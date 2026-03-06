  • Megjelenítés
Féléves mélyponton a forint - Karnyújtásnyira a 400-as árfolyam!
Deviza

Féléves mélyponton a forint - Karnyújtásnyira a 400-as árfolyam!

Portfolio
A háború hatására nagyot gyengült a héten a forint a vezető devizákkal szemben. Bár péntek reggel erősödni próbált a forint, ezt az olajár emelkedése gyorsan elmosta és már közel több mint 1%-os gyengülést mutat az euróval szemben. A dollárral szemben ennél is nagyobb a romlás mértéke. Az elmúlt percekben pedig közel 395-ig gyengült a forint az euróval szemben.
Megosztás

Teljesen elbukta idei erejét a forint

Az elmúlt napok eseményeinek hatására az év eleje óta már 2,2%-os gyengülésben van a forint az euróval szemben, miközben a lengyel zloty másfél százalékot, a cseh korona pedig fél százalékot veszített. A dollár-forint jegyzés január eleje óta 3,5%-kal került feljebb,

az elmúlt öt kereskedési napon pedig 6,3%-os a forint zuhanása.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Mit csinálnak a régiós devizák?

A régióban ma egyértelműen alulteljesítő a forint, a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is mindössze 0,1 százalékkal gyengültek az euróval szemben. Így a zloty-forint jegyzés december óta nem látott szinten is járt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Féléves mélypont is volt

394,7-nél volt a csúcs az elmúlt percekben, ezzel

szeptember eleje óta nem látott szintre gyengült a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Miért pont a forint?

A hét első felében a közel-keleti háború kitörése után már írtunk arról, miért a forint most a legsérülékenyebb devizák egyike:

Kapcsolódó cikkünk

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

Ezen felül a napokban kiéleződött magyar-ukrán feszültség sem tesz jót a hazai devizának.

Megosztás

Már 394 felett

Megint ugrott egyet az euró-forint, már 394,4-nél jár a jegyzés, ami csak ma 1,6%-os zuhanást jelent a forint szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyomrost kapott a forint: 394 közelébe lökték

Ma már 1,5%-ot gyengült a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Október közepe óta nem volt ilyen gyenge a forint - Mik a következő kulcsszintek?

A pénteki gyengüléssel október közepe óta nem látott mélypontra esett a forint az euróval szemben, akkor 393,78-nál volt a csúcs az árfolyamban. Ha most átvinné azt, akkor a következő rekord 394 felett lenne, ami már féléves mélypontot jelentene a magyar deviza szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forintban a mostani 339,2-es szint szintén október közepe óta a legmagasabb. Akkor 340,6-nál volt a csúcs, ha az elesne, akkor augusztus végén volt a korábbi rekord.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nincs megállás: 392,4 felett az euró

A forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

5 hónapos csúcson az euró a forinttal szemben

391,7 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ez nagyjából 5 hónapos csúcsot jelent. Az iráni háború kitörése óta már 17 forintot gyengült a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett

A nagy bizonytalanságot és számot sokkot hozó 2025-ös évben is kifejezetten ellenálló maradt Európa gazdasága, amelyet a GDP-növekedés év végén felgyorsuló üteme is jelez. A kontinens legnagyobb gazdaságai egyaránt növekvő tempóban bővülnek, de Lengyelország, Horvátország, Csehország, valamint a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus is kifejezetten jó évet tudhat maga mögött. A 2025-ös növekedési rangsor dobogósai Írország, Málta és Ciprus, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.

Tovább a cikkhez
Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett
Megosztás

Nagyon erős irányváltás a forintban

Percek leforgása alatt 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben, miközben az olaj is 1%-ot jött vissza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Megosztás

Az olaj ára után robban a forint árfolyama is

391 felett az euróval szemben a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

390 felett a forint

Az euróval szemben. Fél óra alatt több, mint 1%-ot emelkedett az olaj ára, miután Katar kijelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.

Az energiaárak emelkedése pedig a forintot is húzza maga után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

336 felett a forint

A dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

389 felett az euró

A forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Emelkedik az olaj, gyengül a forint

Most nagyon szoros a kapcsolat. Amint elkezdett az olaj ára emelkedni, rögtön megy vele a forint is. Már a 389-et közelíti az árfolyam az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Már ütik is a forintot

Az európai piacnyitás után rögtön ütik a forintot, 0,4%-ot gyengült az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A háború árnyékában próbál talpra állni a forint

Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.

Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.

Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet. 

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Megosztás

Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.

Tovább a cikkhez
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, lángba borítja Izrael a perzsa államot, Katar katasztrófára figyelmeztet - Híreink az iráni háborúról pénteken
A közel-keleti háború a forintot is hullámvasútra ültette
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility