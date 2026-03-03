  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Meddig gyengülhet most a forint?

A közel-keleti helyzet egy szempillantás alatt rajzolta át a globális kockázati térképet. A hirtelen megugró bizonytalanság a forintot is érzékenyen érintette: a hazai deviza látványos gyengülésben van. Az okok feltérképezése mellett ezért azt is megnézzük, meddig tarthat ez a gyengülési hullám, és milyen technikai szintek, illetve piaci jelzések alapján lehet megítélni a mozgás kifulladásának esélyét.

A tavaly áprilisi vámháborús sokk óta nem látott léptekkel gyengül a forint a közel-keleti eszkalációs események hatására.

Sorra esnek el a fontos technikai szintek, emellett pedig hosszú idő után először a fundamentumok is több irányból kezdtek el romlani egyszerre.

Egy ilyen helyzetben különösen nehéz megítélni, hogy meddig tarthat a gyengülés, mi azonban most több fontos szintet és tényezőt is azonosítottunk, melyekre nagyon érdemes figyelni.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility