Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot
Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot

Portfolio
A háború hatására nagyot gyengült a héten a forint a vezető devizákkal szemben és a gyengülő trend csak tovább gyorsult a hét utolsó napján. Olyannyira, hogy az euróval szembeni árfolyam a 394-es, a dollárral szembeni kurzus a 341-es szint felett is járt. Mindkét esetben tavaly szeptember óta nem látott mélypontról beszélhetünk. Négy éve nem láttunk ekkora heti forintgyengülést.
Négy éve nem volt ilyen

Hétfőn még 378 körül volt az euró-forint árfolyama, péntek estére ez 394-ig emelkedett, ami bő 4%-os forintleértékelődésnek felel meg.

Ilyen mértékű heti forintesésre 4 éve nem volt példa.

eurhuf forint árfolyam

Ez több tényező együttállásának volt köszönhető. Az iráni konfliktus nyomán kialakuló energiaár-robbanás (olaj és gáz) érzékenyen érinti az energiaimportőr gazdaságokat, és ezt Magyarország esetében is beárazták. A konfliktus nyomán elinduló kockázatkerülés a dollár felé tolta a menekülőpénzeket, ez pedig hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem. Mindezen túl a kiélezett magyar-ukrán viszony sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének. Egy devizatrader a Reuters hírügynökségnek nap közben azt mondta, hogy ez az összetűzése nem kedvez a forintnak, a gyengülés nyomán fontos technikai szintet (391,20/30-nál) lépett át az árfolyam, aktiválódtak a stop-loss ügyletek.

A dollár tavaly november óta nem volt annyira erős az euró ellenében, mint most. Több mint egy éve nem volt ennyire jó hete az amerikai fizetőeszköznek.

Megint 394

Este 7 óra előtt megint odébb rakták a forintot, az euróval szembeni árfolyam ismét a 394-es szintet közelíti.

Április 12: ezt a forint árfolyama is megérezheti másnap

Jól látható, hogy a forint árfolyama érzékenyen reagál a nemzetközi geopolitikai fejleményekre és a világpiaci eseményekre. Ebből a szempontból meghatározó lesz az április 12-i parlamenti választás is, éppen ezért következő befektetői klubunkon ez lesz a középpontban. Nevezetesen hogy a lehetséges eredmények milyen piaci reakcióval járhatnak.

Legyél Signature PRO vagy ULTRA előfizető és találkozzunk március 17-én, személyesen a Hotel InterContinental Budapestben.

A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:

Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés
Van itt magyarspecifikus ok is

A forint gyengülése kilóg a régióból: a lengyel zlotyval szembeni jegyzések a 92,23-as szintig felszúrtak, amire tavaly decemberben volt utoljára példa. Ez pedig azzal függhet össze, hogy az olaj- és gázárak emelkedéséből kibontakozó energiakrízisre jobban érzékeny a magyar gazdaság, de a kiújuló magyar-ukrán ellentét sem tesz jót a magyar eszközök megítélésének.

Tavaly szeptember óta nem volt ennyire gyenge a forint

Az euró ellenében felállított 394-es, a dollár ellenében látott 341-es szint komoly forintmélypontnak számít. Legutóbb ugyanis tavaly szeptemberben volt hasonló magasságokban az EUR/HUF kurzusa.

yP4pmu4f
6NdEDLu4
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.

Tovább a cikkhez
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy
392 alatt stabilizálódott az árfolyam

Látványos napon belüli esése után stabilizálódni látszik a forint kurzusa. Az euróval szembeni jegyzések a 391,90-es szint alatt járnak, míg a dollár ellenében a 338-as szint alatt van a hazai fizetőeszköz.

Fordulat kezdődött

Érdemi fordulat van kibontakozóban az esti, kevésbé likvid kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szintről a 392-es szintig süllyedtek vissza.

Mindezt úgy, hogy közben a befektetői hangulat nem kedvező, az amerikai részvénypiacok komolyabb esésben vannak.

Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy

394 körül a forint

Nem tud erősödni ma a forint, az árfolyam 394 körül áll jelenleg az euróval szemben.

340 körül jár a dollár

A dollár a 340-es, az euró a 394-es szint körül jár délután.

A lengyel zlotyval szemben is csúnya amit a forint művel

Csak a mai nap 1,5%-ot gyengült a forint a lengyel zlotyval szemben. A héten majdnem két hónap kemény munkáját sikerült visszaadni.

Nem tud talpra állni a forint

A nagy gyengülés után rövid oldalazást követően ismét gyengülésnek indult a forint és már ismét 394 felett az árfolyam az euróval szemben.

Fed-kormányzó: az iráni háború nem hoz tartós inflációt az Egyesült Államokban

Christopher Waller, az amerikai jegybank (Fed) kormányzója szerint az iráni konfliktus okozta üzemanyagár-emelkedés csupán átmeneti sokk lesz, amely nem indokolja a kamatpálya módosítását. Waller hangsúlyozta: a jegybank a döntései során a „zajon” átlátva a maginflációra koncentrál, így a geopolitikai feszültségek miatt nem várható tartós drágulási hullám az amerikai gazdaságban.

Tovább a cikkhez
Fed-kormányzó: az iráni háború nem hoz tartós inflációt az Egyesült Államokban
Ugrik megint az olaj, követi a forint

341 fölé gyengült a forint a dollárral szemben és 394,4 felett jár az euróval szemben.

Újra 394 fölé gyengült a forint

Az elmúlt percekben egészen 394,4 forintig emelkedett az euró jegyzése.

Az euró-forint árfolyamot is meghatározó dollár-forint kurzus szintén gyors emelkedésben van, már 341 felett jár.

Az euró-forint árfolyamot is meghatározó dollár-forint kurzus szintén gyors emelkedésben van, már 341 felett jár.

Megosztás

Meglepően rossz munkapiaci adatok jöttek az USA-ból

A vártnál sokkal rosszabb foglalkoztatottság, kissé emelkedő munkanélküliség és bérnövekedés a februári amerikai munkaerőpiaci adatok mérlege. Eközben a közel-keleti helyzet romlása egy kellemetlen stagflációs helyzet felé sodorhatja a világ legnagyobb gazdaságát, ha továbbra is rosszul alakulnak a dolgok.

Tovább a cikkhez
Meglepően rossz munkapiaci adatok jöttek az USA-ból
Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok. Ez pedig azt mutatja, hogy a forint intenzív esése mellett más magyar eszközök piacára is begyűrűzött az eladási hullám.

Tovább a cikkhez
Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok
Most éppen erősödik a forint

393,5 környékéről 392,2 környékére erősödött a forint az euróval szemben.

393,4 körül áll a forint

Kicsit alábbhagyott a forint gyengülése, de az olajár ma is nagyot megy és hamarosan amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek.

Kicsit enyhült a nyomás a forinton, de ideges a piac

A nagy zuhanás után kicsit enyhült a nyomás, most 393,25 körül jár az euró jegyzése, ami még mindig 1,4%-os forintesést jelent tegnap estéhez képest.

Teljesen elbukta idei erejét a forint

Az elmúlt napok eseményeinek hatására az év eleje óta már 2,2%-os gyengülésben van a forint az euróval szemben, miközben a lengyel zloty másfél százalékot, a cseh korona pedig fél százalékot veszített. A dollár-forint jegyzés január eleje óta 3,5%-kal került feljebb,

az elmúlt öt kereskedési napon pedig 6,3%-os a forint zuhanása.

Mit csinálnak a régiós devizák?

A régióban ma egyértelműen alulteljesítő a forint, a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is mindössze 0,1 százalékkal gyengültek az euróval szemben. Így a zloty-forint jegyzés december óta nem látott szinten is járt.

Féléves mélypont is volt

394,7-nél volt a csúcs az elmúlt percekben, ezzel

szeptember eleje óta nem látott szintre gyengült a forint.

Miért pont a forint?

A hét első felében a közel-keleti háború kitörése után már írtunk arról, miért a forint most a legsérülékenyebb devizák egyike:

Miért pont a forintot bántják, amikor több ezer kilométerre süvítenek a rakéták?

Ezen felül a napokban kiéleződött magyar-ukrán feszültség sem tesz jót a hazai devizának.

Már 394 felett

Megint ugrott egyet az euró-forint, már 394,4-nél jár a jegyzés, ami csak ma 1,6%-os zuhanást jelent a forint szempontjából.

Gyomrost kapott a forint: 394 közelébe lökték

Ma már 1,5%-ot gyengült a forint az euróval szemben.

Október közepe óta nem volt ilyen gyenge a forint - Mik a következő kulcsszintek?

A pénteki gyengüléssel október közepe óta nem látott mélypontra esett a forint az euróval szemben, akkor 393,78-nál volt a csúcs az árfolyamban. Ha most átvinné azt, akkor a következő rekord 394 felett lenne, ami már féléves mélypontot jelentene a magyar deviza szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forintban a mostani 339,2-es szint szintén október közepe óta a legmagasabb. Akkor 340,6-nál volt a csúcs, ha az elesne, akkor augusztus végén volt a korábbi rekord.

Nincs megállás: 392,4 felett az euró

A forinttal szemben.

5 hónapos csúcson az euró a forinttal szemben

391,7 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ez nagyjából 5 hónapos csúcsot jelent. Az iráni háború kitörése óta már 17 forintot gyengült a magyar fizetőeszköz.

Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett

A nagy bizonytalanságot és számot sokkot hozó 2025-ös évben is kifejezetten ellenálló maradt Európa gazdasága, amelyet a GDP-növekedés év végén felgyorsuló üteme is jelez. A kontinens legnagyobb gazdaságai egyaránt növekvő tempóban bővülnek, de Lengyelország, Horvátország, Csehország, valamint a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus is kifejezetten jó évet tudhat maga mögött. A 2025-ös növekedési rangsor dobogósai Írország, Málta és Ciprus, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.

Tovább a cikkhez
Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett
Nagyon erős irányváltás a forintban

Percek leforgása alatt 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben, miközben az olaj is 1%-ot jött vissza.

Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború

A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
Az olaj ára után robban a forint árfolyama is

391 felett az euróval szemben a forint.

390 felett a forint

Az euróval szemben. Fél óra alatt több, mint 1%-ot emelkedett az olaj ára, miután Katar kijelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.

Az energiaárak emelkedése pedig a forintot is húzza maga után.

336 felett a forint

A dollárral szemben.

389 felett az euró

A forinttal szemben.

Emelkedik az olaj, gyengül a forint

Most nagyon szoros a kapcsolat. Amint elkezdett az olaj ára emelkedni, rögtön megy vele a forint is. Már a 389-et közelíti az árfolyam az euróval szemben.

Már ütik is a forintot

Az európai piacnyitás után rögtön ütik a forintot, 0,4%-ot gyengült az euróval szemben.

A háború árnyékában próbál talpra állni a forint

Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.

Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.

Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet. 

Tovább a cikkhez
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.

Tovább a cikkhez
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború

