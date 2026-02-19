Erősen indított reggel a forint, de hamar jött a fordulat

379 felett maradt az euró
A hajnali 379,2 forintos szintre gyengült vissza az euró-forint kurzus.
379 fölött az euró jegyzése
379 forint fölé emelkedett az euró árfolyama az elmúlt percekben, miközben a dollár jegyzése is a 321 forintos szint felett jár.
Gyengülni kezdett a forint az erős reggeli kezdés után
378,8-ig emelkedett az elmúlt percekben az euró árfolyama, ami már majdnem 1 egységgel magasabb a reggel 9 óra körül látott mélypontnál.
Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot
Franciaországban januárban mindössze 0,3 százalékra esett az infláció, ami a legalacsonyabb az euróövezetben. Bár a közbeszéd elsősorban az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikájának túlzott szigorúságára összpontosít, a legnagyobb kockázatot az államadósság fenntarthatósága jelenti. Az alacsony áremelkedés ugyanis gyenge nominális növekedést eredményez, miközben a költségvetési hiány továbbra is az 5 százalék körüli szinten ragadt - áll az ING Bank friss elemzésében.
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
A japán állampapírpiacon csütörtökön folytatódott a hozamgörbe laposodása: a szuperhosszú lejáratú kötvények hozamai tovább estek, miközben a rövidebb futamidejűeké kissé emelkedett. A húszéves államkötvény-aukció stabil keresletet vonzott, amelyet elsősorban külföldi befektetők generáltak.
Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk
Váratlan beszédet mondott az Egyesült Államokkal való együttműködés felé sokáig elkötelezett német kancellár, Friedrich Merz. Pártrendezvényén arról beszélt, hogy a Donald Trump által vezetett USA most elköteleződött amellett, hogy a vámokat geopolitikai fegyvernek használja, és erre megvan a joguk, de németként ők úgy hiszik, hogy az otthon beszedett adók egészségesebbek, mint a nemzetközi kereskedelem megbénítását kockáztató sarcpolitika. Ennek jegyében rövidesen Kínába utazik, várhatóan azzal a céllal, hogy újra némi teret nyerjen a német autóexportnak.
Erős kezdés
A forint árjegyzése a héten figyelemre méltó stabilitást és mérsékelt erősödést mutatott, bár a hét közepén egy kisebb korrekció is megfigyelhető volt.
A hét folyamán az euró-forint árjegyzése a 377-380 közötti sávban mozog. Hétfőn még az egyhetes csúcsát ostromolta (377,1 alatt is járt), szerdára azonban visszatért a 378-as szint fölé.
A kora reggeli órákban 378,2-ig erősödött az euróval szemben.
A dollárral szemben a forint tartotta a 318-320 közötti tartományt. Bár volt próbálkozás a 316-os szint áttörésére, a dollár globális ereje végül 319-320 környékén stabilizálta a keresztárfolyamot.
Jelenleg 320,7 forintot kell adni egyetlen dollárért cserébe.
A piacon megjelentek olyan elemzői vélemények, amelyek szerint a forint meglepő ereje mögött a 2026-os választások közeledte állhat. A befektetők egy része már most egy esetleges gazdaságpolitikai fordulatot vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok oldódását próbálja beárazni, ami extra keresletet generál a magyar deviza iránt.
A vártnál kedvezőbb januári inflációs adatok (0,3%-os havi növekedés) felerősítették a piaci várakozásokat egy február végi MNB kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
-
Egy 25 bázispontos vágás (6,25%-ra) elviekben gyengíthetné a forintot a kamatelőny olvadása miatt.
-
A jegybanki kommunikáció továbbra is óvatos, a stabilitást helyezi előtérbe.
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást
Egyre több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és a kockázatoknak súlyosan kitett országok közé Magyarország is bekerült az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az EU átlagos adósságrátája már 83 százalék körül van, míg változatlan politika mellett 2036-ra a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. A közepes adósságszintről induló országok közül több – köztük Magyarország – a jelenlegi pályán 100 százalék fölé csúszhat, ami tartós fiskális alkalmazkodási kényszert vetít előre.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
