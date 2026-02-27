Ez már a fordulat a forint árfolyamában?

A forint mostanra határozott irányt vett a pénteki kereskedésben, ám a leértékelődés mértéke egyelőre így sem nevezhető jelentősnek. A hazai fizetőeszköz igazából az elmúlt néhány nap felülteljesítéséből ad vissza, egyfajta korrekció a túlhúzás után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Még jobban ki lehet fejezni a forint relatív teljesítményét, ha a régiós versenytárs devizájához viszonyítjuk mozgását. A lengyel zloty ellenében a 89,20-as szint fölé került a hazai deviza árfolyama, azok után, hogy az elmúlt napokban a 90-es szintet törte át, és több mint kétéves csúcsán is járt a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Egyfajta korrekciót láthatunk tehát az elmúlt hetek hatalmas menetelése után a forint esetében. Az is könnyedén elképzelhető, hogy csak pihenőt tart a forint, és felértékelődését folytatni fogja, bár az áprilisi parlamenti választás kulcsfontosságú lehet a magyar eszközök megítélése szempontjából.

A dollár ellenében is gyengülget a forint: