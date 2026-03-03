Meddig gyengülhet most a forint?

A közel-keleti helyzet egy szempillantás alatt rajzolta át a globális kockázati térképet. A hirtelen megugró bizonytalanság a forintot is érzékenyen érintette: a hazai deviza látványos gyengülésben van. Az okok feltérképezése mellett ezért azt is megnézzük, meddig tarthat ez a gyengülési hullám, és milyen technikai szintek, illetve piaci jelzések alapján lehet megítélni a mozgás kifulladásának esélyét.

A tavaly áprilisi vámháborús sokk óta nem látott léptekkel gyengül a forint a közel-keleti eszkalációs események hatására.

Sorra esnek el a fontos technikai szintek, emellett pedig hosszú idő után először a fundamentumok is több irányból kezdtek el romlani egyszerre.

Egy ilyen helyzetben különösen nehéz megítélni, hogy meddig tarthat a gyengülés, mi azonban most több fontos szintet és tényezőt is azonosítottunk, melyekre nagyon érdemes figyelni.