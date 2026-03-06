Féléves mélyponton a forint - Karnyújtásnyira a 400-as árfolyam!

Az elmúlt napok eseményeinek hatására az év eleje óta már 2,2%-os gyengülésben van a forint az euróval szemben, miközben a lengyel zloty másfél százalékot, a cseh korona pedig fél százalékot veszített. A dollár-forint jegyzés január eleje óta 3,5%-kal került feljebb,

az elmúlt öt kereskedési napon pedig 6,3%-os a forint zuhanása.