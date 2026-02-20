  • Megjelenítés
Nincs mese, tovább erősödik a dollár
Nincs mese, tovább erősödik a dollár

Romlik a pénzpiaci helyzet, miközben az Irán-USA feszültség sem hanyagolható el. A dollár erősödik, azonban a forint tartja magát. A napot 379 körül kezdi a forint. A mai nap európai beszerzésimenedzser-indexek és amerikai GDP, valamint PCE inflációs adatok jönnek.

Az elmúlt napokban egye feszültebb a nemzetközi pénzpiaci helyzet, miközben Irán és az USA közötti konfliktus esélyét sem lehet teljesen elvetni.

Ez pedig óvatosságra inti a befektetőket is és ilyenkor jellemzően erősödni szokott a dollár.

A dollár erősödését pedig egyaránt elszenvedi az euró és a japán jen is, mutatva, hogy ezt most tényleg inkább kockázati tényezők okozzák, sem mint a fundamentumok.

A forint viszont nagyon jól tartja magát a borúsabb nemzetközi helyzetben is. Tegnap csak minimálisan gyengült az euróval szemben, de ma már kisebb erősödést láthatunk.

A dollárral szemben viszont a zöldhasú menetelése imatt 322 fölé gyengült az árfolyam.

A mai nap európai beszerzésimenedzser-indexek, amerikai GDP és PCE inflációs adatok érkeznek. Azonban a nemzetközi események gyorsan mozognak, így innen is érkezhet meglepetés.

