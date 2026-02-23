Kiújult vámháború, közel-keleti csetepaté és sorsdöntő adatok a héten

A mögöttünk hagyott hét eseményei egy igazi pénzügyi hullámvasútra ültették a piacokat, ahol a geopolitikai feszültségek, a jegybanki bizonytalanság és a kereskedelmi háborús félelmek egyszerre formálták a befektetői narratívát.
A hetet alapvetően a globális nyomásgyakorlás határozta meg.
A Közel-Keleten fokozódó amerikai-iráni adok-kapok és a Hormuzi-szoros lezárásának fenyegetése hirtelen olajsokkot hozott, amely hat havi csúcsra lőtte az árakat.
A konfliktus eszkalációja azonnal befűtötte az inflációs várakozásokat és a dollár menedékkereső erősödését eredményezte, bár a hétvégére már megindultak az óvatos, de-eszkalációra utaló iráni szivárogtatások is.
Ezt az inflációs idegességet csak tovább táplálta a Fed friss jegyzőkönyve, amelyből kiderült: a döntéshozók megosztottak, a 2 százalékos cél felé vezető út igencsak rögös, így a kamatpálya sem egyirányú. Akár a szigorítás is szóba jöhet, miközben a jegybankárok az AI okozta termelékenységi bumm és a pénzügyi stabilitási kockázatok között próbálnak egyensúlyozni.
Európában ehhez képest a brit infláció 3 százalékra esése kifejezett fellélegzést és a szigetországi kamatvágási várakozások erősödését hozta.
Ebben a bizonytalan makrokörnyezetben a mikroszint is vegyes képet festett. Hiába szállított a Walmart kifejezetten erős negyedéves számokat, a menedzsment óvatos előrejelzése rögtön felvetette a kérdést: vajon meddig bírja még a nyomást az amerikai fogyasztó?
A feszült hangulatot végül a hét legmeghatározóbb fordulata, az amerikai Legfelsőbb Bíróság határozata törte meg, amely megsemmisítette Trump széles körű vámjait.
A hírre azonnali, heves felpattanás jött a részvénypiacokon, a kötvényhozamok pedig emelkedtek. Bár az eufória jelentős volt, a kereskedelempolitikai bizonytalanság nem tűnt el nyomtalanul, hiszen a piac azonnal elkezdte árazni az esetleges "B-terv" intézkedéseket is.
Miközben a címlapokat a vámok és az olaj uralta, a felszín alatt komoly repedések mutatkoztak a gigantikus, 1,8 billió dolláros amerikai private credit (zártkörű hitelezési) piacon. A szektorban komoly eladási hullámot indított el, amikor a Blue Owl Capital bejelentette, hogy egy 1,4 milliárd dolláros hiteleszköz-eladást követően szigorítja a befektetői likviditást. A lépés hatására a cég árfolyama beszakadt, és magával rántotta az olyan iparági óriásokat is, mint a Blackstone vagy az Apollo Global Management. Az eset újra felerősítette a nem banki hitelezési piac, és különösen a technológiai, valamint szoftvercégek magas adósságállománya körüli rendszerkockázati félelmeket a Wall Streeten.
Hazai fronton a héten kismértékben gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is. Azonban ugyanezt a kört járta be a lengyel zloty is ezért ez inkább a dollár erősödésének és a globális befektetői hangulat feszültebbé válásának tudható be, mint hazai tényezőknek.
Mire figyelünk a héten?
Hétfőn a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.
Kedden itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami meghatározó lesz a forint rövid távú iránya és a monetáris politikai várakozások szempontjából. Globálisan Kína alapkamatot állapít meg, az USA-ból pedig a Richmond Fed indexe hoz friss képet a feldolgozóiparról és a szolgáltatószektorról.
Szerdán egy viszonylag nyugodtabb napra ébredünk, ahol a fókusz Európára kerül. Németország teszi közzé a negyedik negyedéves GDP második becslését, amely megerősítheti a kontinens gazdasági motorjának helyzetét.
|2026. február 23-március 1. makronaptár
|Magyar makrogazdaság
|február
|23.
|hétfő
|8:30
|KSH
|Beruházások
|Q4
|február
|24.
|kedd
|14:00
|MNB
|Kamatdöntés
|febr.
|február
|26.
|csütörtök
|8:30
|KSH
|Turisztikai szálláshelyek száma
|jan.
|február
|27.
|péntek
|8:30
|KSH
|Foglalkoztatottság és munkanélküliség
|jan.
|február
|27.
|péntek
|8:30
|KSH
|Ipari termelői árak
|jan.
|február
|27.
|péntek
|8:30
|KSH
|Népmozgalom
|jan.
|Nemzetközi makrogazdaság
|február
|23.
|hétfő
|10:00
|Németország
|Ifo gazdasági hangulatindex
|febr.
|február
|23.
|hétfő
|14:30
|USA
|Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe
|jan.
|február
|24.
|kedd
|6:00
|Eurózóna
|Új autó regisztráció
|jan.
|február
|24.
|kedd
|16:00
|USA
|Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe
|febr.
|február
|24.
|kedd
|-
|Kína
|Alapkamat
|feb.
|február
|25.
|szerda
|8:00
|Németország
|GDP (második becslés)
|Q4
|február
|26.
|csütörtök
|9:30
|Eurózóna
|Lagarde, az EKB elnökének beszéde
|febr.
|február
|26.
|csütörtök
|10:00
|Eurózóna
|Hitelezési adatok
|jan.
|február
|26.
|csütörtök
|11:00
|Eurózóna
|Gazdasági hangulatindex és inflációs várakozások
|febr.
|február
|26.
|csütörtök
|11:30
|Oroszország
|Kamatdöntés
|febr.
|február
|26.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Heti munkanélküli segélykérelmek
|febr.
|február
|27.
|péntek
|0:50
|Japán
|Infláció
|febr.
|február
|27.
|péntek
|0:50
|Japán
|Kiskereskedelmi forgalom, ipari termelés
|febr.
|február
|27.
|péntek
|8:00
|Törökország
|GDP
|Q4
|február
|27.
|péntek
|8:45
|Franciaország
|Infláció
|febr.
|február
|27.
|péntek
|8:45
|Franciaország
|GDP (második becslés)
|Q4
|február
|27.
|péntek
|9:00
|Spanyolország
|Infláció
|febr.
|február
|27.
|péntek
|10:00
|Németország
|Tartományi infláció
|febr.
|február
|27.
|péntek
|14:00
|Németország
|Infláció
|febr.
|február
|27.
|péntek
|14:30
|USA
|Infláció
|febr.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Csütörtökön ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról, miközben Oroszország is kamatdöntést tart.
Pénteken érkezik a hét nagyágyúja, egy valóságos globális inflációs adatdömping. Japánból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, amelyek alapvetően határozhatják meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat a hétvége előtt. Mindemellett a francia és török GDP-adatok is befutnak, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
