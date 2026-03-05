Újabb pofonokat kap a forint

Emelkednek az amerikai kötvényhozamok
Az amerikai állampapírpiacon négy napja tartó eladási hullám söpör végig - tudósított a Bloomberg. A tízéves hozamok háromhetes csúcsra emelkedtek, miután az iráni konfliktus miatt megugró olajárak felerősítették az inflációs félelmeket.
A tízéves irányadó hozam szerda estére három bázisponttal 4,13 százalékra kúszott fel (azóta 1 bázisponttal, 4,12 százalékra mérséklődött), ami a legmagasabb szint február közepe óta. Ezzel a hét egésze a tavaly április óta mért legnagyobb emelkedést hozhatja. A hozamok növekedéséhez jelentősen hozzájárult Kína lépése is. Peking ugyanis utasította a legnagyobb olajfinomítóit, hogy a Perzsa-öbölben eszkalálódó konfliktus miatt függesszék fel a dízel- és benzinexportot. Ennek hatására a Brent nyersolaj ára a hét során több mint 15 százalékot drágult, és hordónkénti jegyzése 85 dollár közelébe emelkedett.
A jegybanki lépésekre jellemzően érzékenyebben reagáló kétéves állampapírok hozama két bázisponttal 3,57 százalékra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kamatcsökkentési várakozások is jelentősen mérséklődtek. A kamatswap-piac jelenleg mindössze 38 bázispontnyi lazítást áraz az év végéig, szemben a múlt hét végi 60 bázisponttal.
Megint gyengül a forint
Kora délután ismét 387,38-ig gyengült a forint az euróval szemben, ez 0,7%-kal magasabb a szerda esti szintnél. A dollár 333,8-nál jár.
Mérséklődött a csapkodás a devizapiacon
Némileg stabilizálódott a forint árfolyama a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben: az euró jegyzése 386-ig, a dolláré 332,4-ig csökkent a délelőtti forintgyengülés után.
Orbán Viktor bejelentette: csökkenteni szeretnék a különadók mértékét
A régi hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tavaszi Gazdasági Évnyitó rendezvényén. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ott lesz a jegybankelnök, Varga Mihály, valamint a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton, és előadást tart természetesen Nagy Elek kamarai elnök. Az eseményt kiemelt figyelem övezi: nemcsak a gazdaság szereplői, a nagyobb és kisebb vállalatok, cégvezetők és -tulajdonosok követik az esetleges bejelentéseket, hanem a pénzpiac szereplői is. Kiderülhet ezen a rendezvényen, hogy a kormány az áprilisi parlamenti választások előtt készül-e még valamilyen új gazdaságpolitikai intézkedéssel. A programból kiderül: az előadások után Orbán Viktor és Nagy Elek újfajta együttműködési megállapodást ír alá.
Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A várakozásoknak megfelelően a tájékoztató középpontjában az eszkalálódó iráni konfliktus, az energiaellátás biztonsága és az üzemanyagárak várható alakulása állt. Gulyás Gergely az eseményen bejelentette, hogy a kormány egyelőre nem tervezi az üzemanyagár-stop bevezetését, de az árak jelentős emelkedése esetén vizsgálni fogja ennek lehetőségét. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a piaci beavatkozás a készletek szintjétől és a regionális relatív üzemanyagárak szintjétől függ.
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
Nagy Elek MKIK-elnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadát követően Varga Mihály jegybankelnök szólalt fel a kamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az egy évvel ezelőtt (hasonlóképp az MKIK eseményen bejelentett) türelmes és óvatos monetáris politikai hozzáállás kifizetődött.
Nem tartott sokáig a forint lendülete
Hamar kifulladt a lendület, már ismét 387 közelében jár az euró-forint jegyzés, ami 0,6%-kal magasabb a szerda estinél. A dollárért most 332,65 forintot kell fizetni.
Hirtelen meghúzták a forintot
Az utóbbi percekben egészen 385-ig rántották vissza az euró árfolyamát, továbbra is nagyok a kilengések a piacon. Most 385,6-nál jár a jegyzés, ami 0,3%-os forintgyengülésnek felel meg.
Oldalazik a forint
Megállt a reggeli forintgyengülés, az elmúlt percekben az euró jegyzése a 387,0 - 387,5-ös sávban oldalazik. Az árfolyam most 387,2.
387-ig visszajött a forint
Minimális korrekció látszik a forint piacán, az elmúlt percekben 387-ig mérséklődött az euró jegyzése.
Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást
Eltűnt a pénzpiaci kamatvárakozásokból a márciusi kamatvágás. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy az iráni hábroú következményeit ideiglenesnek gondolják a befektetők, ami inkább csak a rövid távú pénzpiaci stabilitásra hat, ezért az év végéig árazott kamatpálya nem változott drasztikusan.
Sokkoló lehet az európai bankrendszernek az iráni háború, figyelmeztet az EKB
Az iráni háború az euróövezeti bankokat közvetlenül csak korlátozottan érinti, a valódi veszélyt azonban a gazdasági visszaesés hitelezőkre gyakorolt közvetett hatása jelenti – mondta Pedro Machado, az Európai Központi Bank (EKB) egyik vezető felügyeleti tisztviselője a Reutersnek adott interjúban.
Nincs megállás a devizapiacon
Nincs megállás a forint gyengülésében, az euró árfolyama már 388,1, a dolláré 334,7 forint.
Ütik tovább a forintot
Tovább gyengült a forint az elmúlt percekben, az euró árfolyama mostanra 387,4, a dolláré 333,8 fölé emelkedett.
Megszólalt a jegybanki döntéshozó: nincs ok kamatemelésre az eurózónában
François Villeroy de Galhau, a Francia Nemzeti Bank elnöke és az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint a közel-keleti konfliktus ellenére sincs ok az irányadó kamatok emelésére, és a pénzügyi stabilitás nincs veszélyben.
Gőzerővel fegyverkezik Kína, miközben nem hajlandó változtatni káros modelljén
Kína 2026-ra 4,5–5 százalékos GDP-növekedési célt tűzött ki, ami 1991 óta a legalacsonyabb hivatalos cél. Ez hallgatólagos elismerése annak, hogy kifulladóban van az a növekedési modell, amely évtizedeken át hajtotta az ország gazdasági felemelkedését, miközben Peking továbbra sem kíván érdemben a belső fogyasztás ösztönzésére átállni - tudósított a Financial Times és a Bloomberg. A védelmi kiadásokat 7 százalékkal tervezik emelni, és a Tajvannal szembeni hangnem is fenyegetőbb a korábbiaknál.
Kicsit gyorsult a kiskereskedelem januárban
Kicsit gyorsult a kiskereskedelmi forgalom 2026 elején, komoly elstartolásról egyelőre nem beszélhetünk, de az irány egyértelműen pozitív. Éves összevetésben kiemelkedik a csomagküldő forgalom növekedése, de több üzemanyagot is vettünk.
Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után
A közel-keleti háború kitörése óta a forint mozgását a hirtelen pánikba átcsapó nemzetközi hangulat határozta meg, véget vetve az előtte előtte hónapok tartó erősödő trendnek. A hét elején a piacok a háború miatt megugró bizonytalanság miatt likviditási nyomás alá kerültek, illetve kockázatkerülőbb üzemmódba kapcsoltak (risk-off), ami tipikusan a feltörekvő/regiós devizák ellen dolgozik. Ehhez társult az energiaárak – különösen a TTF-gázár – emelkedése, ami a forint szempontjából érzékeny pont, mert a romló energiaimport-kép és az inflációs kockázatok egyszerre tudják rontani a magyar deviza megítélését.
A hét közepére a gyengülés több ponton is látványossá vált (rövid időre 2026-os mélypontjára gyengült a magyar deviza), ugyanakkor a tegnapi napon már érezhető korrekciót láthattunk a piacon.
A nagy volatilitást főként az magyarázza, hogy a korábbi hónapokban óriásira nőtt a crry trade által fűtött spekulatív tőkeállomány Magyarországon, és amikor a külső környezet hirtelen rosszabbra fordult, a pozíciózárások felnagyították a gyengülést.
A mai napot a forint gyengüléssel kezdi az euróval és az amerikai dollárral szemben: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a hajnali 384,4-es szintről reggelre 386,5-ig gyengült, míg a zöldhasú jegyzése 330,0-ról 333,0-ra emelkedett.
