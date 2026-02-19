Gyengül a forint
A forint este gyengülni kezdett az euróval szemben, az árfolyam 379,6-ig ment, amely 0,8 egységnyi elmozdulás.
322 felett jár a dollár
A dollár 0,8 egységgel erősödött a forinttal szemben este, ez 322,2-es árfolyamot jelent.
378,8 körül jár az euró
Az euró 378,8 körül jár este, a tegnap nap végi szintjén.
Igazi hullámvasút
A nap végéhez közeledve nem találja az irányt a forint.
A kezdeti hirtelen erősödést gyengülés váltotta fel, de nem sokáig, hiszen a bejegyzésünk pillanatában újra erőre kapott a magyar deviza a dollárral és euróval szemben is.
Ennek még csúnya vége lehet
Délutánra tovább gyengült a forint:
- A dollárral szemben már 323 forint felett is járt napközben, azóta egy kicsit korrigált, jelenleg 322,7 forinton áll.
- Euró ellenében sem rózsás a helyzet, bár a gyengülés visszafogottabb: 379,4 forinton van az árjegyzés.
Ismét erős amerikai adatok érkeztek
Javult az amerikai foglalkoztatottsági helyzet, erősödött az üzleti hangulat Philandelphiában és környékén. Viszont a külkereskedelmi hiány a vártnál nagyobb lett.
Klasszikus trendfordulós jelzés érkezett?
A lenti grafikonok alapján mindkét devizapár esetében jól kirajzolódik, hogy a megjelölt február eleji (euró-forint) és január végi (dollár-forint) lokális mélypontok után
a forint fokozatos gyengülésbe váltott.
A 376 környéki mélypontot követően az euró-forint árfolyama gyengülő trendet mutat. A 376–377-es zónából induló felpattanás óta strukturált korrekciót láthatunk: a későbbi visszahúzódások már rendre magasabban álltak meg.
Ez klasszikus trendfordulós jelzés lehet.
A második grafikonon, a dollár-forint árfolyamában hasonló mintázat látható: a kijelölt aljról indulva fokozatosan épülő, lépcsőzetes emelkedés bontakozik ki, ami ebben az esetben a magyar debviza gyengülését jelenti.
A grafikon alapján rövid távon a forint gyengülő fázisban van.
Amíg nem változik az utóbbi napokban kialakult technikai kép, addig a momentum inkább az euró és dollár javára billen.
Ritka lépésre szánta el magát Amerika: belenyúlt a devizapiacba, ami évtizedek óta nem fordult elő
Az amerikai jegybank, a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve (FOMC minutes) átmenetileg erősítette a dollárt, ám az elemzők szerint az amerikai deviza ralijának nincs hosszú távú alapja - írja az ING elemzésében. A piac továbbra is a dollárgyengülésre számít, miközben a jegybank idén várhatóan két alkalommal hajt végre kamatcsökkentést.
Nem tud talpra állni a forint
Folytatódik a magyar deviza gyengülése: az euró jegyzése 379,3-ig, a dolláré 321,7-ig emelkedett az elmúlt percekben.
379 felett maradt az euró
A hajnali 379,2 forintos szintre gyengült vissza az euró-forint kurzus.
379 fölött az euró jegyzése
379 forint fölé emelkedett az euró árfolyama az elmúlt percekben, miközben a dollár jegyzése is a 321 forintos szint felett jár.
Gyengülni kezdett a forint az erős reggeli kezdés után
378,8-ig emelkedett az elmúlt percekben az euró árfolyama, ami már majdnem 1 egységgel magasabb a reggel 9 óra körül látott mélypontnál.
Szembemegy az árral az EU zászlóshajója és éppen ez szabadíthatja el a hónapok óta rettegett válságot
Franciaországban januárban mindössze 0,3 százalékra esett az infláció, ami a legalacsonyabb az euróövezetben. Bár a közbeszéd elsősorban az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikájának túlzott szigorúságára összpontosít, a legnagyobb kockázatot az államadósság fenntarthatósága jelenti. Az alacsony áremelkedés ugyanis gyenge nominális növekedést eredményez, miközben a költségvetési hiány továbbra is az 5 százalék körüli szinten ragadt - áll az ING Bank friss elemzésében.
Meglepő fejlemény: külföldiek rohamozták meg az egyik legfontosabb ázsiai kötvénypiacot
A japán állampapírpiacon csütörtökön folytatódott a hozamgörbe laposodása: a szuperhosszú lejáratú kötvények hozamai tovább estek, miközben a rövidebb futamidejűeké kissé emelkedett. A húszéves államkötvény-aukció stabil keresletet vonzott, amelyet elsősorban külföldi befektetők generáltak.
Merz: ha Amerika vámokat akar adók helyett, csinálják, mi inkább Kínával üzletelünk
Váratlan beszédet mondott az Egyesült Államokkal való együttműködés felé sokáig elkötelezett német kancellár, Friedrich Merz. Pártrendezvényén arról beszélt, hogy a Donald Trump által vezetett USA most elköteleződött amellett, hogy a vámokat geopolitikai fegyvernek használja, és erre megvan a joguk, de németként ők úgy hiszik, hogy az otthon beszedett adók egészségesebbek, mint a nemzetközi kereskedelem megbénítását kockáztató sarcpolitika. Ennek jegyében rövidesen Kínába utazik, várhatóan azzal a céllal, hogy újra némi teret nyerjen a német autóexportnak.
Erős kezdés
A forint árjegyzése a héten figyelemre méltó stabilitást és mérsékelt erősödést mutatott, bár a hét közepén egy kisebb korrekció is megfigyelhető volt.
A hét folyamán az euró-forint árjegyzése a 377-380 közötti sávban mozog. Hétfőn még az egyhetes csúcsát ostromolta (377,1 alatt is járt), szerdára azonban visszatért a 378-as szint fölé.
A kora reggeli órákban 378,2-ig erősödött az euróval szemben.
A dollárral szemben a forint tartotta a 318-320 közötti tartományt. Bár volt próbálkozás a 316-os szint áttörésére, a dollár globális ereje végül 319-320 környékén stabilizálta a keresztárfolyamot.
Jelenleg 320,7 forintot kell adni egyetlen dollárért cserébe.
A piacon megjelentek olyan elemzői vélemények, amelyek szerint a forint meglepő ereje mögött a 2026-os választások közeledte állhat. A befektetők egy része már most egy esetleges gazdaságpolitikai fordulatot vagy az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságok oldódását próbálja beárazni, ami extra keresletet generál a magyar deviza iránt.
A vártnál kedvezőbb januári inflációs adatok (0,3%-os havi növekedés) felerősítették a piaci várakozásokat egy február végi MNB kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
-
Egy 25 bázispontos vágás (6,25%-ra) elviekben gyengíthetné a forintot a kamatelőny olvadása miatt.
-
A jegybanki kommunikáció továbbra is óvatos, a stabilitást helyezi előtérbe.
Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást
Egyre több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és a kockázatoknak súlyosan kitett országok közé Magyarország is bekerült az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az EU átlagos adósságrátája már 83 százalék körül van, míg változatlan politika mellett 2036-ra a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. A közepes adósságszintről induló országok közül több – köztük Magyarország – a jelenlegi pályán 100 százalék fölé csúszhat, ami tartós fiskális alkalmazkodási kényszert vetít előre.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
