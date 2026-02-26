  • Megjelenítés
Hároméves csúcson a deviza, meglepő lépést tett a jegybank
Deviza

Hároméves csúcson a deviza, meglepő lépést tett a jegybank

Portfolio
A kínai jüan közel hároméves csúcsra erősödött a dollárral szemben – hívta fel a figyelmet a Bloomberg. A Kínai Népbank (PBOC) a napi középárfolyam újabb emelésével jelezte: tolerálja a nemzeti valuta ellenőrzött felértékelődését.

A jegybank csütörtökön 6,9228-as szintre állította a jüan dollárral szembeni napi referenciaárfolyamát, ami sorozatban a második erősítést jelentette. Eközben az offshore jüan a nap folyamán 0,3 százalékot erősödött, és elérte a 6,8357-es szintet.

Ilyen erős árfolyamot utoljára 2023 áprilisában jegyeztek.

A felértékelődés hátterében több tényező húzódik meg:

  • az élénk devizakonverzió,
  • az amerikai-kínai kapcsolatok javulása,
  • valamint a dollár széles körű gyengülése.

A referenciaárfolyam szintje arra utal, hogy a kínai hatóságok nyitottá váltak a jüan mérsékelt erősödésére. Ez a lépés elősegítené a tőkebeáramlást, enyhítené a kereskedelmi feszültségeket, továbbá szolgálná a valuta nemzetköziesítésének hosszú távú célját.

A lényegi üzenet az, hogy a hatóságok nem próbálják megállítani a felértékelődést, csupán arra ügyelnek, hogy az ügető tempóban, ne pedig vágtában történjen

– fogalmazott Kun Goh, az Australia & New Zealand Banking Group ázsiai kutatási vezetője.

Tavaly a jüan mintegy 16 százalékkal lehetett alulértékelt az IMF friss becslése szerint, így kétségtelenül van tér a felértékelődésre.

A népbank hozzáállása némileg meglepte a piacot. Erre utal legalábbis, hogy a csütörtöki középárfolyam 610 bázisponttal bizonyult gyengébbnek a Bloomberg felmérésében szereplő piaci várakozásoknál, ami rekordmértékű eltérést jelent a gyengítés irányába.

