árfolyamban.

