Hatalmas kilengéseket produkál a forint

Az euróval szemben újabb jelentős eséseket produkált a forint, de 386,9-nél megfordult a tendencia és azóta 384,9-re is leszúrt, miután most ismét a 386-os szinthez közelít a magyar deviza.

A dollárral szemben hasonlóan éles kilengéseket mutatott és 2,7 egységnyi különbség volt 333-as és 330,3-as kiszúrásai közt. Jelenleg 331,3 környéki szinten mozgolódik az árfolyam.