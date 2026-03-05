  • Megjelenítés
Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után
Deviza

Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után

Portfolio
Csütörtökön is a közel-keleti háború által okozott pánik az úr a devizapiacokon, azaz folytatódik a dollár erősödése és a régiós devizák gyengülése. Mindez a piaci válságok idején megnövekedett likviditásigénnyel van összefüggésben, amely globális menedékdeviza szerepe miatt dollárvásárlásra kényszeríti a befektetőket. A pozíciózárások mellett azonban a befektetők már azt latolgatják, hogy mekkora esély van egy 2022-ben látott energiaválság megismétlődésére, illetve mely országok lennének egy ilyen krízishelyzet nyertesei és vesztesei. A forint a mai nap is gyengülő pályán van, a tegnapi korrekció után ma ismét emelkedni kezdett az euró és a dollár árfolyama.
Megosztás

Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után

A közel-keleti háború kitörése óta a forint mozgását a hirtelen pánikba átcsapó nemzetközi hangulat határozta meg, véget vetve az előtte előtte hónapok tartó erősödő trendnek. A hét elején a piacok a háború miatt megugró bizonytalanság miatt likviditási nyomás alá kerültek, illetve kockázatkerülőbb üzemmódba kapcsoltak (risk-off), ami tipikusan a feltörekvő/regiós devizák ellen dolgozik. Ehhez társult az energiaárak – különösen a TTF-gázár – emelkedése, ami a forint szempontjából érzékeny pont, mert a romló energiaimport-kép és az inflációs kockázatok egyszerre tudják rontani a magyar deviza megítélését.

A hét közepére a gyengülés több ponton is látványossá vált (rövid időre 2026-os mélypontjára gyengült a magyar deviza), ugyanakkor a tegnapi napon már érezhető korrekciót láthattunk a piacon.

A nagy volatilitást főként az magyarázza, hogy a korábbi hónapokban óriásira nőtt a crry trade által fűtött spekulatív tőkeállomány Magyarországon, és amikor a külső környezet hirtelen rosszabbra fordult, a pozíciózárások felnagyították a gyengülést.

A mai napot a forint gyengüléssel kezdi az euróval és az amerikai dollárral szemben: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a hajnali 384,4-es szintről reggelre 386,5-ig gyengült, míg a zöldhasú jegyzése 330,0-ról 333,0-ra emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának

A Trump-kormányzat egy friss bírósági beadványban megerősítette, hogy kamatot is fizet az importőröknek járó vámvisszatérítések után. Ez azt követően történt, hogy a legfelsőbb bíróság múlt hónapban alkotmányellenesnek nyilvánította az elnök vitatott globális vámintézkedéseit – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Elmeszelték Donald Trump csodafegyverét, elképesztő vagyonokat kell most visszafizetnie Amerikának
Megosztás

2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot

A tegnapi nap folyamán szintet lépett a közel-keleti konfliktus eszkalációja, miután a NATO-tagállam Törökország légterében is iráni rakéta jelent meg. A háborús fenyegetés szélesedése mellett ráadásul a konfliktus gazdasági következményei is jelentősek, mivel a Hormuzi-szoros lezárása egyszerre emelte meg a globális olaj- és gázárakat. Törökország nagy energiaimport-függősége és a már eleve törékeny stabilitása miatt gazdasági szempontból is a sokk egyik legnagyobb vesztese lehet: az energiaársokk gyorsan rontaná a külső egyensúlyt, nyomás alá helyezné a lírát és újragyorsíthatná az inflációt. Bár Ankara adócsökkentéssel és devizapiaci beavatkozással próbálhatja tompítani a csapást, egy tartós energiasokk könnyen kikezdheti a dezinflációs pályát és tovább lassíthatja a már amúgy is fékeződő gazdasági növekedést.

Tovább a cikkhez
2022 réme újra fenyeget - A szakadék szélére lökte a közel-keleti konfliktus az EU-ba igyekvő országot

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Estére satuba fogták a forintot
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility