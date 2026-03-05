Újabb pofonokat kap a forint a háborús kiütés után

A közel-keleti háború kitörése óta a forint mozgását a hirtelen pánikba átcsapó nemzetközi hangulat határozta meg, véget vetve az előtte előtte hónapok tartó erősödő trendnek. A hét elején a piacok a háború miatt megugró bizonytalanság miatt likviditási nyomás alá kerültek, illetve kockázatkerülőbb üzemmódba kapcsoltak (risk-off), ami tipikusan a feltörekvő/regiós devizák ellen dolgozik. Ehhez társult az energiaárak – különösen a TTF-gázár – emelkedése, ami a forint szempontjából érzékeny pont, mert a romló energiaimport-kép és az inflációs kockázatok egyszerre tudják rontani a magyar deviza megítélését.

A hét közepére a gyengülés több ponton is látványossá vált (rövid időre 2026-os mélypontjára gyengült a magyar deviza), ugyanakkor a tegnapi napon már érezhető korrekciót láthattunk a piacon.

A nagy volatilitást főként az magyarázza, hogy a korábbi hónapokban óriásira nőtt a crry trade által fűtött spekulatív tőkeállomány Magyarországon, és amikor a külső környezet hirtelen rosszabbra fordult, a pozíciózárások felnagyították a gyengülést.

A mai napot a forint gyengüléssel kezdi az euróval és az amerikai dollárral szemben: a közös európai fizetőeszköz árfolyama a hajnali 384,4-es szintről reggelre 386,5-ig gyengült, míg a zöldhasú jegyzése 330,0-ról 333,0-ra emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images