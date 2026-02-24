Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint

Némileg emelkedett a forint árfolyama
Az euró jegyzése 379,2-ig, a dolláré 322,1-ig emelkedett az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszközzel szemben ezzel 0,05 százalékos napi erősödésben, míg a zöldhasú ellenében 0,09 százalékos gyengülésben van a magyar fizetőeszköz.
Nem követte érdemi árfolyammozgás az MNB kamatdöntését
Minimálisan változott csak az euró és a dollár jegyzése az MNB kamatdöntését követő percekben: az euróval szembeni kurzus 10, a dollárral szembeni 20 fillérrel mozdult el a bejelentést követő percekben, de azóta mindkét piac korrigálta is a mozgást.
Mindez jól tükrözi, hogy a mostani kamatvágást már jó előre beárazták a piacok, a hír nem okozott semmilyen meglepetést.
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Ezzel 2024 szeptembere óta először változik az irányadó ráta, sőt a következő hónapokban akár további lazító lépések is jöhetnek még.
Perceken belül érkezik az MNB kamatdöntése
A forint erősödéssel várja a döntést, az euró jegyzése 379,2-ig erősödött az elmúlt percekben.
Visszakerült a forint a start mezőre
A nyitás körüli szintre gyengült vissza a forint az elmúlt percekben: az euró jegyzése 379,4, a dolláré 322,2 forintig emelkedett vissza.
Megtorpant a forint erősödése
Emelkedett az elmúlt percekben az euró és a dollár jegyzése is: előbbi egysége most kereken 379, utóbbi 322,7 forintba kerül.
Araszol tovább a forint
Az elmúlt percekben folytatódott a forint lassú erősödése, az MNB kamatdöntéséhez közeledve már bőven 379 alatt, egészen pontosan 378,65-nél jár az euró-forint kurzus.
Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális "betegség"
Lengyelországban 6 százalékra, 2021 júniusa óta legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség januárban a decemberi 5,7 százalékról - közölte a statisztikai hivatal (GUS) kedden.
Stabilan tartja magát a forint
Továbbra is a 379,0 - 379,5-ös sávban mozog az euró árfolyama, a jegyzés most 379,1 forint.
Hasonlóan nyugodt a hangulat a dollár-forint piacon is, a zöldhasú jegyzése most minimális forinterősödés után 321,5 forint.
Nyomás alá került a japán jegybank, eséssel reagált a jen és a kötvénypiacok is
A rövidebb lejáratú japán államkötvények és a jen árfolyama kedden a késői kereskedésben meredeken esett. Ennek oka a Mainicsi napilap beszámolója volt, amely szerint
Takaicsi Szanae miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a további kamatemelések miatt a Bank of Japan elnökével, Ueda Kazuóval tartott múlt heti találkozóján.
A jegybanki kamatpolitikára legérzékenyebb kétéves hozam 3,5 bázisponttal 1,215 százalékra csökkent, ami január 23. óta a legalacsonyabb szint. Az ötéves hozam 4 bázisponttal 1,565 százalékra esett vissza – ez január 9. óta nem látott mélypont –, a jen pedig a dollárral szemben több mint 1 százalékot gyengült.
Ueda korábban úgy jellemezte a múlt hétfői megbeszélést, mint a gazdasági és pénzügyi folyamatokról szóló általános eszmecserét.
A hír különösen érzékenyen érintette a piacokat, mivel a kötvényárak és a jen a február 8-i parlamenti választások óta emelkedő pályán mozogtak
– mutatott rá Ószaki Súicsi, a Meidzsi Jaszuda Asset Management vezető portfóliómenedzsere. Szerinte ez annak a jele lehet, hogy visszatér az úgynevezett "Takaicsi-trade", amely jellemzően a jen gyengülését és a szuperhosszú lejáratú kötvények árfolyamesését (hozamemelkedését) jelenti a kormányzati kiadások növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. A fiskális expanzió ugyanakkor kedvez a hazai részvényeknek.
A február eleji választások előtt jelentős volt a piaci aggodalom Takaicsi laza gazdaságpolitikájával kapcsolatban (ez a jen és a kötvények árfolyamának meredek esésében egyaránt megmutatkozott), a piacok stabilizálása érdekében belengetett intervenciós intézkedések és a miniszterelnök kormányzást stabilizáló győzelme azonban valamelyest elcsendesítette ezeket a hangokat. A választások óta a jen erősödött, a hozamgörbe pedig laposodott, mivel az aggodalmakat fékezte a japán jegybank (BoJ) vártnál korábbi kamatemelésére vonatkozó várakozás.
Ezen narratívát ásta most alá a Takaicsi - Ueda találkozóról megjelenő beszámoló.
A tízéves japán államkötvény hozama változatlanul 2,105 százalékon állt, míg a húszéves hozam 2 bázisponttal 2,89 százalékra, a harmincéves pedig 2,5 bázisponttal 2,875 százalékra mérséklődött.
A hosszú kötvényhozamokban elmaradó reakció némi meglepetésnek számít, mivel a Takaicsi által preferált laza monetáris politika - amely expanzív költségvetési politikával egészül ki - miatt várhatóan magasabb szinten marad a japán infláció, ami erodálja a kötvénybefektetések értékét.
Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai
Az Európai Unió megállapította, hogy Donald Trump új vámpolitikája megsérti a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés egyes európai termékekre – köztük sajtokra és más mezőgazdasági árukra – a megegyezésben rögzített 15 százalékos felső határ fölé emeli a vámtételeket - számolt be a Bloomberg.
Magára talált a forint
Erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz a nagy nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró árfolyama az elmúlt pecekben 379 forint alá csökkent, míg a dollár jegyzése 321,5-ig mérséklődött.
Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága
Folyamatosan csökkennek a német tőzsdei vállalatok kínai bevételei. A Handelsblatt Research Institute számításai szerint a DAX-, MDAX- és SDAX-cégek Kínából származó árbevételének részaránya négy év alatt csaknem egyötödével, 18,6 százalékról 14,9 százalékra esett vissza. A visszaesés szinte minden ágazatot érint – egyetlen kivétellel - számolt be a Handelsblatt.
Oldalazik a forint
Az euró árfolyama a 379,4, a dolláré a 321,9-es szint körül ingadozik.
Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás
Orbán Viktor kormányfő keddi válaszlevelében közölte az António Costával, az EU-tagállamokat képviselő Európai Tanács elnökével, hogy Magyarország addig nem támogat Ukrajna számára kedvező uniós döntést, amíg nem indul újra az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken. Közben Ukrajna február 25-re halasztotta a vezeték újraindítását, miközben azt állítja: a helyreállítás az orosz támadások okozta károk miatt még nem zárult le.
Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben
Donald Trump új, globális vámpótléka végül 10 százalékos szinten lépett életbe kedden, annak ellenére, hogy az elnök a hétvégén jelezte: 15 százalékra kívánja emelni azt. A lépés számos amerikai szövetségest érint hátrányosan, és több korábban megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodást is alááshat - tudósított a Financial Times.
Enyhe gyengülésben a forint
Minimálisan emelkedett az árfolyam az elmúlt percekben az euró-forint és a dollár-forint piacokon. A közös európai fizetőeszköz árfolyama most 379,6, a dolláré 322,3 forint.
Az MNB-re figyelnek ma a piacok - Jöhet a kamatcsökkentés
Az ING Bank szakértői szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hosszú szünet után ma újraindítja kamatcsökkentési ciklusát. A legutóbbi lazításra még 2024 szeptemberében került sor. A lépést a kedvező inflációs környezet és a piaci folyamatok egyaránt alátámasztják.
A januári infláció 2,1 százalékra mérséklődött, ami érdemben az MNB inflációs célja alatt van, és a maginflációs mutatók többsége is kedvező tendenciát jelez. Bár az év hátralévő részében a pénzromlás ütemének némi gyorsulására lehet számítani, az előrejelzések szerint a mutató a jegybanki toleranciasávon belül marad.
A piaci szereplők gyakorlatilag biztosra veszik a mai kamatcsökkentést, sőt, egy márciusi újabb lazítás sem okozna meglepetést.
A figyelem ezért elsősorban a jegybank előretekintő iránymutatására (forward guidance) összpontosul. Bár a rövid távú kamatvágásokat a piac már beárazta, elemzői vélemények szerint a jelenlegi 5,25 százalékos irányadó rátánál alacsonyabb terminális kamatszint is beárazódhat.
Az ING Bank elemzése szerint a legfontosabb devizapiaci események ma az euró–forint árfolyamban történhetnek. A hazai fizetőeszköz az elmúlt két év legerősebb szintjei közelében mozog az euróval szemben.
Ez az árfolyamerősség az egyik kulcstényező, amely lehetővé teszi az MNB számára a kamatcsökkentéshez való visszatérést.
A piacon ugyanakkor jelentős forint vételi (long) pozíciók épültek ki, amelyek részben a magas kamatkülönbözetnek, részben a választások előtti várakozásoknak tudhatók be. A mai nap teszteli majd, hogy e pozícióállomány mekkora része köthető kifejezetten a kamatelőnyhöz.
Bár a kamatcsökkentés ténye már beépült az árakba, az ING Bank elemzői szerint az euró–forint kurzusban némi felfelé irányuló nyomásra lehet számítani. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a piac az árfolyam-emelkedéseket rendre jó beszállási lehetőségnek tekinti újabb forint long pozíciók nyitására.
Az árfolyam a szakértők szerint várhatóan a 379–380-as szintek környékén stabilizálódik, a napon belüli volatilitás azonban megemelkedhet.
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa
Erős kezdés után hirtelen gyengülni kezdett a napot a forint az euró és a dollár ellenében is: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a reggeli 379,1-es szintről mostanra 379,5 környékére emelkedett, míg a dollár kurzusa minimális elmozdulás után a 322,2-es szint környékén mozog.
A mai nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lesz.
A befektetői várakozások azt mutatják, hogy szűk másfél év után megkezdődik a kamatcsökkentési ciklus,
annak lefolyásáról azonban fontos üzeneteket kaphatnak a piacok Varga Mihály délutáni sajtótájékoztatóján.
