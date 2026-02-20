Váratlanul keresztbe tettek Trumpnak - Azonnal mozdult a forint

380 fölött
Péntek estére visszatért 380 fölé az EUR/HUF jegyzése.
Eközben a dollár-forint árfolyam egészen 322,5 közelébe emelkedett az esti órákban.
Ismét 380 alatt
Péntek estére visszatért 380-alá az euró-forint, jelenleg 379,8-nál áll a jegyzés.
Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget
Donald Trump élőben szólalt meg azt követően, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta az általa kivetett vámok egy részét, miután úgy ítélték meg, hogy az elnök túllépte hatáskörét. Kijelentette, hogy a 122-es cikkely alapján 10 százalékos globális vámot vezetne be, a már érvényben lévőkön felül.
Csapkodások a forint piacán
Este 6 óra után egészen 381,3-ig szúrt fel az EUR/HUF kurzusa, ezt követően azonban visszatért az árfolyam a 380-as szint közelébe:
Eközben a dollár-forint árfolyam egészen 323,7-ig szúrt fel, majd 322,7-nél stabilizálódott a kurzus.
Jön vissza a dollár
A dollárindex már csütörtöki záróértéke közelében mozog, gyorsan lerázta magáról a zöldhasú a vámokkal kapcsolatos bejelentéseket.
Elkaszálták Trump vámjait - Érkeznek az első reakciók
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság pénteken alkotmányellenesnek nyilvánította Donald Trump elnök átfogó vámintézkedéseit, ám az európai gazdasági szereplők óvatosan fogadták a döntést. Németország és Nagy-Britannia egyaránt arra figyelmeztet, hogy a bizonytalanság nem szűnt meg.
Gyengül a dollár a váratlan bejelentés után
Hirtelen ütöttek egyet a dolláron, miután kiderült, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump globális importvámjait - a Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Hatalmas meglepetés: elkaszálták Trump vámjait
Az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte a Donald Trump amerikai elnök globális importvámjait. A Bíróság ítélete szerint az amerikai elnök túllépte a hatáskörét.
Már kullog is vissza a forint a startvonalra
379,6 körülre erősödött vissza az árfolyam az euróval szemben.
380 fölé szúrt a forint
Az amerikai GDP után kissé gyengülni kezdett a forint az euróval szemben is és már 380 környékén jár az árfolyam. A mai nap összességében 0,2%-kal gyengült az árfolyam az euróval szemben.
Nagyon belassult az amerikai növekedés
A negyedik negyedévben évesített negyedéves alapon csupán 1,4%-kal emelkedett az amerikai GDP, miközben az elemzők 3%-os növekedésre számítottak. Fontos azonban látni, hogy a lassulásért jelentős részben a kormányzati leállás volt a felelős, ugyanis az közel egy százalékpontot vett el a növekedéből. A fogyasztási kiadások 2,4%-kal nőttek. Ami viszont szomorú meglepetés, hogy a Fed által figyelt PCE infláció emelkedett.
Elkezdett felfelé készülni a forint
379,8 körül jár a forint az euróvla szemben.
Nagy dolgok készülödnek a dollárban a Goldman Sachs volt stratégája szerint
A dollár egy 18 éves trendvonal szélén táncol, de ami ennél is fontosabb, hogy a dollár elkezdett teljesen másképpen viselkedni a bejövő adatokra. Ez pedig sokszor a nagy változások előjele. Most a korábbi Goldman Sachs stratéga mondja el, hogy merre felé kell tapogatózni.
Szűk sávban mozog a forint
Az euróval szemben 379 körül az árfolyam. Egyelőre nincsenek nagyobb mozgások.
700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér
Tavaly átlagosan 705 ezer forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon. A nettó keresetek 9,4%-kal bővültek, az inflációt leszámítva ez 4,8%-os értéknövekedést jelent. A reálbérek éves növekedési üteme az év második felében gyorsult, egyrészt a csökkenő inflációnak, másrészt az életbe lévő adókedvezményeknek köszönhetően.
Nincs mese, tovább erősödik a dollár
Az elmúlt napokban egye feszültebb a nemzetközi pénzpiaci helyzet, miközben Irán és az USA közötti konfliktus esélyét sem lehet teljesen elvetni.
Ez pedig óvatosságra inti a befektetőket is és ilyenkor jellemzően erősödni szokott a dollár.
A dollár erősödését pedig egyaránt elszenvedi az euró és a japán jen is, mutatva, hogy ezt most tényleg inkább kockázati tényezők okozzák, sem mint a fundamentumok.
A forint viszont nagyon jól tartja magát a borúsabb nemzetközi helyzetben is. Tegnap csak minimálisan gyengült az euróval szemben, de ma már kisebb erősödést láthatunk.
A dollárral szemben viszont a zöldhasú menetelése imatt 322 fölé gyengült az árfolyam.
A mai nap európai beszerzésimenedzser-indexek, amerikai GDP és PCE inflációs adatok érkeznek. Azonban a nemzetközi események gyorsan mozognak, így innen is érkezhet meglepetés.
