Sarokba szorította az olajársokk az EKB-t, már két szigorítást áraz a piac

A határidős kamatpiaci árazások alapján az idei év végéig

két teljes, egyenként 25 bázispontos kamatemelésre lehet számítani.

Ez jelentős változás a múlt pénteki állapotokhoz képest, amikor még csak egy szigorító lépést valószínűsítettek. Az első kamatemelést a piac júniusra már szinte teljes mértékben beárazta.

A drasztikus fordulat mögött az energiapiacok heves mozgása áll. A földgáz ára hétfőn átmenetileg 30 százalékkal is megugrott, így folytatódott az energiaválság óta nem látott mértékű heti drágulás. A kőolaj jegyzése korábban hordónként 100 dollár fölé kúszott. Ezt az váltotta ki, hogy több nagy közel-keleti olajkitermelő ország visszafogta a kínálatot, a Hormuzi-szoros pedig gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom előtt.

Az energiaárak elszabadulása közvetlenül rontja az inflációs kilátásokat. Ez a folyamat jelentősen szűkíti az EKB mozgásterét, és a korábbi monetáris lazítási ciklus megfordítását vetíti előre. Arról, hogy egy olajársokk hogyan hat az inflációra, az alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

Ha az EKB tényleg szigorítási ciklusba kezd, mint ahogyan azt a piac árazza, az az MNB-re is nyomást helyez.

Az olvadó kamatelőny a forint gyengüléséhez vezethet, illetve akár a magyar jegybankot is kamatemelésre sarkallhatja – megdrágítva a hitelfelvételt és az államadósság finanszírozását.

