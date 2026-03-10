Mi lesz most a dollárral?

Az amerikai dollár az elmúlt másfél hónapban 3%-ot erősödött, pedig mindenki azt gondolta, hogy gyengülés jön. Nem véletlen, hogy ez történt. Ezért Donald Trump amerikai elnök által indított iráni háború a felelős.
Tegnap azonban Trump bejelentette, hogy szerinte nemsokára végeznek a háborúval. Bezuhant az olaj, szárnyalnak a tőzsdék, a dollár azonban még nem tudja mit csináljon.
A kép eddig is összetett volt a zöldhasúval kapcsolatban, de most a háború utórezgései még bonyolítják a dolgot. Megpróbálunk eligazodni, hogy ne sötétben kelljen tapogatózni.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés