Egyhónapos mélypontra küldte a forintot a háború
Egyhónapos mélypontra küldte a forintot a háború

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Hétfő reggel rögtön jelentős gyengülésnek indult a forint a hétvégi közel-keleti háború hatására, majd kora délután jött a gyengülés második hulláma. így az euró jegyzése 382-ig emelkedett, ami egyhónapos csúcsot jelent.
Kicsit magára talált a forint estére

A délutáni nagy gyengülést követően úgy fest hétfő este kicsit magára talált a forint. A magyar valuta dollárral szembeni jegyzése 379 alá is benézett.

Az amerikai dollárral szemben szintén javított a pozícióján a forint. A dollár/forint jegyzés estére 324,5 környéki szintig erősödött vissza, miután kora este 327 fölé is felszúrt az árfolyam.

327 felett is járt a forint a dollárral szemben

A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus árnyékában büntetik a forintot a befektetők hétfőn. A magyar valuta a dollárral szemben 327 felett is járt kora este, amelyre az elmúlt egy hónapban nem volt példa.

Az euróval szemben a mai nap folyamán szintén egyhavi mélypontra süllyedt a forint árfolyama. Kora estére kicsit sikerült kapaszkodni a a magyar valutának, jelenleg pedig 381-as szinten tanyázik a jegyzés.

Újabb mélypontot ért el a forint - még tartogathat meglepetéseket az este

A dollárral szemben új napi mélypontjára csökkent a forint, így estére 326,5 fölé is benézett a magyar deviza.

Az euróval szemben is gyengébb pozíciókat fog a forint, de itt egyelőre nincs új mélypont, és egyelőre sikerült 381,5 alatt tartania magát legutóbbi erősödése óta.

Az euró újabb lokális mélyponton

Több mint egy havi mélypontra gyengült az euró a dollárral szemben, a kockázatkerülő piaci hangulat mellett az árfolyam már 1,167 környékére jött le.

Nem adja fel a forint, talán most megkapaszkodhat

Úgy tűnik harmadjára stabilizálódhat a forint, az árfolyam a napi mélypontjáról éppen ismét be tudott nézni a 380-as lélektani határ alá az euróval szemben. Jelenleg megint e fölött jár a kurzus, de éles mozgás egyelőre nem figyelhető meg.

A dollárral szemben stabilabbnak látszik a helyzet, hiszen itt 325 alatt állt meg a kurzus. Jelenleg a forint 324,8 magasságában oldalazik.

Továbbra is mélyponton a forint

Ugyan az elmúlt egy órában két kísérletet is tett a magyar deviza és az euróval szemben egyszer 380,3 alá is benézett, mind kétszer visszacsúszott a 381,5 fölé.

Hasonló a helyzet a dollárral szemben, ahol 326 felé csúszott vissza a forint, de most úgy látszik harmadjára is megpróbálja a visszamászást.

Tovább halmozza a rekordokat régiós versenytársunk, de nem mind arany, ami fénylik

Lengyelország gazdasága 2025 utolsó negyedévében éves alapon 4,0 százalékkal bővült, amit elsősorban az erős fogyasztás és a beruházások élénkülése hajtott - írta az ING Bank. A pénzintézet szakértői szerint 2026-ra 3,7 százalékos GDP-növekedés várható, a 4 százalék feletti várakozásokat a jelenlegi helyzetben túlzottan optimistának tartják.

Bekövetkezett, amitől tartottak: kritikus fontosságú országot ért támadás, elszabadultak az árak Európában

A QatarEnergy hétfőn közölte, hogy felfüggesztette az LNG-termelést, miután iráni drónok csapást mértek a központi ipari komplexumára - számolt be a Bloomberg. A bejelentésre percek alatt 25 százalékkal emelkedtek az európai gázárak. A közel-keleti konfliktus eszkalációja az egész térség olaj- és gázinfrastruktúráját veszélyezteti.

Még mindig főleg a forintot büntetik

A magyar deviza 1,1%-os esése mellett a lengyel zloty ma 0,4%-ot veszített, a cseh korona 0,2%-os gyengülést mutat, míg a román lej stagnál az euróval szemben.

A dollár-forint árfolyam még csúnyábban néz ki: 2%-kal 325 fölé emelkedett a jegyzés.

Betett az iráni háború - havi mélypontjára került a forint

Napi mélypontja után az egy havit is elérte a forint, amely utoljára január végén járt 382 felett az euróval szemben. A gyengülés most az 381,75-ön torpant meg egy hirtelen zuhanás után.

A dollárral szemben még határozottabb a gyengülés, ott jelenleg 326,5-höz közelít a forint és egyelőre nem látszik megállni.

Napi mélypontjára zuhant a forint

Az euróval szemben megdöntötte napi mélypontját a forint, ami a reggeli 381 utáni széles sávú tusakodás után most 381,15-ös szintre gyengült.

A dollárral szemben még drasztikusabb a helyzet, ott majdnem fél egységgel előzte meg a korábbi mélypontot, így 325,6 felé is benézett a forint.

Határátlépés: megint 380 felett a forint

Az elmúlt négy órában egy erősen ingadozó 2,5-2,75 egységes sávban mozgott az euróval szemben a forint, amely most ismét 380 felett jár. Egy pillanatra 380,4-re is felugrott, de gyorsan visszatért a 380,1-380,2-es sávba.

A dollárral szemben 324,55 volt a forint leggyengébb pontja ugyanebben az időtartamban. Itt jelenleg 324,2 és 324,4 között mozog az árfolyam.

Gyengülőben a forint, újból a határszint közelébe kerülhet

Egyre élesebb pályán veszít a forint értékéből. Az elmúlt 20 percben egy teljes egységet veszített az euróval szemben, így jelenleg 379,7 közelében, újra a 380-as határérték felé tart a magyar deviza.

A dollárral szemben szinte megegyező tendencia mutatkozott. Itt 322,6-ról gyengült 323,7-re ugyanebben az időszakban.

Némi oldalazás után ismét erősödni látszik a forint

Az euróval szemben újból a 379-es szint alatt a magyar deviza, amely fokozatosan próbál javítani pozícióján. Jelenleg 378,6-nál jár a forint, amely megint a masszív gyengülés megelőző hajlani értékekhez közelít.

Ezzel szemben az amerikai dollárhoz képest most éppen egy meglehetősen mérsékelt gyengülő tendenciát mutat a szűk 322,5-322,75-ös sávban.

A teljes világgazdaság megrogyasztásával fenyeget a közel-keleti konfliktus

Az Irán elleni összehangolt amerikai–izraeli katonai csapások alapjaiban rendezhetik át a közel-keleti erőviszonyokat. A konfliktus kimenetelétől függően ez a világgazdaságra és a pénzpiacokra is súlyos következményekkel járhat. Bár a helyzet óráról órára változik, piaci szempontból két fő forgatókönyv rajzolódik ki, amelyek között drámai a különbség - tudósított az ING Bank.

Váratlan fordulatot vett a helyzet Európa egyik vezető gazdaságában

A francia feldolgozóipar februárban is a bővülési tartományban maradt, miután a beszerzésimenedzser-index (BMI) a várakozásokat felülmúlva az 50 pontos küszöbérték felett alakult – derül ki az S&P Global legfrissebb adataiból.

Megtorpant, majd ismét esésnek indult a forint

Ugyan a forint úgy tűnt visszakorrigálhat a nyitás előtti stabilabb szintjére, 378,3-nál megállt a menetelés, és mostanra ismét 379-379,5-es sávban mozog az euróval szemben.

A dollárral szemben valamivel visszafogottabb volt az erősödés, de ott is visszafordult a magyar deviza. Jelenleg 323 és 323,4 között mozog az amerikai pénznemhez képest.

Hatalmasat ugrott Izrael devizája a háború kitörésével

Az izraeli sékel szerdán 30 éves csúcsot ért el a dollárral szemben: az árfolyam 3,0854-ig erősödött, amelyre 1996 márciusa óta nem volt példa.

Az izraeli fizetőeszköz idén mintegy 3 százalékkal értékelődött fel a dollárhoz képest, az elmúlt egy évben pedig közel 18 százalékos erősödést mutatott. Az árfolyam emelkedését a dollár globális gyengülése, valamint a gázai háborút követő izraeli gazdasági helyreállás egyaránt támogatta, most pedig az iráni háború is támogatólag hat.

A sékel ereje kulcsszerepet játszott abban, hogy az izraeli jegybank a hónap elején váratlanul kamatot csökkentett. Ez volt a második egymást követő, 25 bázispontos vágás. Az erős valuta ugyanis segít féken tartani az inflációs nyomást.

Az eurógyengülés egyelőre megállt

Miután a kanadai dollárhoz képest az 1,6-os kulcsszint alá is benézett reggel az árfolyam, az euró 1,602-ig korrigált mostanra.

A norvég koronával szemben pedig a közös európai deviza árfolyam 11,162 közelébe jött vissza a korábbi több mint kétéves csúcsott jelentő 11,143-as szintről.

Nagy hajrában a forint, megindult az erősödés útján

A reggeli zuhanás után szinte teljesen visszahozta magát a forint, amely mostanra az euróval szemben 378,1-re erősödött vissza az euróval szemben.

A dollárral szemben is erősödött, de ott még nem érte el a 322 alatti nyitószintet. Jelenleg a 322,6-323-as sávban mozog, ami így is jelentős erősödés a hirtelen 4 egységnyi gyengülés után.

Megállt az euró gyengülése

Az európai energiaellátással kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek a közel-keleti háborús helyzet miatt, valamint a dollár hagyományos menedékdeviza szerepe is gyengítette az eurót. Azonban az első sokk után elkezdett visszakorrigálni a közös európai deviza. A január közepi mélypontjáról, 1,169-ről elkezdett visszaerősödni az euró, most már 1,172-nél jár az árfolyam.

Nem erre a hírre akart ébredni a német kormány

A német kiskereskedelmi forgalom januárban a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza, ami újabb kedvezőtlen jelet küld Európa legnagyobb gazdaságának állapotáról – közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis).

Újra zuhanásnak indult a forint

Ismét lélektani határa közelében a forint, amely egy rövid vágta után, újra 380,1-ig gyengült az euróval szemben, majd 379,7-ig sikerült visszaerősödnie.

Hasonló forma mutatkozik a dollárral szemben is. Ott kis híján 324,8-ig gyengült a forint, majd gyorsan visszakapaszkodott a 324,5 alá.

Hátraarcot vett a forint, megindult az erősödés útján

A 381 egységig való gyengülés után feltámadni látszik a forint és már 379,2 alá is benézett az euróval szemben. Jelenleg a 379,4-379,6-os tartományban mozog.

A dollárral szemben kis híján 323,6-ig sikerült mennie a magyar devizának, de már ismét kicsivel 324 felett jár az USD/HUF árfolyam.

Az idén is szenved a magyar export

Éves alapon 9,9%-kal, az előző hónaphoz képest 3,2%-kal csökkent a kivitel volumene januárban - jelentette a KSH. A gyenge exportadat meg is pecsételte a külkereskedelmi egyenleg sorsát: az év első hónapja hagyományosan magas többletet szokott hozni, ezúttal csak nullszaldóra futotta.

Lélektani határon táncol a forint

A hatalmas reggeli gyengülés után némileg erőre látszik kapni a magyar deviza és éppen csak 379,9 alá ment az euróval szemben.

Eközben a dollár szemben is erősített. Ott a 325,1-es mélypontról 324,5 környékére küzdötte vissza magát.

Már 381 forintnál jár az euró

Gyengül tovább a forint, a reggeli órákban már 381-ig szúrt fel az árfolyam a közel-keleti háborús helyzet miatt. Ez már napon belül 4,2 egységnyi gyengülést jelent. Túl azon, hogy a forint magas bétájú deviza, ami érzékenyebb a külső sokkokra, most az is különleges helyzetet teremt, hogy a magyar olajellátást korábban gyakorlatilag 100 százalékban biztosító Barátság kőolajvezetéken gyakorlatilag egy hónapja nincs áramlás egy orosz dróntámadást követően.

A dollárhoz képest is látványosan gyengül a forint, már 325 környékén jár a váltás, ami több mint 6 egységnyi gyengülés a pénteki zárószinthez képest. Január óta nem volt ennyire gyenge a magyar valuta.

Alulteljesítő a forint

A forint már 380-ig gyengült az euróval szemben, így egy hétnyi erősödését pár óra alatt elveszítette a magyar valuta. Ez 0,6 százalékos gyengülést jelent már.

A forint így is alulteljesítő a régiós devizákkal szemben: a zloty esetében az euróárfolyam 0,4 százalékkal 4,239-ig ugrott.

A cseh korona viszont gyakorlatilag alig változott, 24,25-ig ment fel az árfolyam, ami 0,08 százalékos gyengülést jelent csak.

A svájci frank 1,105 fölé erősödött az euróval, a dollárhoz hasonlóan menedékdevizaként profitál a geopolitikai bizonytalanságokból.

Hosszabb távú kitekintés

Tegnap este a közép távú kilátások kapcsán a következőket írtuk:

Háború esetén hajlamos az ember az érzelmekre hagyatkozni, azonban a hatások racionális végiggondolásához vannak kapaszkodók. A profi befektetők ilyenkor néhány alapkérdést tesznek fel maguknak:

  • Sérül-e a hosszú távú gazdasági növekedés?
  • Sérül-e a vállalatok profitabilitása?
  • Megváltoznak-e tartósan az inflációs kilátások?
  • Tartósan arrébb kerülhet-e a diszkontráta?
  • Kockázatosabb hely lett-e a világ?

Ezek a kérdések a hétfői pánikszerű pozíciózárások közben is ott lesznek a profik fejében. De

a pár hetes, 1-2 hónapos viselkedés szempontjából legalább ennyire számít a kontextus, a piac belső szerkezete és a pozícionáltság is.

Márpedig a mostani kontextus egyáltalán nem kedvező:

Megrántották a nyersanyagvalutákat is

Az ausztrál dollár az ázsiai kereskedés elején 1,2 százalékot zuhant, elérve a 0,7033 dolláros szintet. Később azonban az árfolyam 0,7107 dollárnál stabilizálódott, majd onnan gyorsan visszaugrott 0,8 százalékot gyengült. 

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.

Az új-zélandi dollár hasonló pályát járt be: egészen 1.68120-ig esett, majd a veszteség jelentős részét ledolgozva 1,668-ig ment le az árfolyam hajnalban, ahonnan aztán újra visszagyengült 1,68-ig új-zélandi dollárig ugrott egy zöldhasú.

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.

Az euró nagyot gyengült a tengeri olajkészletei miatt jelentős exportőrnek számító Norvégia devizájával, a koronával szemben: a közös európai fizetőeszköz több mint kétéves mélypontra gyengült a koronával szemben, 11,1756-ig, ami 2023 decembere óta nem látott szintet jelent. Norvégia olajkészleteire nagyobb lehet a kereslet, miután a közel-keleti ellátási útvonalak a konfliktus miatt bizonytalanná váltak.

Irányba álltak a devizák

A dollár folytatja az erősödését, a forint pedig a gyengülését. Ennek megfelelően:

  • az EURUSD 0,7%-os elmozdulást látunk, 1,173-nál van a kurzus,
  • az EURHUF 0,6%-os forintgyengülést mutat, 379 fölé szúrt az árfolyam,
  • az USDHUF 1,3%-os dollárerőt mutat, 323 felett járunk.
Kitört a háború, a forint is megérzi

A hétvégén az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a konfliktus pedig egyelőre inkább az eszkaláció jeleit mutatja.

A kockázatkerülés erősödése már reggeli órákban érezhető a devizapiacokon. A minket leginkább érintő forint-euró kurzus réssel nyitott: pénteken még a 375-ös támasszal harcolt a fizetőeszközünk, most 378 és 379 között mozog az árfolyam. Ugyanakkor egyelőre nem beszélhetünk drasztikus gyengülésről, hiszen a múlt hét szerdai látványos erősödésből volt mit visszaadni. Mindenesetre ma kiderül, hogy

a globális turbulenciák mellett mi marad a befektetők fejében a Tisza-betből és a jegybank igen óvatos kommunikáció mellett végrehajtott kamatvágásából.

A dollár az euróval szemben fél százalékos erősödésben van, pénteken a világ legaktívabban kereskedett devizapárja 1,182 körül zárt, jelenleg érdemi hullámzás mellett 1,175-nél jár az árfolyam.

A két fenti árfolyamból következik, hogy a forint a dollárral szemben nagyobbat gyengült, immár közel 1%-ot. A pénteki 319-es zárás után ma 322-nél nyitottunk. Itt is elmondhatjuk, hogy egyelőre a múlt heti erősödés visszaadása történt, nem beszélhetünk gyenge szintekről.

