Hatalmas kilengéseket produkál a forint
Hatalmas kilengéseket produkál a forint

Jelentősen erősödött majd ismét gyengülő tendenciát vett fel a forint, amelyet leginkább Donald Trump amerikai elnök hétfő esti Iránnal kapcsolatos bejelentéseinek tudhatunk be. A magyar deviza nem érte el a konfliktus előtti szintet és napi csúcsa óta jelentősen visszaesett de a tegnap látott 400-as eurótól úgy tűnik, hogy megmenekültünk.
Jelentős kiszúrások a forint árfolyamán

Az euróval szemben újabb jelentős eséseket produkált a forint, de 386,9-nél megfordult a tendencia és azóta 384,9-re is leszúrt, miután most ismét a 386-os szinthez közelít a magyar deviza.

A dollárral szemben hasonlóan éles kilengéseket mutatott és 2,7 egységnyi különbség volt 333-as és 330,3-as kiszúrásai közt. Jelenleg 331,3 környéki szinten mozgolódik az árfolyam.

Megrendült a forint, ismét fontos határértéket lépett át

Egy rövidebb erősödési menet után újból 386 felé gyengült az euróval szemben a magyar deviza.

A dollárral szemben reggel kilenc óta nem sikerült áttörnie a 330-as határt, és egyre távolabb kerül tőle a forint, amely jelenleg ismét a 331,5-es szint közelében jár.

Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat

Az amerikai tengeri import az év elején továbbra is viszonylag erős maradt, de jól látszik, hogy a globális kereskedelmi környezetet egyre inkább geopolitikai feszültségek és új vámintézkedések alakítják. A februári adatok enyhe lassulást mutatnak: a konténerforgalom éves alapon 6,5 százalékkal csökkent az amerikai kikötőkben, amit Donald Trump amerikai elnök által keltett vámpánik viszonylatában érdemes értelmezni.

Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Újra élesebb erősödésben a forint

Némi iránykeresés után ismét erősödik a forint, amely 386-ra való visszaesése után újból a 384-es napi csúcsa felé tart, mintegy másfél egységnyi javulást produkálva az elmúlt fél órában.

Eközben a dollárral szemben ismét benézett a 330-as lélektani határ alá, de itt némileg megtorpanni látszik a menetelés.

Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok

Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után kedden a kötvénypiacon is hirtelen átlendültek a másik oldalra a befektetők. A nyugat-európai hozamok esése mellett a magyar állampapírok másodpiacán is komoly hozamesés bontakozott ki.

Tovább a cikkhez
Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok
Kibillenni látszik a forint a reggeli hajárból

A reggeli erősödés után gyengülő tendenciába kezdett a forint, amely a 384 közeli mai csúcsához képest, most 386,2-ig esett az euróval szemben, majd visszakúszott 385,6-ig.

Az USD/HUF árfolyam is hasonló pályát követ. Itt majdnem 331,7-es szintre gyengült a dollárral szemben, de mostanra már visszaerősödött 331 alá.

2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik

A német gazdaság gyengén rajtolt 2026-ban: folytatódott az export, az import és a kiskereskedelem visszaesése is. Bár az ipari és építőipari kibocsátásban enyhe javulás látszik, tartós fordulatra egyelőre nincs jel; a mintegy 200 milliárd eurós fiskális élénkítéstől várt fellendülés pedig egyre nehezebben egyeztethető össze a friss makroadatokkal - írta meg az ING Bank.

Tovább a cikkhez
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
Lélektani határain keresi útját a forint

Az elmúlt egy órában megtorpanni látszik a forint, amely az euróval szemben jelenleg a 384,7-385,3-as sávban mozog.

A dollárral szemben szintén hasonló a helyzet, és a kedvező inflációs adatok ellenére ugyanúgy egy 0,6 egységes tartományban, 333 és 333,6 között keresi az irányt a forint.

Kilőtt a kínai export, de a háborún áll vagy bukik, hogy fenntartható-e a teljesítmény

A vártnál lényegesen erősebb exportnövekedéssel indította az évet Kína, amelyet elsősorban a technológiai termékek iránti globális kereslet és az ipari export bővülése hajt. Az elemzők szerint a lendület rövid távon fennmaradhat, de a geopolitikai feszültségek és az amerikai–kínai kereskedelmi viszony alakulása komoly bizonytalansági tényezőt jelent.

Tovább a cikkhez
Kilőtt a kínai export, de a háborún áll vagy bukik, hogy fenntartható-e a teljesítmény
Jó híreket kapott az ázsiai nagyhatalom

A felülvizsgált adatok alapján Japán gazdasága a vártnál jobban teljesített 2025 utolsó negyedévében. Bár a háztartási kiadások januárban visszaestek, a mögöttes fogyasztási trendek továbbra is stabilnak tűnnek. Az olajárak emelkedése ellenére a kormányzati intézkedések egyelőre féken tartják az üzemanyagárakat, ami mozgásteret adhat a Japán Jegybanknak (BoJ), hogy júniusig kivárjon a következő kamatemeléssel - közölte az ING Bank és a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Jó híreket kapott az ázsiai nagyhatalom
Némileg megtorpanni látszik a forint menetelése

A reggeli kilövés után ismét 385 felett jár a forint az euróval szemben.

Ugyanígy a USD/HUF árfolyam is visszaállt az eddigi napi csúcsának számító 329,2-es szintről a 330,2-330,5-ös sávba.

Hatalmas tempót diktál a forint

Az euróval szemben már kis híján 384 alá is benézett a magyar deviza, ahol utoljára a háború kirobbanását követő hétfőn, március 2-án járt.

A dollárral szemben is áttörte már a 330-as lélektani határt, és egy ideje a 329,6-329,9-es sávban mozog a forint.

Rekordszinten a hozamkülönbség a világ második legnagyobb gazdaságában, a devizájukat is meglökték

Az iráni háború miatti inflációs félelmek hatására meredekebbé vált a kínai államkötvények hozamgörbéje, a 10 és 30 éves papírok hozama közötti különbség négyéves csúcsra, 52 bázispontra emelkedett. Közben a jüan erősödött, miután a kínai jegybank a január 2025 óta legnagyobb mértékben emelte a hivatalos referenciaárfolyamot.

Tovább a cikkhez
Rekordszinten a hozamkülönbség a világ második legnagyobb gazdaságában, a devizájukat is meglökték
Folytatja hirtelen erősödését a forint

Tovább erősödik a forint a dollárral szemben, így a reggeli 333-as szinthez képest 331,2 körül jár. Az erősödés egyelőre még inkább a dollár gyengülésének tudható be.

Az euróval szembe óvatosabban indult az erősödés, de mostanra ott is kilőni látszik, így itt a 387 feletti állapotához képest már 385,5 alatt jár az árfolyam.

Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket

Továbbra is az importfüggőség, az energia- és élelmiszerárak érzékenysége, valamint a valuta korábbi leértékelődése egyiptomi gazdaságban továbbra is jelen vannak az árnövekedést fenntartó tényezők. Bár a trend egyértelműen lefelé mutat a 2023-as csúcshoz képest, az infláció még mindig a lakosság egyik legfontosabb gazdasági problémája az országban és bár ez a mostani számokban még nem látszik, az iráni háború komolyan megrekesztheti a lassú visszaépítkezést.

Tovább a cikkhez
Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket
Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció

Februárban 1,4%-ra csökkent az infláció a januári 2,1%-ról – derül ki a KSH keddi bejelentéséből. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem, az elemzők előzetesen kicsivel magasabb áremelkedésre számítottak. A kilátásokra azonban rányomja a bélyegét a közel-keleti háború, illetve az elmúlt egy hét energiaár-emelkedése.

Tovább a cikkhez
Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Eltűnt a kamatcsökkentés a piacról

A tegnapi záró FRA-k (határidős kamatmegállapodások) árazásaiból teljesen eltűntek a további jegybanki kamatcsökkentések. Ugyanezt mutatják a BUBOR és az állampapír-piaci referenciahozamok számai is. Ezek alapján a piac úgy véli, hogy a jegybank a magas olaj- és gázárak, valamint a forintgyengülés miatt nem tud kamatot vágni az idén.

Pontosabban így vélte tegnap délután, hiszen azóta Donald Trump belengette a háború végét, és a piacok nagy korrekcióba kezdtek. Az olaj ugyan még mindig 96 dollár, de a gázár 60 euróról 48-ra esett, az euró pedig 400 körüli szintről 386-ig süllyedt. Ez megint teljesen új inflációs kilátásokat jelent, de a rendkívül hektikus geopolitikai helyzetben a bizonytalanság óriási. A jegybank még két hétig figyelheti a fejleményeket, mielőtt döntene az irányadó kamatról.

Trump bejelentése adott löketet a forintnak

Kedd reggel fél százalékos erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, így 386,6-nél járt az árfolyam. A piacon hatalmasak a kilengések, hétfő délelőtt még hajszálra volt a 400-as szinttől a jegyzés, majd este onnan kezdett szárnyalni a forint az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírekre. Az amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti a konfliktust, elérték a céljukat. A helyzet továbbra is bizonytalan, egyelőre nem világos, mit reagálnak az irániak Trump egyoldalú bejelentésére, így jöhetnek még izgalmak a következő napokban is.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a nehezén túlvagyunk.

A dollár gyengülésnek indult, újra 1,16 fölé emelkedett az euróval szembeni jegyzés, így a dollár-forint árfolyam 332-ig zuhant a tegnapi 346-os csúcsról.

Ma magyar szempontból a februári inflációs adat lehet izgalmas, bár az még nem tartalmazza majd a háború hatásait. A befektetők elsősorban a kilátásokra figyelhetnek, melyek az olajár emelkedése miatt elbizonytalanodtak az utóbbi napokban.

Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

Leckék egy energiafüggő gazdaság számára az iráni háború árnyékában. Külső egyensúly, forint, növekedés, infláció, költségvetés, kamat - röviden.

Tovább a cikkhez
Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

