Megijedt a forint a Hormuzi-szoros aláaknázásától

Elkezdték elaknásítani a Hormuzi szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi szorost – írta meg a CBS.
Este is vannak kilengések a forintárfolyamban
A forint este 386 fölé szúrt, de hamar visszatért a 384-es tartományba az euróval szemben.
Megjött az ijesztően magas olajár-prognózis
Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) legfrissebb havi jelentése szerint a Brent típusú kőolaj ára a következő két hónapban hordónként 95 dollár fölé emelkedhet az iráni konfliktus okozta kínálati zavarok miatt. Az év végére azonban a jegyzés 70 dollár környékére eshet vissza.
329 környékén a dollár
Az euró mellett a dollár is nagy ingadozásokat mutatott ma: 334,7 és 328,7 között ingadozott az árfolyama, kora este 329 környékén jár.
Nagy mozgások a forintnál
Jelentősebb mozgásokat produkál a forint, kora este 383 és 384 forint között ingadozik az árfolyama, de napi maximuma 389 felett volt.
Tartja magát a forint, de egyelre nem látszik az áttörés
Meglehetősen éles kilengések jellemzik a forint mai pályáját, amely jelenleg több mint 4 egységgel erősebb reggeli szintjénél. A délutáni MNB-bejelentés pozitív hatással volt az árfolyamra, így azóta 384 és 383 között mozog a magyar deviza, de februári csúcsától még így is jelentősen elmarad.
A dollár szemben jelenleg a 329-es 329,5-ös sávban mozog a forint.
Újabb csúcsot döntött a forint, ezúttal a dollárral szemben is
Az euróval szemben egy rövid időre a 383-as szint alá erősödött a forint, amely utoljára március 4-én volt ezen az értéken.
Egyúttal a dollárral szembeni napi csúcsát is elérte a magyar deviza, amely így kicsivel 329 alá is került egy rövid időre.
Napi csúcsra ért a forint
Ismét nagyot fordult a forint, és megelőzte reggeli 384es csúcsát az euróval szemben. A nap elején 387 feletti szintről 3 egységet erősödött, azután a nap folyamán 3 hullámban gyengült vissza, mielőtt az MNB bejelentése után újra erősödésnek indult, így az új napi csúcsa már 383,5.
A dollárra szemben a tendenciák hasonlóan alakultak, de itt nem előzte meg 9 óra előtti csúcsát. Jelenlegi 329,4-es szintje, mindössze 0,2 egységgel marad el ettől.
Megkapaszkodhatott a forint
Az MNB bejelentése viszonylag sokat javított a forint visszagyengülő tendenciáján, így jelenleg a 384,5 körüli szinten kapaszkodhatott meg az euróval szemben. Ugyan ez még nem éri el a reggel 384 alá is benéző csúcsot, jóval közelebb van hozzá mint a reggeli 387,5 körüli árfolyamszinthez.
A dollárral szemben is hasonló pályát írt le a forint. Itt most a 330,4-330,8-as sávban talált magának helyet a magyar deviza.
Mi lesz most a dollárral?
Az iráni háború az elmúlt hetekben átírta a dollár körüli teljes piaci történetet. Miközben korábban szinte mindenki a zöldhasú gyengülésére számított, a konfliktus, az olajsokk és a globális kockázatkerülés végül mégis felfelé lökte az amerikai devizát. Most azonban, hogy Donald Trump már a háború lezárásáról beszél, és nagy kérdés, hogy folytatódik-e a dollárerősödés, amit eddig láttunk.
Az MNB kisegíti az energiaimportot: a devizatartalékot is rendelkezésre bocsátják
Az elmúlt napok energiapolitikai fejleményei után az MNB az energiaimport fedezésére jelentősebb összegű devizalikviditást kész biztosítani - döntött kedden a Monetáris Tanács.
Rohamba kezdett a forint a Monetáris Tanács bejelentésére
Az egész nap intenzív kilengésekkel mozgó forint újabb éles erősödésnek indult és egészen 384,3-ig ment az euróval szemben, amely a legerősebb pozíciója reggeli hajrája óta. A hirtelen erősödés mögött MNB által összehívott háttérbeszélgetés van, ahol Kurali Zoltán alelnök arról nyugtatta meg a résztvevőket - köztük a Portfolio-t is -, hogy kézben tartják a helyzetet, és rendelkezésre állnak a devizatartalékok, ha szükség van rá az energiaimporthoz.
A dollárral szemben ismét éppen csak nem sikerült áttörnie a 330-as lélektani határt a forintnak, de akárcsak az euróval szemben, itt is gyorsan egy egységet esett a magyar deviza a gyors kitörés után.
Újra próbálkozik a forint
385,5-ig erődösödött az euróval szemben a magyar deviza, de egy rövid megtorpanás után újra a gyengülés irányába indult a forint.
A dollárral szemben jelenleg kicsivel 331 felett jár a kurzus, jóval közelebb a reggeli 329,4-es csúcshoz, mint az induló 333 szint feletti szinthez.
Ennyit a reggeli vágtáról, visszagyengülőben a forint
Ugyan reggeli órákban mintegy 4 egységet javított a forint, az euróval szemben kora délutánra újból 387 felett járt a magyar deviza. Ugyan egy gyors leszúrással ismét 386 forint közelébe került, ha az egész napos tendenciákat nézzük, akkor innen sem erősödés fog következni.
A dollárral szemben 333,3-ig gyengült nemrég a forint majd itt is leszúrt 332-ig, mielőtt ismét a gyengülés útjára tért.
Jelentős kiszúrások a forint árfolyamán
Az euróval szemben újabb jelentős eséseket produkált a forint, de 386,9-nél megfordult a tendencia és azóta 384,9-re is leszúrt, miután most ismét a 386-os szinthez közelít a magyar deviza.
A dollárral szemben hasonlóan éles kilengéseket mutatott és 2,7 egységnyi különbség volt 333-as és 330,3-as kiszúrásai közt. Jelenleg 331,3 környéki szinten mozgolódik az árfolyam.
Megrendült a forint, ismét fontos határértéket lépett át
Egy rövidebb erősödési menet után újból 386 felé gyengült az euróval szemben a magyar deviza.
A dollárral szemben reggel kilenc óta nem sikerült áttörnie a 330-as határt, és egyre távolabb kerül tőle a forint, amely jelenleg ismét a 331,5-es szint közelében jár.
Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Az amerikai tengeri import az év elején továbbra is viszonylag erős maradt, de jól látszik, hogy a globális kereskedelmi környezetet egyre inkább geopolitikai feszültségek és új vámintézkedések alakítják. A februári adatok enyhe lassulást mutatnak: a konténerforgalom éves alapon 6,5 százalékkal csökkent az amerikai kikötőkben, amit Donald Trump amerikai elnök által keltett vámpánik viszonylatában érdemes értelmezni.
Újra élesebb erősödésben a forint
Némi iránykeresés után ismét erősödik a forint, amely 386-ra való visszaesése után újból a 384-es napi csúcsa felé tart, mintegy másfél egységnyi javulást produkálva az elmúlt fél órában.
Eközben a dollárral szemben ismét benézett a 330-as lélektani határ alá, de itt némileg megtorpanni látszik a menetelés.
Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok
Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után kedden a kötvénypiacon is hirtelen átlendültek a másik oldalra a befektetők. A nyugat-európai hozamok esése mellett a magyar állampapírok másodpiacán is komoly hozamesés bontakozott ki.
Kibillenni látszik a forint a reggeli hajárból
A reggeli erősödés után gyengülő tendenciába kezdett a forint, amely a 384 közeli mai csúcsához képest, most 386,2-ig esett az euróval szemben, majd visszakúszott 385,6-ig.
Az USD/HUF árfolyam is hasonló pályát követ. Itt majdnem 331,7-es szintre gyengült a dollárral szemben, de mostanra már visszaerősödött 331 alá.
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
A német gazdaság gyengén rajtolt 2026-ban: folytatódott az export, az import és a kiskereskedelem visszaesése is. Bár az ipari és építőipari kibocsátásban enyhe javulás látszik, tartós fordulatra egyelőre nincs jel; a mintegy 200 milliárd eurós fiskális élénkítéstől várt fellendülés pedig egyre nehezebben egyeztethető össze a friss makroadatokkal - írta meg az ING Bank.
Lélektani határain keresi útját a forint
Az elmúlt egy órában megtorpanni látszik a forint, amely az euróval szemben jelenleg a 384,7-385,3-as sávban mozog.
A dollárral szemben szintén hasonló a helyzet, és a kedvező inflációs adatok ellenére ugyanúgy egy 0,6 egységes tartományban, 333 és 333,6 között keresi az irányt a forint.
Kilőtt a kínai export, de a háborún áll vagy bukik, hogy fenntartható-e a teljesítmény
A vártnál lényegesen erősebb exportnövekedéssel indította az évet Kína, amelyet elsősorban a technológiai termékek iránti globális kereslet és az ipari export bővülése hajt. Az elemzők szerint a lendület rövid távon fennmaradhat, de a geopolitikai feszültségek és az amerikai–kínai kereskedelmi viszony alakulása komoly bizonytalansági tényezőt jelent.
Jó híreket kapott az ázsiai nagyhatalom
A felülvizsgált adatok alapján Japán gazdasága a vártnál jobban teljesített 2025 utolsó negyedévében. Bár a háztartási kiadások januárban visszaestek, a mögöttes fogyasztási trendek továbbra is stabilnak tűnnek. Az olajárak emelkedése ellenére a kormányzati intézkedések egyelőre féken tartják az üzemanyagárakat, ami mozgásteret adhat a Japán Jegybanknak (BoJ), hogy júniusig kivárjon a következő kamatemeléssel - közölte az ING Bank és a Financial Times.
Némileg megtorpanni látszik a forint menetelése
A reggeli kilövés után ismét 385 felett jár a forint az euróval szemben.
Ugyanígy a USD/HUF árfolyam is visszaállt az eddigi napi csúcsának számító 329,2-es szintről a 330,2-330,5-ös sávba.
Hatalmas tempót diktál a forint
Az euróval szemben már kis híján 384 alá is benézett a magyar deviza, ahol utoljára a háború kirobbanását követő hétfőn, március 2-án járt.
A dollárral szemben is áttörte már a 330-as lélektani határt, és egy ideje a 329,6-329,9-es sávban mozog a forint.
Rekordszinten a hozamkülönbség a világ második legnagyobb gazdaságában, a devizájukat is meglökték
Az iráni háború miatti inflációs félelmek hatására meredekebbé vált a kínai államkötvények hozamgörbéje, a 10 és 30 éves papírok hozama közötti különbség négyéves csúcsra, 52 bázispontra emelkedett. Közben a jüan erősödött, miután a kínai jegybank a január 2025 óta legnagyobb mértékben emelte a hivatalos referenciaárfolyamot.
Folytatja hirtelen erősödését a forint
Tovább erősödik a forint a dollárral szemben, így a reggeli 333-as szinthez képest 331,2 körül jár. Az erősödés egyelőre még inkább a dollár gyengülésének tudható be.
Az euróval szembe óvatosabban indult az erősödés, de mostanra ott is kilőni látszik, így itt a 387 feletti állapotához képest már 385,5 alatt jár az árfolyam.
Éppen kezdene magához térni Szuezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket
Továbbra is az importfüggőség, az energia- és élelmiszerárak érzékenysége, valamint a valuta korábbi leértékelődése egyiptomi gazdaságban továbbra is jelen vannak az árnövekedést fenntartó tényezők. Bár a trend egyértelműen lefelé mutat a 2023-as csúcshoz képest, az infláció még mindig a lakosság egyik legfontosabb gazdasági problémája az országban és bár ez a mostani számokban még nem látszik, az iráni háború komolyan megrekesztheti a lassú visszaépítkezést.
Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Februárban 1,4%-ra csökkent az infláció a januári 2,1%-ról – derül ki a KSH keddi bejelentéséből. Utoljára 2016 novemberében volt a mostaninál alacsonyabb az áremelkedési ütem, az elemzők előzetesen kicsivel magasabb áremelkedésre számítottak. A kilátásokra azonban rányomja a bélyegét a közel-keleti háború, illetve az elmúlt egy hét energiaár-emelkedése.
Eltűnt a kamatcsökkentés a piacról
A tegnapi záró FRA-k (határidős kamatmegállapodások) árazásaiból teljesen eltűntek a további jegybanki kamatcsökkentések. Ugyanezt mutatják a BUBOR és az állampapír-piaci referenciahozamok számai is. Ezek alapján a piac úgy véli, hogy a jegybank a magas olaj- és gázárak, valamint a forintgyengülés miatt nem tud kamatot vágni az idén.
Pontosabban így vélte tegnap délután, hiszen azóta Donald Trump belengette a háború végét, és a piacok nagy korrekcióba kezdtek. Az olaj ugyan még mindig 96 dollár, de a gázár 60 euróról 48-ra esett, az euró pedig 400 körüli szintről 386-ig süllyedt. Ez megint teljesen új inflációs kilátásokat jelent, de a rendkívül hektikus geopolitikai helyzetben a bizonytalanság óriási. A jegybank még két hétig figyelheti a fejleményeket, mielőtt döntene az irányadó kamatról.
Trump bejelentése adott löketet a forintnak
Kedd reggel fél százalékos erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, így 386,6-nél járt az árfolyam. A piacon hatalmasak a kilengések, hétfő délelőtt még hajszálra volt a 400-as szinttől a jegyzés, majd este onnan kezdett szárnyalni a forint az iráni háború lezárásával kapcsolatos hírekre. Az amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy gyakorlatilag lezártnak tekinti a konfliktust, elérték a céljukat. A helyzet továbbra is bizonytalan, egyelőre nem világos, mit reagálnak az irániak Trump egyoldalú bejelentésére, így jöhetnek még izgalmak a következő napokban is.
Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a nehezén túlvagyunk.
A dollár gyengülésnek indult, újra 1,16 fölé emelkedett az euróval szembeni jegyzés, így a dollár-forint árfolyam 332-ig zuhant a tegnapi 346-os csúcsról.
Ma magyar szempontból a februári inflációs adat lehet izgalmas, bár az még nem tartalmazza majd a háború hatásait. A befektetők elsősorban a kilátásokra figyelhetnek, melyek az olajár emelkedése miatt elbizonytalanodtak az utóbbi napokban.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
