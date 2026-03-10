Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

Meglehetősen éles kilengések jellemzik a forint mai pályáját, amely jelenleg több mint 4 egységgel erősebb reggeli szintjénél. A délutáni MNB-bejelentés pozitív hatással volt az árfolyamra, így azóta 384 és 383 között mozog a magyar deviza, de februári csúcsától még így is jelentősen elmarad.

A dollár szemben jelenleg a 329-es 329,5-ös sávban mozog a forint.