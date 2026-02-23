  • Megjelenítés
Kiújult vámháború, közel-keleti csetepaté és sorsdöntő adatok a héten
Kiújult vámháború, közel-keleti csetepaté és sorsdöntő adatok a héten

Valóságos pénzügyi hullámvasúton ültek a befektetők az elmúlt napokban. A közel-keleti feszültségek, a Fed óvatos iránymutatása és a Legfelsőbb Bíróság tarifákat megsemmisítő döntése folyamatosan rángatta a piacokat, miközben a felszín alatt a gigantikus amerikai zártkörű hitelpiacon (private credit) is aggasztó repedések mutatkoztak. A feszített tempó a jövő héten sem hagy alább. Hazai és nemzetközi fronton is piacmozgató adatokra készülhetünk és abban is biztosak lehetünk, hogy fókuszban marad a kereskedelmi háború.

A mögöttünk hagyott hét eseményei egy igazi pénzügyi hullámvasútra ültették a piacokat, ahol a geopolitikai feszültségek, a jegybanki bizonytalanság és a kereskedelmi háborús félelmek egyszerre formálták a befektetői narratívát.

A hetet alapvetően a globális nyomásgyakorlás határozta meg.

A Közel-Keleten fokozódó amerikai-iráni adok-kapok és a Hormuzi-szoros lezárásának fenyegetése hirtelen olajsokkot hozott, amely hat havi csúcsra lőtte az árakat.

A konfliktus eszkalációja azonnal befűtötte az inflációs várakozásokat és a dollár menedékkereső erősödését eredményezte, bár a hétvégére már megindultak az óvatos, de-eszkalációra utaló iráni szivárogtatások is.

Ezt az inflációs idegességet csak tovább táplálta a Fed friss jegyzőkönyve, amelyből kiderült: a döntéshozók megosztottak, a 2 százalékos cél felé vezető út igencsak rögös, így a kamatpálya sem egyirányú. Akár a szigorítás is szóba jöhet, miközben a jegybankárok az AI okozta termelékenységi bumm és a pénzügyi stabilitási kockázatok között próbálnak egyensúlyozni.

Európában ehhez képest a brit infláció 3 százalékra esése kifejezett fellélegzést és a szigetországi kamatvágási várakozások erősödését hozta.

Ebben a bizonytalan makrokörnyezetben a mikroszint is vegyes képet festett. Hiába szállított a Walmart kifejezetten erős negyedéves számokat, a menedzsment óvatos előrejelzése rögtön felvetette a kérdést: vajon meddig bírja még a nyomást az amerikai fogyasztó?

A feszült hangulatot végül a hét legmeghatározóbb fordulata, az amerikai Legfelsőbb Bíróság határozata törte meg, amely megsemmisítette Trump széles körű vámjait.

A hírre azonnali, heves felpattanás jött a részvénypiacokon, a kötvényhozamok pedig emelkedtek. Bár az eufória jelentős volt, a kereskedelempolitikai bizonytalanság nem tűnt el nyomtalanul, hiszen a piac azonnal elkezdte árazni az esetleges "B-terv" intézkedéseket is.

Miközben a címlapokat a vámok és az olaj uralta, a felszín alatt komoly repedések mutatkoztak a gigantikus, 1,8 billió dolláros amerikai private credit (zártkörű hitelezési) piacon. A szektorban komoly eladási hullámot indított el, amikor a Blue Owl Capital bejelentette, hogy egy 1,4 milliárd dolláros hiteleszköz-eladást követően szigorítja a befektetői likviditást. A lépés hatására a cég árfolyama beszakadt, és magával rántotta az olyan iparági óriásokat is, mint a Blackstone vagy az Apollo Global Management. Az eset újra felerősítette a nem banki hitelezési piac, és különösen a technológiai, valamint szoftvercégek magas adósságállománya körüli rendszerkockázati félelmeket a Wall Streeten.

Hazai fronton a héten kismértékben gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is. Azonban ugyanezt a kört járta be a lengyel zloty is ezért ez inkább a dollár erősödésének és a globális befektetői hangulat feszültebbé válásának tudható be, mint hazai tényezőknek.

Mire figyelünk a héten?

Hétfőn a hazai porondon indulnak az események, a KSH reggel közzéteszi a negyedik negyedéves beruházási adatokat. Nemzetközi téren a német Ifo gazdasági hangulatindex és az amerikai Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe adja meg az alaphangot az európai és tengerentúli piacok számára.

Kedden itthon a Magyar Nemzeti Bank délutáni kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami meghatározó lesz a forint rövid távú iránya és a monetáris politikai várakozások szempontjából. Globálisan Kína alapkamatot állapít meg, az USA-ból pedig a Richmond Fed indexe hoz friss képet a feldolgozóiparról és a szolgáltatószektorról.

Szerdán egy viszonylag nyugodtabb napra ébredünk, ahol a fókusz Európára kerül. Németország teszi közzé a negyedik negyedéves GDP második becslését, amely megerősítheti a kontinens gazdasági motorjának helyzetét.

2026. február 23-március 1. makronaptár
Magyar makrogazdaság
február 23. hétfő 8:30 KSH Beruházások Q4
február 24. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés febr.
február 26. csütörtök 8:30 KSH Turisztikai szálláshelyek száma jan.
február 27. péntek 8:30 KSH Foglalkoztatottság és munkanélküliség jan.
február 27. péntek 8:30 KSH Ipari termelői árak jan.
február 27. péntek 8:30 KSH Népmozgalom jan.
Nemzetközi makrogazdaság
február 23. hétfő 10:00 Németország Ifo gazdasági hangulatindex febr.
február 23. hétfő 14:30 USA Chicago Fed gazdasági aktivitási indexe jan.
február 24. kedd 6:00 Eurózóna Új autó regisztráció jan.
február 24. kedd 16:00 USA Richmond Fed feldolgozóipari és szolgáltatószektori indexe febr.
február 24. kedd - Kína Alapkamat feb.
február 25. szerda 8:00 Németország GDP (második becslés) Q4
február 26. csütörtök 9:30 Eurózóna Lagarde, az EKB elnökének beszéde febr.
február 26. csütörtök 10:00 Eurózóna Hitelezési adatok jan.
február 26. csütörtök 11:00 Eurózóna Gazdasági hangulatindex és inflációs várakozások febr.
február 26. csütörtök 11:30 Oroszország Kamatdöntés febr.
február 26. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküli segélykérelmek febr.
február 27. péntek 0:50 Japán Infláció febr.
február 27. péntek 0:50 Japán Kiskereskedelmi forgalom, ipari termelés febr.
február 27. péntek 8:00 Törökország GDP Q4
február 27. péntek 8:45 Franciaország Infláció febr.
február 27. péntek 8:45 Franciaország GDP (második becslés) Q4
február 27. péntek 9:00 Spanyolország Infláció febr.
február 27. péntek 10:00 Németország Tartományi infláció febr.
február 27. péntek 14:00 Németország Infláció febr.
február 27. péntek 14:30 USA Infláció febr.
Forrás: Portfolio-gyűjtés

Csütörtökön ismét felpörögnek a nemzetközi események. Délelőtt Lagarde EKB-elnök beszédét figyelik árgus szemekkel a befektetők, majd az eurózóna hitelezési adatai és inflációs várakozásai érkeznek. Délután az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak az ottani munkaerőpiac állapotáról, miközben Oroszország is kamatdöntést tart.

Pénteken érkezik a hét nagyágyúja, egy valóságos globális inflációs adatdömping. Japánból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, amelyek alapvetően határozhatják meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat a hétvége előtt. Mindemellett a francia és török GDP-adatok is befutnak, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

