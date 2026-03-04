Padlóra került a forint kedden: jöhet a visszavágó, de nem lesz könnyű menet

Az ázsiai devizapiacon

a dél-koreai von árfolyama áttörte az 1500-as szintet a dollárral szemben,

amire a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta nem volt példa.

Dél-Korea a világ egyik legnagyobb energiaimportőre. Az ország kőolajszükségletének mintegy 70%-a a Közel-Keletről érkezik. Ezért az iráni konfliktus miatt Korea külkereskedelmi mérlege azonnal romlani kezdett: sokkal több dollárt kell kiadniuk ugyanannyi energiáért, ami természetes módon gyengíti a vont.

Emellett reggel meglepően rossz ipari termelés adat is jött Dél-Koreából, ami tovább rontototta a gazdasági kilátásokat.