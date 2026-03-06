Négy éve nem történt ilyen a forinttal - Este sem hagyják békén az árfolyamot

Négy éve nem volt ilyen
Hétfőn még 378 körül volt az euró-forint árfolyama, péntek estére ez 394-ig emelkedett, ami bő 4%-os forintleértékelődésnek felel meg.
Ilyen mértékű heti forintesésre 4 éve nem volt példa.
Ez több tényező együttállásának volt köszönhető. Az iráni konfliktus nyomán kialakuló energiaár-robbanás (olaj és gáz) érzékenyen érinti az energiaimportőr gazdaságokat, és ezt Magyarország esetében is beárazták. A konfliktus nyomán elinduló kockázatkerülés a dollár felé tolta a menekülőpénzeket, ez pedig hagyományosan nem kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem. Mindezen túl a kiélezett magyar-ukrán viszony sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének. Egy devizatrader a Reuters hírügynökségnek nap közben azt mondta, hogy ez az összetűzése nem kedvez a forintnak, a gyengülés nyomán fontos technikai szintet (391,20/30-nál) lépett át az árfolyam, aktiválódtak a stop-loss ügyletek.
A dollár tavaly november óta nem volt annyira erős az euró ellenében, mint most. Több mint egy éve nem volt ennyire jó hete az amerikai fizetőeszköznek.
Megint 394
Este 7 óra előtt megint odébb rakták a forintot, az euróval szembeni árfolyam ismét a 394-es szintet közelíti.
Április 12: ezt a forint árfolyama is megérezheti másnap
Jól látható, hogy a forint árfolyama érzékenyen reagál a nemzetközi geopolitikai fejleményekre és a világpiaci eseményekre. Ebből a szempontból meghatározó lesz az április 12-i parlamenti választás is, éppen ezért következő befektetői klubunkon ez lesz a középpontban. Nevezetesen hogy a lehetséges eredmények milyen piaci reakcióval járhatnak.
Legyél Signature PRO vagy ULTRA előfizető és találkozzunk március 17-én, személyesen a Hotel InterContinental Budapestben.
A személyes klubrendezvényen résztvevő elemzők, szakértők:
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport,
- Móró Tamás, vezető stratéga, Concorde Értékpapír,
- Tóka Gábor politológus, kutató,
- Vidovszky Áron, üzletágvezető, Portfolio Investment Services
Van itt magyarspecifikus ok is
A forint gyengülése kilóg a régióból: a lengyel zlotyval szembeni jegyzések a 92,23-as szintig felszúrtak, amire tavaly decemberben volt utoljára példa. Ez pedig azzal függhet össze, hogy az olaj- és gázárak emelkedéséből kibontakozó energiakrízisre jobban érzékeny a magyar gazdaság, de a kiújuló magyar-ukrán ellentét sem tesz jót a magyar eszközök megítélésének.
Tavaly szeptember óta nem volt ennyire gyenge a forint
Az euró ellenében felállított 394-es, a dollár ellenében látott 341-es szint komoly forintmélypontnak számít. Legutóbb ugyanis tavaly szeptemberben volt hasonló magasságokban az EUR/HUF kurzusa.
Megint elszállt az olajár - Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken megy
A héten a közel-keleti háború nyomta rá a bélyegét a tőkepiaci hangulatra, főleg az energiaárak megugrása miatt, amelyek inflációs és növekedési kockázatokat hordoznak magukban. Európában ugyan emelkedéssel indult a nap, azonban az olajár hirtelen megugrása újabb lefordulást hozott. Délutánra az európai és az amerikai tőzsdéken is csúnya esés alakult ki, a magyar piac is komoly nyomás alatt van. Itthon az OTP-re figyelnek a befektetők, a bankcsoport hajnalban tette közzé negyedéves számait: a negyedéves profit ugyan elmaradt a várttól, amire nem sűrűn van példa, de azért nagy dráma nincs, egész évben így is meglett a rekorderedmény. A rossz nemzetközi hangulat mellett viszont az OTP is jelentős mínuszban zárt.
392 alatt stabilizálódott az árfolyam
Látványos napon belüli esése után stabilizálódni látszik a forint kurzusa. Az euróval szembeni jegyzések a 391,90-es szint alatt járnak, míg a dollár ellenében a 338-as szint alatt van a hazai fizetőeszköz.
Fordulat kezdődött
Érdemi fordulat van kibontakozóban az esti, kevésbé likvid kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szintről a 392-es szintig süllyedtek vissza.
Mindezt úgy, hogy közben a befektetői hangulat nem kedvező, az amerikai részvénypiacok komolyabb esésben vannak.
394 körül a forint
Nem tud erősödni ma a forint, az árfolyam 394 körül áll jelenleg az euróval szemben.
340 körül jár a dollár
A dollár a 340-es, az euró a 394-es szint körül jár délután.
A lengyel zlotyval szemben is csúnya amit a forint művel
Csak a mai nap 1,5%-ot gyengült a forint a lengyel zlotyval szemben. A héten majdnem két hónap kemény munkáját sikerült visszaadni.
Nem tud talpra állni a forint
A nagy gyengülés után rövid oldalazást követően ismét gyengülésnek indult a forint és már ismét 394 felett az árfolyam az euróval szemben.
Fed-kormányzó: az iráni háború nem hoz tartós inflációt az Egyesült Államokban
Christopher Waller, az amerikai jegybank (Fed) kormányzója szerint az iráni konfliktus okozta üzemanyagár-emelkedés csupán átmeneti sokk lesz, amely nem indokolja a kamatpálya módosítását. Waller hangsúlyozta: a jegybank a döntései során a „zajon” átlátva a maginflációra koncentrál, így a geopolitikai feszültségek miatt nem várható tartós drágulási hullám az amerikai gazdaságban.
Ugrik megint az olaj, követi a forint
341 fölé gyengült a forint a dollárral szemben és 394,4 felett jár az euróval szemben.
Újra 394 fölé gyengült a forint
Az elmúlt percekben egészen 394,4 forintig emelkedett az euró jegyzése.
Az euró-forint árfolyamot is meghatározó dollár-forint kurzus szintén gyors emelkedésben van, már 341 felett jár.
Meglepően rossz munkapiaci adatok jöttek az USA-ból
A vártnál sokkal rosszabb foglalkoztatottság, kissé emelkedő munkanélküliség és bérnövekedés a februári amerikai munkaerőpiaci adatok mérlege. Eközben a közel-keleti helyzet romlása egy kellemetlen stagflációs helyzet felé sodorhatja a világ legnagyobb gazdaságát, ha továbbra is rosszul alakulnak a dolgok.
Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A tegnap megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok. Ez pedig azt mutatja, hogy a forint intenzív esése mellett más magyar eszközök piacára is begyűrűzött az eladási hullám.
Most éppen erősödik a forint
393,5 környékéről 392,2 környékére erősödött a forint az euróval szemben.
393,4 körül áll a forint
Kicsit alábbhagyott a forint gyengülése, de az olajár ma is nagyot megy és hamarosan amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek.
Kicsit enyhült a nyomás a forinton, de ideges a piac
A nagy zuhanás után kicsit enyhült a nyomás, most 393,25 körül jár az euró jegyzése, ami még mindig 1,4%-os forintesést jelent tegnap estéhez képest.
Teljesen elbukta idei erejét a forint
Az elmúlt napok eseményeinek hatására az év eleje óta már 2,2%-os gyengülésben van a forint az euróval szemben, miközben a lengyel zloty másfél százalékot, a cseh korona pedig fél százalékot veszített. A dollár-forint jegyzés január eleje óta 3,5%-kal került feljebb,
az elmúlt öt kereskedési napon pedig 6,3%-os a forint zuhanása.
Mit csinálnak a régiós devizák?
A régióban ma egyértelműen alulteljesítő a forint, a lengyel zloty, a cseh korona és a román lej is mindössze 0,1 százalékkal gyengültek az euróval szemben. Így a zloty-forint jegyzés december óta nem látott szinten is járt.
Féléves mélypont is volt
394,7-nél volt a csúcs az elmúlt percekben, ezzel
szeptember eleje óta nem látott szintre gyengült a forint.
Miért pont a forint?
A hét első felében a közel-keleti háború kitörése után már írtunk arról, miért a forint most a legsérülékenyebb devizák egyike:
Ezen felül a napokban kiéleződött magyar-ukrán feszültség sem tesz jót a hazai devizának.
Már 394 felett
Megint ugrott egyet az euró-forint, már 394,4-nél jár a jegyzés, ami csak ma 1,6%-os zuhanást jelent a forint szempontjából.
Gyomrost kapott a forint: 394 közelébe lökték
Ma már 1,5%-ot gyengült a forint az euróval szemben.
Október közepe óta nem volt ilyen gyenge a forint - Mik a következő kulcsszintek?
A pénteki gyengüléssel október közepe óta nem látott mélypontra esett a forint az euróval szemben, akkor 393,78-nál volt a csúcs az árfolyamban. Ha most átvinné azt, akkor a következő rekord 394 felett lenne, ami már féléves mélypontot jelentene a magyar deviza szempontjából.
A dollár-forintban a mostani 339,2-es szint szintén október közepe óta a legmagasabb. Akkor 340,6-nál volt a csúcs, ha az elesne, akkor augusztus végén volt a korábbi rekord.
Nincs megállás: 392,4 felett az euró
A forinttal szemben.
5 hónapos csúcson az euró a forinttal szemben
391,7 fölé gyengült a forint az euróval szemben, ez nagyjából 5 hónapos csúcsot jelent. Az iráni háború kitörése óta már 17 forintot gyengült a magyar fizetőeszköz.
Teljes a 2025-ös európai GDP-rangsor: szinte mindenki elhúzott Magyarország mellett
A nagy bizonytalanságot és számot sokkot hozó 2025-ös évben is kifejezetten ellenálló maradt Európa gazdasága, amelyet a GDP-növekedés év végén felgyorsuló üteme is jelez. A kontinens legnagyobb gazdaságai egyaránt növekvő tempóban bővülnek, de Lengyelország, Horvátország, Csehország, valamint a két földközi-tengeri szigetország, Málta és Ciprus is kifejezetten jó évet tudhat maga mögött. A 2025-ös növekedési rangsor dobogósai Írország, Málta és Ciprus, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.
Nagyon erős irányváltás a forintban
Percek leforgása alatt 0,4%-ot erősödött a forint az euróval szemben, miközben az olaj is 1%-ot jött vissza.
Világméretű összeomlásra figyelmeztetnek: heteken belül bekövetkezhet, ha folytatódik a háború
A katari energiaügyi miniszter szerint a háború miatt az Öböl-államok néhány héten belül kénytelenek lesznek leállítani az energiaexportot, az olaj ára pedig elérheti a hordónkénti 150 dollárt. A közel-keleti háború globális gazdasági összeomláshoz vezethet a miniszter szerint - írja a Financial Times.
Az olaj ára után robban a forint árfolyama is
391 felett az euróval szemben a forint.
390 felett a forint
Az euróval szemben. Fél óra alatt több, mint 1%-ot emelkedett az olaj ára, miután Katar kijelentette, hogy a háború folytatódása esetén nem tudja garantálni az energiaexport fenntartását.
Az energiaárak emelkedése pedig a forintot is húzza maga után.
336 felett a forint
A dollárral szemben.
389 felett az euró
A forinttal szemben.
Emelkedik az olaj, gyengül a forint
Most nagyon szoros a kapcsolat. Amint elkezdett az olaj ára emelkedni, rögtön megy vele a forint is. Már a 389-et közelíti az árfolyam az euróval szemben.
Már ütik is a forintot
Az európai piacnyitás után rögtön ütik a forintot, 0,4%-ot gyengült az euróval szemben.
A háború árnyékában próbál talpra állni a forint
Nagyon nehéz héten van túl a forint. Az iráni háború kitörése óta 4,6%-ot gyengült a dollárral és 2,7%-ot az euróval szemben, ami elsősorban az olaj és földgáz árának emelkedésének, valamint a carry trade gyors leépítésének köszönhető.
Jelenleg még nagyon sok a nyitott kérdés, akár a háborúval, akár a forint további sorsát illetően. A magas kamatkülönbözet miatt, ha gyorsan lezárul a háború (vagy legalább a nyersanyagok akadálymentesen szállíthatóak lesznek), akkor a forint is gyorsan stabilizálódhat. Ha ez nem történik meg, akkor viszont a forinton maradhat a leértékelődési nyomás.
A mai nap elsősorban a háborúval kapcsolatos hírekre figyelünk.
Adat fronton pedig délután az USA-ból érkeznek havi munkaerőpiaci adatok.
Normál esetben ez lenne a hét legfontosabb eseménye, ma kérdés, mennyire lesz piacmozgató.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet.
Megroppanni látszik Trump nagy ígérete – Hatalmas hullámokat vet az iráni háború
Minden bizonnyal elégedetlen a félidős választásokra készülő Donald Trump, ha az olaj világpiaci árát mutató grafikonra néz. Az iráni háború kirobbanását követően ugyanis az egekbe szökött a Brent jegyzése, márpedig a drága olaj drága benzinárat jelent, amit az amerikai választók nem tolerálnak. Az elnök nyugtat: a konfliktus lezárását követően be fog zuhanni az olajár, alacsonyabb lesz, mint valaha. Azért ez egy elég merész vállalás, de persze nem lehetetlen – hogy mekkora ennek az esélye, abban sokat segít, ha megnézzük, hogyan viselkedett a Brent a történelem nagy geopolitikai viharaiban.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Még nem is végzett Iránnal, máris megjelölte a következő célpontot Trump
Sorra végigbombázza az összes riválist?
Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei
Különleges pénzügyi konstrukció teszi könnyebbé a finanszírozást.
Rábólintott a kormány: nagy bejelentés jött a szomszédból
Két új kutatási területre kapott engedélyt az INA.
Nagyot esett a magyar tőzsde
Újra elromlott a hangulat.
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk
Sajnos az átlagéletkor is elképesztő magasra kúszott
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Úgy tűnik, Ukrajna segíthet megoldani a globális olajkrízist
Többen érdeklődnek.
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.