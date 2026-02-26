Hároméves csúcson a deviza, meglepő lépést tett a jegybank

A jegybank csütörtökön 6,9228-as szintre állította a jüan dollárral szembeni napi referenciaárfolyamát, ami sorozatban a második erősítést jelentette. Eközben az offshore jüan a nap folyamán 0,3 százalékot erősödött, és elérte a 6,8357-es szintet.
Ilyen erős árfolyamot utoljára 2023 áprilisában jegyeztek.
A felértékelődés hátterében több tényező húzódik meg:
- az élénk devizakonverzió,
- az amerikai-kínai kapcsolatok javulása,
- valamint a dollár széles körű gyengülése.
A referenciaárfolyam szintje arra utal, hogy a kínai hatóságok nyitottá váltak a jüan mérsékelt erősödésére. Ez a lépés elősegítené a tőkebeáramlást, enyhítené a kereskedelmi feszültségeket, továbbá szolgálná a valuta nemzetköziesítésének hosszú távú célját.
A lényegi üzenet az, hogy a hatóságok nem próbálják megállítani a felértékelődést, csupán arra ügyelnek, hogy az ügető tempóban, ne pedig vágtában történjen
– fogalmazott Kun Goh, az Australia & New Zealand Banking Group ázsiai kutatási vezetője.
Tavaly a jüan mintegy 16 százalékkal lehetett alulértékelt az IMF friss becslése szerint, így kétségtelenül van tér a felértékelődésre.
A népbank hozzáállása némileg meglepte a piacot. Erre utal legalábbis, hogy a csütörtöki középárfolyam 610 bázisponttal bizonyult gyengébbnek a Bloomberg felmérésében szereplő piaci várakozásoknál, ami rekordmértékű eltérést jelent a gyengítés irányába.
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Nem kell kommunizmus a futballba
Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
