Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot

Hétfőn még 378 körül volt az euró-forint árfolyama, péntek estére ez 394-ig emelkedett, ami bő 4%-os forintleértékelődésnek felel meg.

Ilyen mértékű heti forintesésre 4 éve nem volt példa.

Ez több tényező együttállásának volt köszönhető. Az iráni konfliktus nyomán kialakuló energiaár-robbanás (olaj és gáz) érzékenyen érinti az energiaimportőr gazdaságokat, és ezt Magyarország esetében is beárazták. A konfliktus nyomán elinduló kockázatkerülés a dollár felé tolta a menekülőpénzeket, ez pedig hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem. Mindezen túl a kiélezett magyar-ukrán viszony sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének. Egy devizatrader a Reuters hírügynökségnek nap közben azt mondta, hogy ez az összetűzése nem kedvez a forintnak, a gyengülés nyomán fontos technikai szintet (391,20/30-nál) lépett át az árfolyam, aktiválódtak a stop-loss ügyletek.

A dollár tavaly november óta nem volt annyira erős az euró ellenében, mint most. Több mint egy éve nem volt ennyire jó hete az amerikai fizetőeszköznek.