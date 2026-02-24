  • Megjelenítés
Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint
Deviza

Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most egyértelmű jelet kapott a forint

Portfolio
Az MNB kamatdöntő ülésére figyelnek ma a befektetők, a várakozások szerint ugyanis másfél év után újraindulhat a kamatcsökkentési ciklus Magyarországon. Bár a piaci árazások már tükrözik a kamatok esetleges csökkentését, Varga Mihály mai sajtótájékoztatója és a hazai monetáris politika jövőbeli iránya fontos üzeneteket közvetíthet a devizapiacok számára is. A kamatdöntés felé közeledve fokozatosan erősödik a hazai fizetőeszköz árfolyama: az euró jegyzése a reggeli 379,5 feletti szintről 379 alá, míg a dollár árfolyama a 322,3-as szintről 321,5 környékére mérséklődött. Délután meg is kapták a várt jelzést a piacok: az MNB közel másfél év után 25 bázisponttal, 6,25 százalékra csökkentette az irányadó rátát.
Megosztás

Némileg emelkedett a forint árfolyama

Az euró jegyzése 379,2-ig, a dolláré 322,1-ig emelkedett az elmúlt percekben. A közös európai fizetőeszközzel szemben ezzel 0,05 százalékos napi erősödésben, míg a zöldhasú ellenében 0,09 százalékos gyengülésben van a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nem követte érdemi árfolyammozgás az MNB kamatdöntését

Minimálisan változott csak az euró és a dollár jegyzése az MNB kamatdöntését követő percekben: az euróval szembeni kurzus 10, a dollárral szembeni 20 fillérrel mozdult el a bejelentést követő percekben, de azóta mindkét piac korrigálta is a mozgást.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Mindez jól tükrözi, hogy a mostani kamatvágást már jó előre beárazták a piacok, a hír nem okozott semmilyen meglepetést.

Megosztás

Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Ezzel 2024 szeptembere óta először változik az irányadó ráta, sőt a következő hónapokban akár további lazító lépések is jöhetnek még.

Tovább a cikkhez
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Megosztás

Perceken belül érkezik az MNB kamatdöntése

A forint erősödéssel várja a döntést, az euró jegyzése 379,2-ig erősödött az elmúlt percekben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Visszakerült a forint a start mezőre

A nyitás körüli szintre gyengült vissza a forint az elmúlt percekben: az euró jegyzése 379,4, a dolláré 322,2 forintig emelkedett vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megtorpant a forint erősödése

Emelkedett az elmúlt percekben az euró és a dollár jegyzése is: előbbi egysége most kereken 379, utóbbi 322,7 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Araszol tovább a forint

Az elmúlt percekben folytatódott a forint lassú erősödése, az MNB kamatdöntéséhez közeledve már bőven 379 alatt, egészen pontosan 378,65-nél jár az euró-forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális "betegség"

Lengyelországban 6 százalékra, 2021 júniusa óta legmagasabb szintre emelkedett a munkanélküliség januárban a decemberi 5,7 százalékról - közölte a statisztikai hivatal (GUS) kedden.

Tovább a cikkhez
Hiába a rekord mértékű növekedés, a régiós bajnokot is elérte a globális
Megosztás

Stabilan tartja magát a forint

Továbbra is a 379,0 - 379,5-ös sávban mozog az euró árfolyama, a jegyzés most 379,1 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hasonlóan nyugodt a hangulat a dollár-forint piacon is, a zöldhasú jegyzése most minimális forinterősödés után 321,5 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nyomás alá került a japán jegybank, eséssel reagált a jen és a kötvénypiacok is

A rövidebb lejáratú japán államkötvények és a jen árfolyama kedden a késői kereskedésben meredeken esett. Ennek oka a Mainicsi napilap beszámolója volt, amely szerint

Takaicsi Szanae miniszterelnök aggodalmát fejezte ki a további kamatemelések miatt a Bank of Japan elnökével, Ueda Kazuóval tartott múlt heti találkozóján.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jegybanki kamatpolitikára legérzékenyebb kétéves hozam 3,5 bázisponttal 1,215 százalékra csökkent, ami január 23. óta a legalacsonyabb szint. Az ötéves hozam 4 bázisponttal 1,565 százalékra esett vissza – ez január 9. óta nem látott mélypont –, a jen pedig a dollárral szemben több mint 1 százalékot gyengült.

Ueda korábban úgy jellemezte a múlt hétfői megbeszélést, mint a gazdasági és pénzügyi folyamatokról szóló általános eszmecserét.

A hír különösen érzékenyen érintette a piacokat, mivel a kötvényárak és a jen a február 8-i parlamenti választások óta emelkedő pályán mozogtak

– mutatott rá Ószaki Súicsi, a Meidzsi Jaszuda Asset Management vezető portfóliómenedzsere. Szerinte ez annak a jele lehet, hogy visszatér az úgynevezett "Takaicsi-trade", amely jellemzően a jen gyengülését és a szuperhosszú lejáratú kötvények árfolyamesését (hozamemelkedését) jelenti a kormányzati kiadások növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. A fiskális expanzió ugyanakkor kedvez a hazai részvényeknek.

A február eleji választások előtt jelentős volt a piaci aggodalom Takaicsi laza gazdaságpolitikájával kapcsolatban (ez a jen és a kötvények árfolyamának meredek esésében egyaránt megmutatkozott), a piacok stabilizálása érdekében belengetett intervenciós intézkedések és a miniszterelnök kormányzást stabilizáló győzelme azonban valamelyest elcsendesítette ezeket a hangokat. A választások óta a jen erősödött, a hozamgörbe pedig laposodott, mivel az aggodalmakat fékezte a japán jegybank (BoJ) vártnál korábbi kamatemelésére vonatkozó várakozás.

Ezen narratívát ásta most alá a Takaicsi - Ueda találkozóról megjelenő beszámoló.

A tízéves japán államkötvény hozama változatlanul 2,105 százalékon állt, míg a húszéves hozam 2 bázisponttal 2,89 százalékra, a harmincéves pedig 2,5 bázisponttal 2,875 százalékra mérséklődött.

 A hosszú kötvényhozamokban elmaradó reakció némi meglepetésnek számít, mivel a Takaicsi által preferált laza monetáris politika - amely expanzív költségvetési politikával egészül ki - miatt várhatóan magasabb szinten marad a japán infláció, ami erodálja a kötvénybefektetések értékét.

JP10Y
A 10 éves lejáratú japán kötvényhozamok alakulása. Forrás: Trading View.
Megosztás

Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai

Az Európai Unió megállapította, hogy Donald Trump új vámpolitikája megsérti a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés egyes európai termékekre – köztük sajtokra és más mezőgazdasági árukra – a megegyezésben rögzített 15 százalékos felső határ fölé emeli a vámtételeket - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Nyíltan megszegik az EU-s megállapodást Trump legújabb vámjai
Megosztás

Magára talált a forint

Erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz a nagy nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró árfolyama az elmúlt pecekben 379 forint alá csökkent, míg a dollár jegyzése 321,5-ig mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága

Folyamatosan csökkennek a német tőzsdei vállalatok kínai bevételei. A Handelsblatt Research Institute számításai szerint a DAX-, MDAX- és SDAX-cégek Kínából származó árbevételének részaránya négy év alatt csaknem egyötödével, 18,6 százalékról 14,9 százalékra esett vissza. A visszaesés szinte minden ágazatot érint – egyetlen kivétellel - számolt be a Handelsblatt.

Tovább a cikkhez
Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága
Megosztás

Oldalazik a forint

Az euró árfolyama a 379,4, a dolláré a 321,9-es szint körül ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás

Orbán Viktor kormányfő keddi válaszlevelében közölte az António Costával, az EU-tagállamokat képviselő Európai Tanács elnökével, hogy Magyarország addig nem támogat Ukrajna számára kedvező uniós döntést, amíg nem indul újra az orosz olajszállítás a Barátság vezetéken. Közben Ukrajna február 25-re halasztotta a vezeték újraindítását, miközben azt állítja: a helyreállítás az orosz támadások okozta károk miatt még nem zárult le.

Tovább a cikkhez
Egyre jobban kiéleződik a harc Orbán Viktor és az Európai Tanács között, itt az újabb ütésváltás
Megosztás

Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben

Donald Trump új, globális vámpótléka végül 10 százalékos szinten lépett életbe kedden, annak ellenére, hogy az elnök a hétvégén jelezte: 15 százalékra kívánja emelni azt. A lépés számos amerikai szövetségest érint hátrányosan, és több korábban megkötött kétoldalú kereskedelmi megállapodást is alááshat - tudósított a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Életbe léptek Trump legújabb vámjai, de van egy csavar a történetben
Megosztás

Enyhe gyengülésben a forint

Minimálisan emelkedett az árfolyam az elmúlt percekben az euró-forint és a dollár-forint piacokon. A közös európai fizetőeszköz árfolyama most 379,6, a dolláré 322,3 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Az MNB-re figyelnek ma a piacok - Jöhet a kamatcsökkentés

Az ING Bank szakértői szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hosszú szünet után ma újraindítja kamatcsökkentési ciklusát. A legutóbbi lazításra még 2024 szeptemberében került sor. A lépést a kedvező inflációs környezet és a piaci folyamatok egyaránt alátámasztják.

A januári infláció 2,1 százalékra mérséklődött, ami érdemben az MNB inflációs célja alatt van, és a maginflációs mutatók többsége is kedvező tendenciát jelez. Bár az év hátralévő részében a pénzromlás ütemének némi gyorsulására lehet számítani, az előrejelzések szerint a mutató a jegybanki toleranciasávon belül marad.

A piaci szereplők gyakorlatilag biztosra veszik a mai kamatcsökkentést, sőt, egy márciusi újabb lazítás sem okozna meglepetést.

A figyelem ezért elsősorban a jegybank előretekintő iránymutatására (forward guidance) összpontosul. Bár a rövid távú kamatvágásokat a piac már beárazta, elemzői vélemények szerint a jelenlegi 5,25 százalékos irányadó rátánál alacsonyabb terminális kamatszint is beárazódhat.

Az ING Bank elemzése szerint a legfontosabb devizapiaci események ma az euró–forint árfolyamban történhetnek. A hazai fizetőeszköz az elmúlt két év legerősebb szintjei közelében mozog az euróval szemben.

Ez az árfolyamerősség az egyik kulcstényező, amely lehetővé teszi az MNB számára a kamatcsökkentéshez való visszatérést.

A piacon ugyanakkor jelentős forint vételi (long) pozíciók épültek ki, amelyek részben a magas kamatkülönbözetnek, részben a választások előtti várakozásoknak tudhatók be. A mai nap teszteli majd, hogy e pozícióállomány mekkora része köthető kifejezetten a kamatelőnyhöz.

Kapcsolódó cikkünk

Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását

Bár a kamatcsökkentés ténye már beépült az árakba, az ING Bank elemzői szerint az euró–forint kurzusban némi felfelé irányuló nyomásra lehet számítani. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a piac az árfolyam-emelkedéseket rendre jó beszállási lehetőségnek tekinti újabb forint long pozíciók nyitására.

Az árfolyam a szakértők szerint várhatóan a 379–380-as szintek környékén stabilizálódik, a napon belüli volatilitás azonban megemelkedhet.

Megosztás

Közel másfél éve nem történt ilyen Magyarországon - Most eldőlhet a forint sorsa

Erős kezdés után hirtelen gyengülni kezdett a napot a forint az euró és a dollár ellenében is: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a reggeli 379,1-es szintről mostanra 379,5 környékére emelkedett, míg a dollár kurzusa minimális elmozdulás után a 322,2-es szint környékén mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntő ülése lesz.

A befektetői várakozások azt mutatják, hogy szűk másfél év után megkezdődik a kamatcsökkentési ciklus,

annak lefolyásáról azonban fontos üzeneteket kaphatnak a piacok Varga Mihály délutáni sajtótájékoztatóján.

Kapcsolódó cikkünk

Kell félteni a forintot a keddi kamatdöntéstől?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Saját tábornoka figyelmeztette Trumpot: ha ezt meglépi, Amerika végtelen háborúba ragadhat bele
Itt van a fordulat: hatalmas ukrán ellentámadásról jönnek hírek – Már Európa legerősebb vezetője is megszólalt
380 körül billeg a forint - Mi lesz vele, ha kedden csökken a kamat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility