Hároméves csúcson a deviza, meglepő lépést tett a jegybank

A jegybank csütörtökön 6,9228-as szintre állította a jüan dollárral szembeni napi referenciaárfolyamát, ami sorozatban a második erősítést jelentette. Eközben az offshore jüan a nap folyamán 0,3 százalékot erősödött, és elérte a 6,8357-es szintet.

Ilyen erős árfolyamot utoljára 2023 áprilisában jegyeztek.

A felértékelődés hátterében több tényező húzódik meg:

az élénk devizakonverzió,

az amerikai-kínai kapcsolatok javulása,

valamint a dollár széles körű gyengülése.

A referenciaárfolyam szintje arra utal, hogy a kínai hatóságok nyitottá váltak a jüan mérsékelt erősödésére. Ez a lépés elősegítené a tőkebeáramlást, enyhítené a kereskedelmi feszültségeket, továbbá szolgálná a valuta nemzetköziesítésének hosszú távú célját.

A lényegi üzenet az, hogy a hatóságok nem próbálják megállítani a felértékelődést, csupán arra ügyelnek, hogy az ügető tempóban, ne pedig vágtában történjen

– fogalmazott Kun Goh, az Australia & New Zealand Banking Group ázsiai kutatási vezetője.

Tavaly a jüan mintegy 16 százalékkal lehetett alulértékelt az IMF friss becslése szerint, így kétségtelenül van tér a felértékelődésre.

A népbank hozzáállása némileg meglepte a piacot. Erre utal legalábbis, hogy a csütörtöki középárfolyam 610 bázisponttal bizonyult gyengébbnek a Bloomberg felmérésében szereplő piaci várakozásoknál, ami rekordmértékű eltérést jelent a gyengítés irányába.

