Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint

A rövidebb lejáratú japán államkötvények és a jen árfolyama kedden a késői kereskedésben meredeken esett. Ennek oka a Mainicsi napilap beszámolója volt, amely szerint

Takaicsi Szanae miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a további kamatemelések miatt a Bank of Japan elnökével, Ueda Kazuóval tartott múlt heti találkozóján.

A jegybanki kamatpolitikára legérzékenyebb kétéves hozam 3,5 bázisponttal 1,215 százalékra csökkent, ami január 23. óta a legalacsonyabb szint. Az ötéves hozam 4 bázisponttal 1,565 százalékra esett vissza – ez január 9. óta nem látott mélypont –, a jen pedig a dollárral szemben több mint 1 százalékot gyengült.

Ueda korábban úgy jellemezte a múlt hétfői megbeszélést, mint a gazdasági és pénzügyi folyamatokról szóló általános eszmecserét.

A hír különösen érzékenyen érintette a piacokat, mivel a kötvényárak és a jen a február 8-i parlamenti választások óta emelkedő pályán mozogtak

– mutatott rá Ószaki Súicsi, a Meidzsi Jaszuda Asset Management vezető portfóliómenedzsere. Szerinte ez annak a jele lehet, hogy visszatér az úgynevezett "Takaicsi-trade", amely jellemzően a jen gyengülését és a szuperhosszú lejáratú kötvények árfolyamesését (hozamemelkedését) jelenti a kormányzati kiadások növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. A fiskális expanzió ugyanakkor kedvez a hazai részvényeknek.

A február eleji választások előtt jelentős volt a piaci aggodalom Takaicsi laza gazdaságpolitikájával kapcsolatban (ez a jen és a kötvények árfolyamának meredek esésében egyaránt megmutatkozott), a piacok stabilizálása érdekében belengetett intervenciós intézkedések és a miniszterelnök kormányzást stabilizáló győzelme azonban valamelyest elcsendesítette ezeket a hangokat. A választások óta a jen erősödött, a hozamgörbe pedig laposodott, mivel az aggodalmakat fékezte a japán jegybank (BoJ) vártnál korábbi kamatemelésére vonatkozó várakozás.

Ezen narratívát ásta most alá a Takaicsi - Ueda találkozóról megjelenő beszámoló.

A tízéves japán államkötvény hozama változatlanul 2,105 százalékon állt, míg a húszéves hozam 2 bázisponttal 2,89 százalékra, a harmincéves pedig 2,5 bázisponttal 2,875 százalékra mérséklődött.

A hosszú kötvényhozamokban elmaradó reakció némi meglepetésnek számít, mivel a Takaicsi által preferált laza monetáris politika - amely expanzív költségvetési politikával egészül ki - miatt várhatóan magasabb szinten marad a japán infláció, ami erodálja a kötvénybefektetések értékét.