Mi lesz most a dollárral?

Az iráni háború az elmúlt hetekben átírta a dollár körüli teljes piaci történetet. Miközben korábban szinte mindenki a zöldhasú gyengülésére számított, a konfliktus, az olajsokk és a globális kockázatkerülés végül mégis felfelé lökte az amerikai devizát. Most azonban, hogy Donald Trump már a háború lezárásáról beszél, és nagy kérdés, hogy folytatódik-e a dollárerősödés, amit eddig láttunk.

Az amerikai dollár az elmúlt másfél hónapban 3%-ot erősödött, pedig mindenki azt gondolta, hogy gyengülés jön. Nem véletlen, hogy ez történt. Ezért Donald Trump amerikai elnök által indított iráni háború a felelős.

Tegnap azonban Trump bejelentette, hogy szerinte nemsokára végeznek a háborúval. Bezuhant az olaj, szárnyalnak a tőzsdék, a dollár azonban még nem tudja mit csináljon.

A kép eddig is összetett volt a zöldhasúval kapcsolatban, de most a háború utórezgései még bonyolítják a dolgot. Megpróbálunk eligazodni, hogy ne sötétben kelljen tapogatózni.