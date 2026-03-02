Egyhónapos mélypontra küldte a forintot a háború

Kicsit magára talált a forint estére
A délutáni nagy gyengülést követően úgy fest hétfő este kicsit magára talált a forint. A magyar valuta dollárral szembeni jegyzése 379 alá is benézett.
Az amerikai dollárral szemben szintén javított a pozícióján a forint. A dollár/forint jegyzés estére 324,5 környéki szintig erősödött vissza, miután kora este 327 fölé is felszúrt az árfolyam.
327 felett is járt a forint a dollárral szemben
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus árnyékában büntetik a forintot a befektetők hétfőn. A magyar valuta a dollárral szemben 327 felett is járt kora este, amelyre az elmúlt egy hónapban nem volt példa.
Az euróval szemben a mai nap folyamán szintén egyhavi mélypontra süllyedt a forint árfolyama. Kora estére kicsit sikerült kapaszkodni a a magyar valutának, jelenleg pedig 381-as szinten tanyázik a jegyzés.
Újabb mélypontot ért el a forint - még tartogathat meglepetéseket az este
A dollárral szemben új napi mélypontjára csökkent a forint, így estére 326,5 fölé is benézett a magyar deviza.
Az euróval szemben is gyengébb pozíciókat fog a forint, de itt egyelőre nincs új mélypont, és egyelőre sikerült 381,5 alatt tartania magát legutóbbi erősödése óta.
Az euró újabb lokális mélyponton
Több mint egy havi mélypontra gyengült az euró a dollárral szemben, a kockázatkerülő piaci hangulat mellett az árfolyam már 1,167 környékére jött le.
Nem adja fel a forint, talán most megkapaszkodhat
Úgy tűnik harmadjára stabilizálódhat a forint, az árfolyam a napi mélypontjáról éppen ismét be tudott nézni a 380-as lélektani határ alá az euróval szemben. Jelenleg megint e fölött jár a kurzus, de éles mozgás egyelőre nem figyelhető meg.
A dollárral szemben stabilabbnak látszik a helyzet, hiszen itt 325 alatt állt meg a kurzus. Jelenleg a forint 324,8 magasságában oldalazik.
Továbbra is mélyponton a forint
Ugyan az elmúlt egy órában két kísérletet is tett a magyar deviza és az euróval szemben egyszer 380,3 alá is benézett, mind kétszer visszacsúszott a 381,5 fölé.
Hasonló a helyzet a dollárral szemben, ahol 326 felé csúszott vissza a forint, de most úgy látszik harmadjára is megpróbálja a visszamászást.
Tovább halmozza a rekordokat régiós versenytársunk, de nem mind arany, ami fénylik
Lengyelország gazdasága 2025 utolsó negyedévében éves alapon 4,0 százalékkal bővült, amit elsősorban az erős fogyasztás és a beruházások élénkülése hajtott - írta az ING Bank. A pénzintézet szakértői szerint 2026-ra 3,7 százalékos GDP-növekedés várható, a 4 százalék feletti várakozásokat a jelenlegi helyzetben túlzottan optimistának tartják.
Bekövetkezett, amitől tartottak: kritikus fontosságú országot ért támadás, elszabadultak az árak Európában
A QatarEnergy hétfőn közölte, hogy felfüggesztette az LNG-termelést, miután iráni drónok csapást mértek a központi ipari komplexumára - számolt be a Bloomberg. A bejelentésre percek alatt 25 százalékkal emelkedtek az európai gázárak. A közel-keleti konfliktus eszkalációja az egész térség olaj- és gázinfrastruktúráját veszélyezteti.
Még mindig főleg a forintot büntetik
A magyar deviza 1,1%-os esése mellett a lengyel zloty ma 0,4%-ot veszített, a cseh korona 0,2%-os gyengülést mutat, míg a román lej stagnál az euróval szemben.
A dollár-forint árfolyam még csúnyábban néz ki: 2%-kal 325 fölé emelkedett a jegyzés.
Betett az iráni háború - havi mélypontjára került a forint
Napi mélypontja után az egy havit is elérte a forint, amely utoljára január végén járt 382 felett az euróval szemben. A gyengülés most az 381,75-ön torpant meg egy hirtelen zuhanás után.
A dollárral szemben még határozottabb a gyengülés, ott jelenleg 326,5-höz közelít a forint és egyelőre nem látszik megállni.
Napi mélypontjára zuhant a forint
Az euróval szemben megdöntötte napi mélypontját a forint, ami a reggeli 381 utáni széles sávú tusakodás után most 381,15-ös szintre gyengült.
A dollárral szemben még drasztikusabb a helyzet, ott majdnem fél egységgel előzte meg a korábbi mélypontot, így 325,6 felé is benézett a forint.
Határátlépés: megint 380 felett a forint
Az elmúlt négy órában egy erősen ingadozó 2,5-2,75 egységes sávban mozgott az euróval szemben a forint, amely most ismét 380 felett jár. Egy pillanatra 380,4-re is felugrott, de gyorsan visszatért a 380,1-380,2-es sávba.
A dollárral szemben 324,55 volt a forint leggyengébb pontja ugyanebben az időtartamban. Itt jelenleg 324,2 és 324,4 között mozog az árfolyam.
Gyengülőben a forint, újból a határszint közelébe kerülhet
Egyre élesebb pályán veszít a forint értékéből. Az elmúlt 20 percben egy teljes egységet veszített az euróval szemben, így jelenleg 379,7 közelében, újra a 380-as határérték felé tart a magyar deviza.
A dollárral szemben szinte megegyező tendencia mutatkozott. Itt 322,6-ról gyengült 323,7-re ugyanebben az időszakban.
Némi oldalazás után ismét erősödni látszik a forint
Az euróval szemben újból a 379-es szint alatt a magyar deviza, amely fokozatosan próbál javítani pozícióján. Jelenleg 378,6-nál jár a forint, amely megint a masszív gyengülés megelőző hajlani értékekhez közelít.
Ezzel szemben az amerikai dollárhoz képest most éppen egy meglehetősen mérsékelt gyengülő tendenciát mutat a szűk 322,5-322,75-ös sávban.
A teljes világgazdaság megrogyasztásával fenyeget a közel-keleti konfliktus
Az Irán elleni összehangolt amerikai–izraeli katonai csapások alapjaiban rendezhetik át a közel-keleti erőviszonyokat. A konfliktus kimenetelétől függően ez a világgazdaságra és a pénzpiacokra is súlyos következményekkel járhat. Bár a helyzet óráról órára változik, piaci szempontból két fő forgatókönyv rajzolódik ki, amelyek között drámai a különbség - tudósított az ING Bank.
Váratlan fordulatot vett a helyzet Európa egyik vezető gazdaságában
A francia feldolgozóipar februárban is a bővülési tartományban maradt, miután a beszerzésimenedzser-index (BMI) a várakozásokat felülmúlva az 50 pontos küszöbérték felett alakult – derül ki az S&P Global legfrissebb adataiból.
Megtorpant, majd ismét esésnek indult a forint
Ugyan a forint úgy tűnt visszakorrigálhat a nyitás előtti stabilabb szintjére, 378,3-nál megállt a menetelés, és mostanra ismét 379-379,5-es sávban mozog az euróval szemben.
A dollárral szemben valamivel visszafogottabb volt az erősödés, de ott is visszafordult a magyar deviza. Jelenleg 323 és 323,4 között mozog az amerikai pénznemhez képest.
Hatalmasat ugrott Izrael devizája a háború kitörésével
Az izraeli sékel szerdán 30 éves csúcsot ért el a dollárral szemben: az árfolyam 3,0854-ig erősödött, amelyre 1996 márciusa óta nem volt példa.
Az izraeli fizetőeszköz idén mintegy 3 százalékkal értékelődött fel a dollárhoz képest, az elmúlt egy évben pedig közel 18 százalékos erősödést mutatott. Az árfolyam emelkedését a dollár globális gyengülése, valamint a gázai háborút követő izraeli gazdasági helyreállás egyaránt támogatta, most pedig az iráni háború is támogatólag hat.
A sékel ereje kulcsszerepet játszott abban, hogy az izraeli jegybank a hónap elején váratlanul kamatot csökkentett. Ez volt a második egymást követő, 25 bázispontos vágás. Az erős valuta ugyanis segít féken tartani az inflációs nyomást.
Az eurógyengülés egyelőre megállt
Miután a kanadai dollárhoz képest az 1,6-os kulcsszint alá is benézett reggel az árfolyam, az euró 1,602-ig korrigált mostanra.
A norvég koronával szemben pedig a közös európai deviza árfolyam 11,162 közelébe jött vissza a korábbi több mint kétéves csúcsott jelentő 11,143-as szintről.
Nagy hajrában a forint, megindult az erősödés útján
A reggeli zuhanás után szinte teljesen visszahozta magát a forint, amely mostanra az euróval szemben 378,1-re erősödött vissza az euróval szemben.
A dollárral szemben is erősödött, de ott még nem érte el a 322 alatti nyitószintet. Jelenleg a 322,6-323-as sávban mozog, ami így is jelentős erősödés a hirtelen 4 egységnyi gyengülés után.
Megállt az euró gyengülése
Az európai energiaellátással kapcsolatos aggodalmak is felerősödtek a közel-keleti háborús helyzet miatt, valamint a dollár hagyományos menedékdeviza szerepe is gyengítette az eurót. Azonban az első sokk után elkezdett visszakorrigálni a közös európai deviza. A január közepi mélypontjáról, 1,169-ről elkezdett visszaerősödni az euró, most már 1,172-nél jár az árfolyam.
Nem erre a hírre akart ébredni a német kormány
A német kiskereskedelmi forgalom januárban a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza, ami újabb kedvezőtlen jelet küld Európa legnagyobb gazdaságának állapotáról – közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis).
Újra zuhanásnak indult a forint
Ismét lélektani határa közelében a forint, amely egy rövid vágta után, újra 380,1-ig gyengült az euróval szemben, majd 379,7-ig sikerült visszaerősödnie.
Hasonló forma mutatkozik a dollárral szemben is. Ott kis híján 324,8-ig gyengült a forint, majd gyorsan visszakapaszkodott a 324,5 alá.
Hátraarcot vett a forint, megindult az erősödés útján
A 381 egységig való gyengülés után feltámadni látszik a forint és már 379,2 alá is benézett az euróval szemben. Jelenleg a 379,4-379,6-os tartományban mozog.
A dollárral szemben kis híján 323,6-ig sikerült mennie a magyar devizának, de már ismét kicsivel 324 felett jár az USD/HUF árfolyam.
Az idén is szenved a magyar export
Éves alapon 9,9%-kal, az előző hónaphoz képest 3,2%-kal csökkent a kivitel volumene januárban - jelentette a KSH. A gyenge exportadat meg is pecsételte a külkereskedelmi egyenleg sorsát: az év első hónapja hagyományosan magas többletet szokott hozni, ezúttal csak nullszaldóra futotta.
Lélektani határon táncol a forint
A hatalmas reggeli gyengülés után némileg erőre látszik kapni a magyar deviza és éppen csak 379,9 alá ment az euróval szemben.
Eközben a dollár szemben is erősített. Ott a 325,1-es mélypontról 324,5 környékére küzdötte vissza magát.
Már 381 forintnál jár az euró
Gyengül tovább a forint, a reggeli órákban már 381-ig szúrt fel az árfolyam a közel-keleti háborús helyzet miatt. Ez már napon belül 4,2 egységnyi gyengülést jelent. Túl azon, hogy a forint magas bétájú deviza, ami érzékenyebb a külső sokkokra, most az is különleges helyzetet teremt, hogy a magyar olajellátást korábban gyakorlatilag 100 százalékban biztosító Barátság kőolajvezetéken gyakorlatilag egy hónapja nincs áramlás egy orosz dróntámadást követően.
A dollárhoz képest is látványosan gyengül a forint, már 325 környékén jár a váltás, ami több mint 6 egységnyi gyengülés a pénteki zárószinthez képest. Január óta nem volt ennyire gyenge a magyar valuta.
Alulteljesítő a forint
A forint már 380-ig gyengült az euróval szemben, így egy hétnyi erősödését pár óra alatt elveszítette a magyar valuta. Ez 0,6 százalékos gyengülést jelent már.
A forint így is alulteljesítő a régiós devizákkal szemben: a zloty esetében az euróárfolyam 0,4 százalékkal 4,239-ig ugrott.
A cseh korona viszont gyakorlatilag alig változott, 24,25-ig ment fel az árfolyam, ami 0,08 százalékos gyengülést jelent csak.
A svájci frank 1,105 fölé erősödött az euróval, a dollárhoz hasonlóan menedékdevizaként profitál a geopolitikai bizonytalanságokból.
Hosszabb távú kitekintés
Tegnap este a közép távú kilátások kapcsán a következőket írtuk:
Háború esetén hajlamos az ember az érzelmekre hagyatkozni, azonban a hatások racionális végiggondolásához vannak kapaszkodók. A profi befektetők ilyenkor néhány alapkérdést tesznek fel maguknak:
- Sérül-e a hosszú távú gazdasági növekedés?
- Sérül-e a vállalatok profitabilitása?
- Megváltoznak-e tartósan az inflációs kilátások?
- Tartósan arrébb kerülhet-e a diszkontráta?
- Kockázatosabb hely lett-e a világ?
Ezek a kérdések a hétfői pánikszerű pozíciózárások közben is ott lesznek a profik fejében. De
a pár hetes, 1-2 hónapos viselkedés szempontjából legalább ennyire számít a kontextus, a piac belső szerkezete és a pozícionáltság is.
Márpedig a mostani kontextus egyáltalán nem kedvező:
Megrántották a nyersanyagvalutákat is
Az ausztrál dollár az ázsiai kereskedés elején 1,2 százalékot zuhant, elérve a 0,7033 dolláros szintet. Később azonban az árfolyam 0,7107 dollárnál stabilizálódott, majd onnan gyorsan visszaugrott 0,8 százalékot gyengült.
A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.
Az új-zélandi dollár hasonló pályát járt be: egészen 1.68120-ig esett, majd a veszteség jelentős részét ledolgozva 1,668-ig ment le az árfolyam hajnalban, ahonnan aztán újra visszagyengült 1,68-ig új-zélandi dollárig ugrott egy zöldhasú.
A Commonwealth Bank of Australia (CBA) elemzői szerint a legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén az ausztrál dollár jelentősen gyengülhet. Joseph Capurso, a CBA nemzetközi közgazdasági részlegének vezetője úgy vélekedett, hogy az AUD/USD árfolyam a héten gyorsan a 0,7000-es szint alá süllyedhet. Ennek oka az energiaárak emelkedése, a globális részvénypiacok esése és a piaci volatilitás megugrása lehet.
Az euró nagyot gyengült a tengeri olajkészletei miatt jelentős exportőrnek számító Norvégia devizájával, a koronával szemben: a közös európai fizetőeszköz több mint kétéves mélypontra gyengült a koronával szemben, 11,1756-ig, ami 2023 decembere óta nem látott szintet jelent. Norvégia olajkészleteire nagyobb lehet a kereslet, miután a közel-keleti ellátási útvonalak a konfliktus miatt bizonytalanná váltak.
Irányba álltak a devizák
A dollár folytatja az erősödését, a forint pedig a gyengülését. Ennek megfelelően:
- az EURUSD 0,7%-os elmozdulást látunk, 1,173-nál van a kurzus,
- az EURHUF 0,6%-os forintgyengülést mutat, 379 fölé szúrt az árfolyam,
- az USDHUF 1,3%-os dollárerőt mutat, 323 felett járunk.
Kitört a háború, a forint is megérzi
A hétvégén az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a konfliktus pedig egyelőre inkább az eszkaláció jeleit mutatja.
A kockázatkerülés erősödése már reggeli órákban érezhető a devizapiacokon. A minket leginkább érintő forint-euró kurzus réssel nyitott: pénteken még a 375-ös támasszal harcolt a fizetőeszközünk, most 378 és 379 között mozog az árfolyam. Ugyanakkor egyelőre nem beszélhetünk drasztikus gyengülésről, hiszen a múlt hét szerdai látványos erősödésből volt mit visszaadni. Mindenesetre ma kiderül, hogy
a globális turbulenciák mellett mi marad a befektetők fejében a Tisza-betből és a jegybank igen óvatos kommunikáció mellett végrehajtott kamatvágásából.
A dollár az euróval szemben fél százalékos erősödésben van, pénteken a világ legaktívabban kereskedett devizapárja 1,182 körül zárt, jelenleg érdemi hullámzás mellett 1,175-nél jár az árfolyam.
A két fenti árfolyamból következik, hogy a forint a dollárral szemben nagyobbat gyengült, immár közel 1%-ot. A pénteki 319-es zárás után ma 322-nél nyitottunk. Itt is elmondhatjuk, hogy egyelőre a múlt heti erősödés visszaadása történt, nem beszélhetünk gyenge szintekről.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik
Erősen rímel a sztori.
Hatalmas meglepetés: 22 éves mélyponton a munkanélküliség az egyik legnagyobb európai gazdaságban!
Fél százalékponttal alacsonyabb a statisztika, mint várták.
Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról
Katar és Bahrein is lépett.
Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken
Jönnek a legújabb intézkedések.
Megállíthatatlanul letarolják a piacot a kínai webshopok, óriási a lemaradás Magyarországon
Gyorsan kell alkalmazkodni.
Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban
Egyre több információ kerül elő.
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra
Az összes devizára hatással lesz.
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Feszült a helyzet a Közel-Keleten.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.