Egyhónapos mélypontra küldte a forintot a háború

Az ausztrál dollár az ázsiai kereskedés elején 1,2 százalékot zuhant, elérve a 0,7033 dolláros szintet. Később azonban az árfolyam 0,7107 dollárnál stabilizálódott, majd onnan gyorsan visszaugrott 0,8 százalékot gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.

Az új-zélandi dollár hasonló pályát járt be: egészen 1.68120-ig esett, majd a veszteség jelentős részét ledolgozva 1,668-ig ment le az árfolyam hajnalban, ahonnan aztán újra visszagyengült 1,68-ig új-zélandi dollárig ugrott egy zöldhasú.

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.

Az euró nagyot gyengült a tengeri olajkészletei miatt jelentős exportőrnek számító Norvégia devizájával, a koronával szemben: a közös európai fizetőeszköz több mint kétéves mélypontra gyengült a koronával szemben, 11,1756-ig, ami 2023 decembere óta nem látott szintet jelent. Norvégia olajkészleteire nagyobb lehet a kereslet, miután a közel-keleti ellátási útvonalak a konfliktus miatt bizonytalanná váltak.